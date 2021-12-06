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Van’a deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var
Van’a deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var
Van'da yaşanan depremlerle ilgili konuşan Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bölgenin deformasyonunu engelleyen 12'den fazla fay bulunduğunu söyledi. Hangisinin ne... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T18:26+0300
2021-12-06T18:26+0300
türkiye
van
fay
van yüzüncü yıl üniversitesi
deprem
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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son bir ay içerisinde ise Van Gölü’nün Mollakasım açıklarında irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geldi.Bu depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, yüzeye yakın meydana gelen depremlerin daha iyi hissedildiğini söyledi.'Bu depremler büyük bir depremin habercisi mi?'Merkez Müdürü Doç. Dr. Selçuk, “Yaklaşık bir haftadır depremlere baktığımız zaman bu depremler kuzeydoğuya doğru göç ettiğini görüyoruz. Dün akşamki depreme baktığımız zaman ise sağ yana doğru meydana geldi. Yani bizim 2011 yılında yaşadığımız deprem karakterinden farklı bir deprem. Dün akşamki depremi özellikle Van merkez 47 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen şiddetli hissetti. Depremden sonra yaklaşık 10’dan fazla artçı meydana geldi. Şimdi en büyük sorulardan biri; bu depremler büyük bir depremin habercisi mi? Bu soruya cevap vermenin imkanı yok” dedi.'2011 depremi bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttı'Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Van’da 2011 yılında meydana gelen depremin bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttığını hatıratı:'Bir hafta sonra 5 ve üzeri deprem yaşayabilir miyiz?'Bölgenin deformasyonunu etkileyen 12 den fazla fayın olduğunu dile getiren Selçuk, “Hangisi ne zaman kırılıp, ne zaman deprem üretecek bilemiyoruz. Erciş fayına baktığımız zaman orta segmentte depremler meydana geliyor. Diğer segmenti tetikler mi, deprem meydana gelebilir mi? Bir hafta sonra 5 ve üzeri deprem yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz” dedi.Selçuk binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi:
https://tr.sputniknews.com/20211206/vanin-tusba-ilcesinde-49-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1051469491.html
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van, fay, van yüzüncü yıl üniversitesi, deprem

Van’a deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var

18:26 06.12.2021
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ - YUNUS TUĞRULVan - deprem
Van - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ - YUNUS TUĞRUL
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Van'da yaşanan depremlerle ilgili konuşan Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bölgenin deformasyonunu engelleyen 12'den fazla fay bulunduğunu söyledi. Hangisinin ne zaman kırılıp deprem üreteceğinin tahmin edilemediğini belirten Selçuk, her an depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.
Van'ın merkez Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son bir ay içerisinde ise Van Gölü’nün Mollakasım açıklarında irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geldi.
Bu depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, yüzeye yakın meydana gelen depremlerin daha iyi hissedildiğini söyledi.

'Bu depremler büyük bir depremin habercisi mi?'

Merkez Müdürü Doç. Dr. Selçuk, “Yaklaşık bir haftadır depremlere baktığımız zaman bu depremler kuzeydoğuya doğru göç ettiğini görüyoruz. Dün akşamki depreme baktığımız zaman ise sağ yana doğru meydana geldi. Yani bizim 2011 yılında yaşadığımız deprem karakterinden farklı bir deprem. Dün akşamki depremi özellikle Van merkez 47 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen şiddetli hissetti. Depremden sonra yaklaşık 10’dan fazla artçı meydana geldi. Şimdi en büyük sorulardan biri; bu depremler büyük bir depremin habercisi mi? Bu soruya cevap vermenin imkanı yok” dedi.

'2011 depremi bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttı'

Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Van’da 2011 yılında meydana gelen depremin bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttığını hatıratı:
“Tek bir avantajımız var. 2011 yılında biz büyük bir deprem yaşadık. Bu depremle birlikte en azından bölgenin belli bir kısmının enerjisini boşalttığını düşünüyoruz. Belli bir süre daha bölge içinde büyük bir deprem beklemiyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Deprem göçlerine baktığımız zaman kuzeydoğuya doğru devam ediyor. Kuzeydoğuya doğru devam ettikten sonra bu depremlerin batıya mı yoksa doğu ya doğru mu devam edeceğini bilmiyoruz."

'Bir hafta sonra 5 ve üzeri deprem yaşayabilir miyiz?'

Bölgenin deformasyonunu etkileyen 12 den fazla fayın olduğunu dile getiren Selçuk, “Hangisi ne zaman kırılıp, ne zaman deprem üretecek bilemiyoruz. Erciş fayına baktığımız zaman orta segmentte depremler meydana geliyor. Diğer segmenti tetikler mi, deprem meydana gelebilir mi? Bir hafta sonra 5 ve üzeri deprem yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz” dedi.
Selçuk binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi:
“Biz büyük depremin ne zaman olacağını düşünmek yerine, oturduğumuz yapının depreme ne kadar dayanıklı olduğunu düşünmeliyiz. Çünkü sorun şu; 5 büyüklüğünde bir deprem aslında orta büyüklükte bir deprem. Yani yıkıcı etkisi olmayacak bir deprem ve korkamamamız gereken bir depremdir. Ancak biz hala 5 büyüklüğündeki depremi konuşuyoruz. Çünkü korkuyoruz. Ama eğer yaşadığınız binaya güvenmiyorsanız tabi ki korkarsınız.”
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
TÜRKİYE
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:57
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