https://tr.sputniknews.com/20211207/peskov-putin-ve-biden-rusyanin-kirmizi-cizgilerini-konusacak-1051524949.html

Peskov: Putin ve Biden, Rusya'nın kırmızı çizgilerini konuşacak

Peskov: Putin ve Biden, Rusya'nın kırmızı çizgilerini konuşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kimseye saldırmayı planlamadığını ancak kırmızı çizgilerini açıkça belirttiğini ve bu konunun Rusya Devlet Başkanı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T14:15+0300

2021-12-07T14:15+0300

2021-12-07T14:52+0300

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Basın toplantısında konuşan Peskov, Putin ile Biden'ın bugün yapacağı video konferans görüşmesi öncesinde Rus tarafının beklentilerini anlattı.Peskov, "İki lider bir konuşma yapacağına göre, her şeye rağmen meseleleri tartışmaya odaklanacakları, meseleleri çıkmaza sokmak istemedikleri aşikar. Rus tarafına bakarsak, Putin ABD'yle öngörülebilir ilişkiler aradığımızı defalarca söyledi. Rusya, asla kimseye saldırmayı planlamadı ama bizim de kendi endişelerimiz var, kırmızı çizgilerimiz var. Putin bu konuda net bir şekilde konuştu, Biden hiçbir kırmızı çizgiyi tanımayacağı yanıtını verdi. Bu konu da görüşme sırasında ele alınacak" dedi.'Görüşme sonucunda çok büyük ilerlemeler beklenmemeli' Putin ile Biden arasındaki görüşmenin çok zor bir dönemde yapıldığını ve görüşme sonucunda çok büyük ilerlemeler beklenmemesi gerektiğini kaydetti. Putin-Biden görüşmesinin hangi durumda başarılı addedilebileceği sorusu karşısında Peskov, "Bu konuşmadan çok büyük ilerlemeler beklenmemeli. Bu, çok zor bir dönemde gerçekleştirilen bir çalışma konuşması. Avrupa'da gerilim çok aşırı derecede tırmandı. Bu, olağanüstü bir durum. Elbette bu, en üst düzeyde kişisel görüşmeyi gerektiriyor" yanıtını verdi. Putin ve Biden arasındaki iletişimin iyi olduğunu belirten Peskov, ABD'den gelen Rusya'ya yönelik yeni olası yaptırımlar hakkındaki açıklamanın Rus liderin bakışını etkilemediğini söyledi. 'Zaman kısıtlaması yok, ne kadar gerekirse o kadar konuşacaklar' Görüşme için bir zaman kısıtlaması koyulmadığını kaydeden Peskov, tarafların gerektiği kadar konuşacağını, kapsamlı görüşmelerin zaman çerçevesi olmadığını ifade etti. 'Putin'in Biden'a Normandiya formatına katılmayı teklif edeceğini sanmam' Peskov, Biden'ın görüşme sırasında Normandiya formatındaki görüşmelere katılım teklifi alıp almayacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Putin'den böyle bir teklif alacağını sanmam. Zira bu, kendine yeten bir format. Şu anda verimliliği Kiev'in tutumu, Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulamaması nedeniyle çok düşük olsa da, hem Paris hem de Berlin bunun kendine yeten bir format olduğunu ve genişlemesine ihtiyaç olmadığını düşünmeye devam ediyor."

https://tr.sputniknews.com/20211207/biden-putin-ile-yapacagi-video-konferans-oncesi-avrupali-muttefikleri-ile-gorustu-1051512343.html

https://tr.sputniknews.com/20211204/kremlin-putin-ile-biden-arasindaki-video-konferans-gorusmesi-7-aralikta-gerceklesecek-1051447838.html

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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, normandiya