https://tr.sputniknews.com/20211207/cnn-nuland-abdnin-rusyanin-olasi-saldirisini-onleme-imkanlarinin-kisitli-oldugunu-itiraf-etti-1051539453.html

CNN: Nuland, ABD'nin Rusya'nın olası 'saldırısını' önleme imkanlarının kısıtlı olduğunu itiraf etti

CNN: Nuland, ABD'nin Rusya'nın olası 'saldırısını' önleme imkanlarının kısıtlı olduğunu itiraf etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planladığını bir kez daha öne süren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın, Washington'un Moskova'nın 'saldırısını'... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T19:49+0300

2021-12-07T19:49+0300

2021-12-07T19:49+0300

savunma

abd

rusya

moskova

saldırı

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CNN'nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre senatörlere basına kapalı bir brifing veren Nuland, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planladığını bir kez daha öne sürdü.Bu bağlamda ABD yönetiminin Rusya'nın olası saldırısına karşı hazırladığı sert yaptırım paketini anlatan Nuland, ABD'nin 'saldırıyı' önleme imkanlarının son derece kısıtlı olduğunu itiraf etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların endişe yarattığını belirtmiş ve Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı olmadığını bir kez daha dile getirmişti. Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planlamadığını defaatle dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211206/peskov-nato-olaganustu-saldirgan-tutum-sergiliyor-rusya-bundan-hoslanmiyor-1051502184.html

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abd, rusya, moskova, saldırı