https://tr.sputniknews.com/20211206/vana-deprem-uyarisi-bolgede-12-aktif-fay-var-1051496500.html

Van’a deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var

Van’a deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var

Van'da yaşanan depremlerle ilgili konuşan Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bölgenin deformasyonunu engelleyen 12'den fazla fay bulunduğunu söyledi. Hangisinin ne... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T18:26+0300

2021-12-06T18:26+0300

2021-12-06T18:26+0300

türkiye

van

fay

van yüzüncü yıl üniversitesi

deprem

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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son bir ay içerisinde ise Van Gölü’nün Mollakasım açıklarında irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geldi.Bu depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, yüzeye yakın meydana gelen depremlerin daha iyi hissedildiğini söyledi.'Bu depremler büyük bir depremin habercisi mi?'Merkez Müdürü Doç. Dr. Selçuk, “Yaklaşık bir haftadır depremlere baktığımız zaman bu depremler kuzeydoğuya doğru göç ettiğini görüyoruz. Dün akşamki depreme baktığımız zaman ise sağ yana doğru meydana geldi. Yani bizim 2011 yılında yaşadığımız deprem karakterinden farklı bir deprem. Dün akşamki depremi özellikle Van merkez 47 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen şiddetli hissetti. Depremden sonra yaklaşık 10’dan fazla artçı meydana geldi. Şimdi en büyük sorulardan biri; bu depremler büyük bir depremin habercisi mi? Bu soruya cevap vermenin imkanı yok” dedi.'2011 depremi bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttı'Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Van’da 2011 yılında meydana gelen depremin bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttığını hatıratı:'Bir hafta sonra 5 ve üzeri deprem yaşayabilir miyiz?'Bölgenin deformasyonunu etkileyen 12 den fazla fayın olduğunu dile getiren Selçuk, “Hangisi ne zaman kırılıp, ne zaman deprem üretecek bilemiyoruz. Erciş fayına baktığımız zaman orta segmentte depremler meydana geliyor. Diğer segmenti tetikler mi, deprem meydana gelebilir mi? Bir hafta sonra 5 ve üzeri deprem yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz” dedi.Selçuk binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi:

https://tr.sputniknews.com/20211206/vanin-tusba-ilcesinde-49-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1051469491.html

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