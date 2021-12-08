https://tr.sputniknews.com/20211208/abdde-bidenin-asi-zorunlulugu-uygulamasini-federal-mahkeme-durdurdu-1051551346.html

ABD'de Biden'ın aşı zorunluluğu uygulamasını federal mahkeme durdurdu

ABD'de Biden'ın aşı zorunluluğu uygulamasını federal mahkeme durdurdu

ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu federal mahkeme tarafından... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T04:45+0300

2021-12-08T04:45+0300

2021-12-08T04:45+0300

koronavirüs

abd

joe biden

georgia

koronavirüs aşısı

aşı zorunluluğu

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Georgia Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, Biden yönetiminden aşı yaptırımını askıya almasını talep etti.Mahkemenin açıklamasında, Biden'ın Kovid-19 aşısını zorunlu kılan kararıyla yetkisini büyük olasılıkla aştığına işaret edildi.Ülke çapında milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklamanın devamında, zorunluluk kararının 'maliyetli, zahmetli ve iş gücünün mevcut üyelerinde bir azalmaya yol açması muhtemel olduğu' belirtildi.Mahkemenin, ABD hükümetinden destek alan tüm şirket ve kurumlardaki çalışanlar için geçerli ihtiyati tedbir kararı, Kentucky'deki başka bir federal bölge mahkemesinin Kentucky, Ohio ve Tennessee'deki yaptırımları durdurmasından bir hafta sonra geldi.Biden, 9 Eylül'de devlet desteği alan şirket çalışanlarının Kovid-19'a karşı aşı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını zorunlu kılan bir icra emri yayımlamıştı.Beyaz Saray, başlangıçta yüklenici firmalara uygulama için 8 Aralık'a kadar süre vermiş, daha sonra son tarihi 4 Ocak'a ertelemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211012/abd-teksasta-tum-koronavirus-asisi-zorunluluklari-yasaklandi-1049733424.html

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abd, joe biden, georgia, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu