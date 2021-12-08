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Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
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https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-rusya-kibris-sorununa-adil-ve-uygulanabilir-bir-cozum-bulunmasindan-yana-1051576005.html
Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:55+0300
2021-12-08T17:09+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kıbrıs
yunanistan
kıbrıs sorunu
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le Soçi'de bir araya gelen Putin, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Moskova'nın Kıbrıs sorununun çözümüne bakışı hakkında konuştu.Putin, "Kıbrıs sorunu konusunda, Rus tarafının BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla belirlenen ve Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu, tek uluslararası hukuki statülü bir federasyon kurulmasını öngören uluslararası hukuki çerçeveler kapsamında herkesin kabul edeceği, adil ve uygulanabilir bir çözüm aranmasına desteğini bir kez daha teyit ettik" dedi.'Doğu Akdeniz'deki ihtilafların diyalogla çözülmesi için engel yok'Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Putin, bu bölgedeki tüm ihtilaflı konuların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ve bunun için bir engel bulunmadığını belirtti.'NATO, Rusya'ya karşı hasmane bir tutum sergiliyor'NATO'nun hasmane bir tutum içinde olduğunu ve Rusya'yı hasmı ilan ettiğini söyleyen Putin, bunun iyi bir şey olmadığını ve Rusya'nın hiç kimseyle cepheleşme istemediğini vurguladı.
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rusya, vladimir putin, kıbrıs, yunanistan, kıbrıs sorunu

Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana

16:55 08.12.2021 (güncellendi: 17:09 08.12.2021)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le Soçi'de bir araya gelen Putin, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Moskova'nın Kıbrıs sorununun çözümüne bakışı hakkında konuştu.
Putin, "Kıbrıs sorunu konusunda, Rus tarafının BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla belirlenen ve Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu, tek uluslararası hukuki statülü bir federasyon kurulmasını öngören uluslararası hukuki çerçeveler kapsamında herkesin kabul edeceği, adil ve uygulanabilir bir çözüm aranmasına desteğini bir kez daha teyit ettik" dedi.

'Doğu Akdeniz'deki ihtilafların diyalogla çözülmesi için engel yok'

Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Putin, bu bölgedeki tüm ihtilaflı konuların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ve bunun için bir engel bulunmadığını belirtti.

'NATO, Rusya'ya karşı hasmane bir tutum sergiliyor'

NATO'nun hasmane bir tutum içinde olduğunu ve Rusya'yı hasmı ilan ettiğini söyleyen Putin, bunun iyi bir şey olmadığını ve Rusya'nın hiç kimseyle cepheleşme istemediğini vurguladı.
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