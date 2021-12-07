Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/peskov-putin-ve-biden-rusyanin-kirmizi-cizgilerini-konusacak-1051524949.html
Peskov: Putin ve Biden, Rusya'nın kırmızı çizgilerini konuşacak
Peskov: Putin ve Biden, Rusya'nın kırmızı çizgilerini konuşacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kimseye saldırmayı planlamadığını ancak kırmızı çizgilerini açıkça belirttiğini ve bu konunun Rusya Devlet Başkanı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T14:15+0300
2021-12-07T14:52+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
joe biden
normandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665225_0:149:2501:1555_1920x0_80_0_0_b6596dfb4e9a8f83012b756262aef12f.jpg
Basın toplantısında konuşan Peskov, Putin ile Biden'ın bugün yapacağı video konferans görüşmesi öncesinde Rus tarafının beklentilerini anlattı.Peskov, "İki lider bir konuşma yapacağına göre, her şeye rağmen meseleleri tartışmaya odaklanacakları, meseleleri çıkmaza sokmak istemedikleri aşikar. Rus tarafına bakarsak, Putin ABD'yle öngörülebilir ilişkiler aradığımızı defalarca söyledi. Rusya, asla kimseye saldırmayı planlamadı ama bizim de kendi endişelerimiz var, kırmızı çizgilerimiz var. Putin bu konuda net bir şekilde konuştu, Biden hiçbir kırmızı çizgiyi tanımayacağı yanıtını verdi. Bu konu da görüşme sırasında ele alınacak" dedi.'Görüşme sonucunda çok büyük ilerlemeler beklenmemeli' Putin ile Biden arasındaki görüşmenin çok zor bir dönemde yapıldığını ve görüşme sonucunda çok büyük ilerlemeler beklenmemesi gerektiğini kaydetti. Putin-Biden görüşmesinin hangi durumda başarılı addedilebileceği sorusu karşısında Peskov, "Bu konuşmadan çok büyük ilerlemeler beklenmemeli. Bu, çok zor bir dönemde gerçekleştirilen bir çalışma konuşması. Avrupa'da gerilim çok aşırı derecede tırmandı. Bu, olağanüstü bir durum. Elbette bu, en üst düzeyde kişisel görüşmeyi gerektiriyor" yanıtını verdi. Putin ve Biden arasındaki iletişimin iyi olduğunu belirten Peskov, ABD'den gelen Rusya'ya yönelik yeni olası yaptırımlar hakkındaki açıklamanın Rus liderin bakışını etkilemediğini söyledi. 'Zaman kısıtlaması yok, ne kadar gerekirse o kadar konuşacaklar' Görüşme için bir zaman kısıtlaması koyulmadığını kaydeden Peskov, tarafların gerektiği kadar konuşacağını, kapsamlı görüşmelerin zaman çerçevesi olmadığını ifade etti. 'Putin'in Biden'a Normandiya formatına katılmayı teklif edeceğini sanmam' Peskov, Biden'ın görüşme sırasında Normandiya formatındaki görüşmelere katılım teklifi alıp almayacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Putin'den böyle bir teklif alacağını sanmam. Zira bu, kendine yeten bir format. Şu anda verimliliği Kiev'in tutumu, Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulamaması nedeniyle çok düşük olsa da, hem Paris hem de Berlin bunun kendine yeten bir format olduğunu ve genişlemesine ihtiyaç olmadığını düşünmeye devam ediyor."
https://tr.sputniknews.com/20211207/biden-putin-ile-yapacagi-video-konferans-oncesi-avrupali-muttefikleri-ile-gorustu-1051512343.html
https://tr.sputniknews.com/20211204/kremlin-putin-ile-biden-arasindaki-video-konferans-gorusmesi-7-aralikta-gerceklesecek-1051447838.html
rusya
normandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665225_114:0:2385:1703_1920x0_80_0_0_9e00927ccdcbe014ef480425a7752a8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, vladimir putin, joe biden, normandiya

Peskov: Putin ve Biden, Rusya'nın kırmızı çizgilerini konuşacak

14:15 07.12.2021 (güncellendi: 14:52 07.12.2021)
© REUTERS / Alexander NatruskinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Alexander Natruskin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kimseye saldırmayı planlamadığını ancak kırmızı çizgilerini açıkça belirttiğini ve bu konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün yapılacak görüşmede ele alınacağını söyledi.
Basın toplantısında konuşan Peskov, Putin ile Biden'ın bugün yapacağı video konferans görüşmesi öncesinde Rus tarafının beklentilerini anlattı.

