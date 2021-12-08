Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-biden-dunku-gorusmede-neler-konustu-1051566984.html
Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?
Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden dün video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Putin, görüşmede Biden’a Rusya’nın ‘kırmızı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T14:47+0300
2021-12-08T14:53+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
joe biden
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051567764_0:1:3243:1825_1920x0_80_0_0_1071d5cc29f9085dffbc6bddeb5fe1c8.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus lider ile Biden arasında dün gerçekleştirilen görüşmede ele alınan konular hakkında konuştu.Uşakov’a göre Putin, Biden’a Rusya’nın ‘kırmızı çizgilerine’, diğer bir deyişle NATO’nun doğuya doğru hareketi ve Rusya’ya sınırı olan diğer ülkeler ile Ukrayna’ya saldırı silahlarının konuşlandırılması konularına değindi.Putin ayrıca Washington’ın, Rusya topraklarındaki Rus askerleri, Moskova’nın ise küresel anlamda kendi güvenliği hakkında endişelendiğini vurguladı.Uşakov, Rus liderin ifadelerini “Putin, ‘Siz Amerikalıları ABD topraklarından binlerce kilometre uzaklıktaki bizim birliklerimiz endişelendirirken, biz de gerçekten güvenliğimiz, küresel anlamda Rusya’nın güvenliği konusunda endişe duyuyoruz’ dedi. Görüşmenin sonunda toparlayarak Putin’in dile getirdiği şey kabaca bu” sözleriyle aktardı.Uşakov, Putin’in Rus askerlerinin kendi topraklarında olduğunu ve kimse için bir tehlike teşkil etmediğini söylediğini ifade etti.Uşakov’a göre Putin, Biden’a Ukrayna ve NATO’nun askeri gücünü artırmasından duydukları endişelerinden de bahsetti. Uşakov, “Bununla ilgili Putin, güvenliğimizi sağlayan ve normal gelişimimiz için koşullar yaratan yasal nitelikli garantiler de dahil olmak üzere, belli başlı garantilere ihtiyacımız olduğu yönündeki görüşlerimizi ortaya koydu” dedi.Biden’dan Putin’e ‘endişelerini ABD’nin müttefikleri arasında görüşme sözü’Biden ise Putin’e Moskova’nın endişelerini ABD’nin müttefiklerinin arasında görüşme sözü verdi. Liderler sözcüleri ve yardımcılarını da dahil ederek bu konuda bir diyalog başlatmak üzerinde mutabık kaldı.Ukrayna konusu görüşmede büyük yer tuttu: Rusya’ya yaptırım uyarısıPutin ile Biden görüşmesinde Ukrayna konusuna çok fazla vakit ayrıldı. Putin, Biden’a Kiev’in Minsk anlaşmalarını yerine getirmediğini, anlaşmaları sabote ettiğini, aynı zamanda temas grubu kapsamındaki görüşme sürecini geciktirdiğini söyledi.Rus askerlerinin Ukrayna sınırları yakınlarına konuşlandırıldığını belirten Biden, bundan ABD ve NATO’nun endişe duyduğunu ifade etti.Biden ayrıca Putin’i Ukrayna’daki durumun daha da tırmanması ihtimaline karşı geniş çapta yaptırımların hazırlandığı konusunda uyardı.Hem ekonomik hem finansal hem de siyasi alanda yaptırımlardan bahsedildiğini belirten Uşakov, “Biden olası yaptırımlardan söz etti. Daha önce kamuoyu ve çeşitli kanallar üzerinden iletilenler dile getirildi, ancak devlet başkanlığı seviyesine yakışır, oldukça kabul edilebilir bir biçimde” dedi.Uşakov, Putin’in Biden’a Ukrayna’ya asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soru karşısında da, “Bu konudan bahsedilmedi. Ukrayna’ya nasıl asker gönderilecek? Bu nedir, işgal midir, nedir? Bu konuda hiçbir konuşma geçmedi” yanıtını verdi.‘Atılım olmadı, ancak liderler diyalogdan yana tavır sergiledi’Uşakov’a göre, internet üzerinden gerçekleştirilen zirvede herhangi bir atılım gerçekleşmedi, henüz bunu beklemek zor, ancak liderler çalışmak ve diyalogdan yana tutum sergiledi.Rusya ve ABD’nin ilişkilerindeki sorunları çözmek için çok zamana ihtiyacı olduğunu belirten Uşakov, “Çok fazla sorun birikti” dedi.Putin ve Biden, diyaloğa sırt çevrilmemesi gerektiğini, omuzlarında barış ve istikrarın sağlanması için özel bir sorumluluk taşıdıklarını anlıyor. Liderler ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda çaba göstermek gerektiği görüşünde. Uşakov, “Görüşmenin gerekçesi buydu” ifadesini kullandı.Diplomatik mülkler de masadaydıBiden, görüşme sırasında kendi arzusuyla diplomatik kuruluşların işleyişiyle ilgili sorunlar ve buralardaki personelin yetmediği konusuna değindi.Uşakov, “Biden, buradaki, Moskova’daki büyükelçinin çalışmanın kesinlikle mümkün olmadığından, yeterli sayıda personel ve diplomatın, kendisi ve büyükelçiliğin fiziksel korunması için hiçbir imkanın bulunmadığından şikayet ettiğini söyledi. Biz de bunun ABD’nin beş yıl önce başlattığı eylemlerinin, diplomatlarımıza karşı birtakım yasakların, kısıtlamaların getirilmesinin, Rus diplomatlarının toplu halde sınırdışı edilmesinin ve daha önemlisi diplomatik mülklerimize öylece el koyulmasının bir sonucu olduğunu belirttik” ifadelerini kullandı.Biden, bu anlamda ilk adım olarak durum değerlendirmesi için Rus diplomatların el konulan diplomatik mülklere kabul edilmesi olasılığını dışlamadı. Uşakov, “Diplomatların, mülklerimizin ne durumda olduğuna bakmaları için” dedi.Görüşme yaklaşık iki saat sürdüPutin ile Biden arasındaki video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşme yaklaşık iki saat sürdü.Görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan yapılan açıklamada da Biden’ın Putin’e Ukrayna ile ilgili endişelerini ifade ettiği, diplomatik yolla çözüm çağrısı yaptığı ve askeri bir gerginliğin tırmanması halinde Batı’nın ekonomik ve başka alanlarda adımlarla kolektif yanıt vereceğini belirttiği aktarıldı.Batı ve Ukrayna’nın ‘saldırgan eylemlerde bulunmakla’ suçladığı Rusya birçok kez bu iddiaları reddetti. Moskova kimse için bir tehdit oluşturmadığı, kimseye saldırmak gibi bir niyeti olmadığını, ‘saldırganlık’ söylemlerinin NATO’nun Rusya sınırları yakınlarına askeri teçhizat konuşlandırması için bahane olarak kullanıldığı açıklamasını yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-bidenin-video-konferans-gorusmesinde-one-cikan-5-onemli-konu-1051565666.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/lavrov-putin-bidena-kievin-minsk-anlasmalarini-uygulamasi-gerektigini-aciklayacak-1051536884.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-biden-ile-yapacagi-gorusmeyi-protokol-etkinligi-olarak-tanimladi-1051536339.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/kremlin-abdnin-ukraynaya-askeri-destek-yonundeki-aciklamalari-sagliksiz-1051538527.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051567764_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_e18a68a655a6f2ddbdcc7aa68be35b1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, vladimir putin, joe biden, görüşme

Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?

14:47 08.12.2021 (güncellendi: 14:53 08.12.2021)
© Sputnik / Mikhail MetzelRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Mikhail Metzel
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden dün video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Putin, görüşmede Biden’a Rusya’nın ‘kırmızı çizgileri’ ve Moskova’yı endişelendiren tehditler hakkında bilgi verdi. Biden da Ukrayna’daki durumun tırmanmasından duyduğu endişeleri dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus lider ile Biden arasında dün gerçekleştirilen görüşmede ele alınan konular hakkında konuştu.
Uşakov’a göre Putin, Biden’a Rusya’nın ‘kırmızı çizgilerine’, diğer bir deyişle NATO’nun doğuya doğru hareketi ve Rusya’ya sınırı olan diğer ülkeler ile Ukrayna’ya saldırı silahlarının konuşlandırılması konularına değindi.
Putin ayrıca Washington’ın, Rusya topraklarındaki Rus askerleri, Moskova’nın ise küresel anlamda kendi güvenliği hakkında endişelendiğini vurguladı.
Uşakov, Rus liderin ifadelerini “Putin, ‘Siz Amerikalıları ABD topraklarından binlerce kilometre uzaklıktaki bizim birliklerimiz endişelendirirken, biz de gerçekten güvenliğimiz, küresel anlamda Rusya’nın güvenliği konusunda endişe duyuyoruz’ dedi. Görüşmenin sonunda toparlayarak Putin’in dile getirdiği şey kabaca bu” sözleriyle aktardı.
Joe Biden- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
DÜNYA
Putin ve Biden'ın video konferans görüşmesinde öne çıkan 5 önemli konu
14:23
Uşakov, Putin’in Rus askerlerinin kendi topraklarında olduğunu ve kimse için bir tehlike teşkil etmediğini söylediğini ifade etti.
Uşakov’a göre Putin, Biden’a Ukrayna ve NATO’nun askeri gücünü artırmasından duydukları endişelerinden de bahsetti. Uşakov, “Bununla ilgili Putin, güvenliğimizi sağlayan ve normal gelişimimiz için koşullar yaratan yasal nitelikli garantiler de dahil olmak üzere, belli başlı garantilere ihtiyacımız olduğu yönündeki görüşlerimizi ortaya koydu” dedi.

