https://tr.sputniknews.com/20211208/ingiltere-pekin-olimpiyatlarina-diplomatik-boykot-uygulayacak-1051576265.html
İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na sporcuların katılabileceğini ancak bakanlar ve yetkililerin diplomatik boykot uygulayacağını... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T17:07+0300
2021-12-08T17:07+0300
2021-12-08T17:07+0300
spor
abd
çin
ingiltere
ab
boykot
pekin kış olimpiyatları
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Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumu'nda Johnson'a Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına dikkat çekilerek, İngiltere'nin olimpiyatları boykot edip etmeyeceği soruldu.Johnson, hükümetin Çin'deki insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini dile getirmekte 'tereddüt etmediğini' belirtti.Spor boykotlarının mantıklı olduğunu düşünmediğini ve bunun hükümetin politikası olmaya devam edeceğini dile getiren Johnson, "Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na etkin bir şekilde diplomatik boykot uygulanacak, hiçbir bakan veya yetkilinin katılması beklenmiyor." dedi.ABD de Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/abdnin-pekin-kis-olimpiyatlarini-boykot-kararina-avustralyadan-destek-1051554947.html
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abd, çin, ingiltere, ab, boykot, pekin kış olimpiyatları
İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na sporcuların katılabileceğini ancak bakanlar ve yetkililerin diplomatik boykot uygulayacağını söyledi.
Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumu'nda Johnson'a Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına dikkat çekilerek, İngiltere'nin olimpiyatları boykot edip etmeyeceği soruldu.
Johnson, hükümetin Çin'deki insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini dile getirmekte 'tereddüt etmediğini' belirtti.
Spor boykotlarının mantıklı olduğunu düşünmediğini ve bunun hükümetin politikası olmaya devam edeceğini dile getiren Johnson, "Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na etkin bir şekilde diplomatik boykot uygulanacak, hiçbir bakan veya yetkilinin katılması beklenmiyor." dedi.
ABD de Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.