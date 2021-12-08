https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-rusya-kibris-sorununa-adil-ve-uygulanabilir-bir-cozum-bulunmasindan-yana-1051576005.html

Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana

Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T16:55+0300

2021-12-08T16:55+0300

2021-12-08T17:09+0300

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kıbrıs

yunanistan

kıbrıs sorunu

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le Soçi'de bir araya gelen Putin, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Moskova'nın Kıbrıs sorununun çözümüne bakışı hakkında konuştu.Putin, "Kıbrıs sorunu konusunda, Rus tarafının BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla belirlenen ve Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu, tek uluslararası hukuki statülü bir federasyon kurulmasını öngören uluslararası hukuki çerçeveler kapsamında herkesin kabul edeceği, adil ve uygulanabilir bir çözüm aranmasına desteğini bir kez daha teyit ettik" dedi.'Doğu Akdeniz'deki ihtilafların diyalogla çözülmesi için engel yok'Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Putin, bu bölgedeki tüm ihtilaflı konuların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ve bunun için bir engel bulunmadığını belirtti.'NATO, Rusya'ya karşı hasmane bir tutum sergiliyor'NATO'nun hasmane bir tutum içinde olduğunu ve Rusya'yı hasmı ilan ettiğini söyleyen Putin, bunun iyi bir şey olmadığını ve Rusya'nın hiç kimseyle cepheleşme istemediğini vurguladı.

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rusya, vladimir putin, kıbrıs, yunanistan, kıbrıs sorunu