Peskov, "İki lider bir konuşma yapacağına göre, her şeye rağmen meseleleri tartışmaya odaklanacakları, meseleleri çıkmaza sokmak istemedikleri aşikar. Rus tarafına bakarsak, Putin ABD'yle öngörülebilir ilişkiler aradığımızı defalarca söyledi. Rusya, asla kimseye saldırmayı planlamadı ama bizim de kendi endişelerimiz var, kırmızı çizgilerimiz var. Putin bu konuda net bir şekilde konuştu, Biden hiçbir kırmızı çizgiyi tanımayacağı yanıtını verdi. Bu konu da görüşme sırasında ele alınacak" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Biden, Putin ile yapacağı video konferans öncesi Avrupalı müttefikleri ile görüştü
07:21

'Görüşme sonucunda çok büyük ilerlemeler beklenmemeli'

Putin ile Biden arasındaki görüşmenin çok zor bir dönemde yapıldığını ve görüşme sonucunda çok büyük ilerlemeler beklenmemesi gerektiğini kaydetti. Putin-Biden görüşmesinin hangi durumda başarılı addedilebileceği sorusu karşısında Peskov, "Bu konuşmadan çok büyük ilerlemeler beklenmemeli. Bu, çok zor bir dönemde gerçekleştirilen bir çalışma konuşması. Avrupa'da gerilim çok aşırı derecede tırmandı. Bu, olağanüstü bir durum. Elbette bu, en üst düzeyde kişisel görüşmeyi gerektiriyor" yanıtını verdi.
Putin ve Biden arasındaki iletişimin iyi olduğunu belirten Peskov, ABD'den gelen Rusya'ya yönelik yeni olası yaptırımlar hakkındaki açıklamanın Rus liderin bakışını etkilemediğini söyledi.
Putin - Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
DÜNYA
Kremlin: Putin ile Biden arasındaki video konferans görüşmesi 7 Aralık’ta gerçekleşecek
4 Aralık, 18:30

'Zaman kısıtlaması yok, ne kadar gerekirse o kadar konuşacaklar'

Görüşme için bir zaman kısıtlaması koyulmadığını kaydeden Peskov, tarafların gerektiği kadar konuşacağını, kapsamlı görüşmelerin zaman çerçevesi olmadığını ifade etti.

'Putin'in Biden'a Normandiya formatına katılmayı teklif edeceğini sanmam'

Peskov, Biden'ın görüşme sırasında Normandiya formatındaki görüşmelere katılım teklifi alıp almayacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Putin'den böyle bir teklif alacağını sanmam. Zira bu, kendine yeten bir format. Şu anda verimliliği Kiev'in tutumu, Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulamaması nedeniyle çok düşük olsa da, hem Paris hem de Berlin bunun kendine yeten bir format olduğunu ve genişlemesine ihtiyaç olmadığını düşünmeye devam ediyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:48Cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra arkadaşını öldürdü
14:45Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, tepkilerin ardından istifa etti
14:44İYİ Partili Aydın: Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz
14:39Elon Musk, 'beyin çipi' projesi Neuralink için yine tarih verdi
14:37Motosikletlinin üzerine süren kamyon sürücüsünün cezası belli oldu
14:35Steven Spielberg imzalı Batı Yakası'nın Hikâyesi, Körfez ülkelerinde yasaklandı
14:23Rapora göre küresel hane halkı servetinde milyarderlerin payı pandemi döneminde rekor düzeyde arttı
14:19Muğla'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
14:17Türk-İş Genel Başkanı Atalay: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın, zamlar ortada
14:15Peskov: Putin ve Biden, Rusya'nın kırmızı çizgilerini konuşacak
14:08Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
14:05Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile iş birliği mesajı
13:55İnek sağarak güçlendirdiği bileğiyle dünya üçüncüsü oldu
13:50Maçoğlu: Tunceli Öğretmenevi'ne yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik
13:47Uludağ'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu: Bayide 16, burada 2.5 lira
13:46Anadolu'da dinler tarihini değiştirecek keşif
13:44Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
13:36Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi
13:30Ukrayna, ABD'den 'Kabil düşünce boşa çıkan' silahların bir kısmını istedi
13:28Ekonomist Ürkün: Merkez Bankası 50-100 baz puan aralığında indirim yapabilir