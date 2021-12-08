https://tr.sputniknews.com/20211208/abdde-bidenin-asi-zorunlulugu-uygulamasini-federal-mahkeme-durdurdu-1051551346.html
ABD'de Biden'ın aşı zorunluluğu uygulamasını federal mahkeme durdurdu
ABD'de Biden'ın aşı zorunluluğu uygulamasını federal mahkeme durdurdu
ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu federal mahkeme tarafından... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T04:45+0300
2021-12-08T04:45+0300
2021-12-08T04:45+0300
koronavirüs
abd
joe biden
georgia
koronavirüs aşısı
aşı zorunluluğu
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Georgia Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, Biden yönetiminden aşı yaptırımını askıya almasını talep etti.Mahkemenin açıklamasında, Biden'ın Kovid-19 aşısını zorunlu kılan kararıyla yetkisini büyük olasılıkla aştığına işaret edildi.Ülke çapında milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklamanın devamında, zorunluluk kararının 'maliyetli, zahmetli ve iş gücünün mevcut üyelerinde bir azalmaya yol açması muhtemel olduğu' belirtildi.Mahkemenin, ABD hükümetinden destek alan tüm şirket ve kurumlardaki çalışanlar için geçerli ihtiyati tedbir kararı, Kentucky'deki başka bir federal bölge mahkemesinin Kentucky, Ohio ve Tennessee'deki yaptırımları durdurmasından bir hafta sonra geldi.Biden, 9 Eylül'de devlet desteği alan şirket çalışanlarının Kovid-19'a karşı aşı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını zorunlu kılan bir icra emri yayımlamıştı.Beyaz Saray, başlangıçta yüklenici firmalara uygulama için 8 Aralık'a kadar süre vermiş, daha sonra son tarihi 4 Ocak'a ertelemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211012/abd-teksasta-tum-koronavirus-asisi-zorunluluklari-yasaklandi-1049733424.html
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abd, joe biden, georgia, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu
ABD'de Biden'ın aşı zorunluluğu uygulamasını federal mahkeme durdurdu
ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu federal mahkeme tarafından askıya alındı.
Georgia Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, Biden yönetiminden aşı yaptırımını askıya almasını talep etti.
Mahkemenin açıklamasında, Biden'ın Kovid-19 aşısını zorunlu kılan kararıyla yetkisini büyük olasılıkla aştığına işaret edildi.
Ülke çapında milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklamanın devamında, zorunluluk kararının 'maliyetli, zahmetli ve iş gücünün mevcut üyelerinde bir azalmaya yol açması muhtemel olduğu' belirtildi.
Mahkemenin, ABD hükümetinden destek alan tüm şirket ve kurumlardaki çalışanlar için geçerli ihtiyati tedbir kararı, Kentucky'deki başka bir federal bölge mahkemesinin Kentucky, Ohio ve Tennessee'deki yaptırımları durdurmasından bir hafta sonra geldi.
Biden, 9 Eylül'de devlet desteği alan şirket çalışanlarının Kovid-19'a karşı aşı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını zorunlu kılan bir icra emri yayımlamıştı.
Beyaz Saray, başlangıçta yüklenici firmalara uygulama için 8 Aralık'a kadar süre vermiş, daha sonra son tarihi 4 Ocak'a ertelemişti.