Biden’dan Putin’e ‘endişelerini ABD’nin müttefikleri arasında görüşme sözü’

Biden ise Putin’e Moskova’nın endişelerini ABD’nin müttefiklerinin arasında görüşme sözü verdi. Liderler sözcüleri ve yardımcılarını da dahil ederek bu konuda bir diyalog başlatmak üzerinde mutabık kaldı.

Ukrayna konusu görüşmede büyük yer tuttu: Rusya’ya yaptırım uyarısı

Putin ile Biden görüşmesinde Ukrayna konusuna çok fazla vakit ayrıldı. Putin, Biden’a Kiev’in Minsk anlaşmalarını yerine getirmediğini, anlaşmaları sabote ettiğini, aynı zamanda temas grubu kapsamındaki görüşme sürecini geciktirdiğini söyledi.
Rus askerlerinin Ukrayna sınırları yakınlarına konuşlandırıldığını belirten Biden, bundan ABD ve NATO’nun endişe duyduğunu ifade etti.
Biden ayrıca Putin’i Ukrayna’daki durumun daha da tırmanması ihtimaline karşı geniş çapta yaptırımların hazırlandığı konusunda uyardı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Lavrov: Putin, Biden’a Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini açıklayacak
Dün, 18:33
Hem ekonomik hem finansal hem de siyasi alanda yaptırımlardan bahsedildiğini belirten Uşakov, “Biden olası yaptırımlardan söz etti. Daha önce kamuoyu ve çeşitli kanallar üzerinden iletilenler dile getirildi, ancak devlet başkanlığı seviyesine yakışır, oldukça kabul edilebilir bir biçimde” dedi.
Uşakov, Putin’in Biden’a Ukrayna’ya asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soru karşısında da, “Bu konudan bahsedilmedi. Ukrayna’ya nasıl asker gönderilecek? Bu nedir, işgal midir, nedir? Bu konuda hiçbir konuşma geçmedi” yanıtını verdi.

‘Atılım olmadı, ancak liderler diyalogdan yana tavır sergiledi’

Uşakov’a göre, internet üzerinden gerçekleştirilen zirvede herhangi bir atılım gerçekleşmedi, henüz bunu beklemek zor, ancak liderler çalışmak ve diyalogdan yana tutum sergiledi.
Rusya ve ABD’nin ilişkilerindeki sorunları çözmek için çok zamana ihtiyacı olduğunu belirten Uşakov, “Çok fazla sorun birikti” dedi.
Putin ve Biden, diyaloğa sırt çevrilmemesi gerektiğini, omuzlarında barış ve istikrarın sağlanması için özel bir sorumluluk taşıdıklarını anlıyor. Liderler ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda çaba göstermek gerektiği görüşünde. Uşakov, “Görüşmenin gerekçesi buydu” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Putin, Biden ile görüşmesini ‘protokol etkinliği’ olarak nitelendirdi
Dün, 18:06

Diplomatik mülkler de masadaydı

Biden, görüşme sırasında kendi arzusuyla diplomatik kuruluşların işleyişiyle ilgili sorunlar ve buralardaki personelin yetmediği konusuna değindi.
Uşakov, “Biden, buradaki, Moskova’daki büyükelçinin çalışmanın kesinlikle mümkün olmadığından, yeterli sayıda personel ve diplomatın, kendisi ve büyükelçiliğin fiziksel korunması için hiçbir imkanın bulunmadığından şikayet ettiğini söyledi. Biz de bunun ABD’nin beş yıl önce başlattığı eylemlerinin, diplomatlarımıza karşı birtakım yasakların, kısıtlamaların getirilmesinin, Rus diplomatlarının toplu halde sınırdışı edilmesinin ve daha önemlisi diplomatik mülklerimize öylece el koyulmasının bir sonucu olduğunu belirttik” ifadelerini kullandı.
Biden, bu anlamda ilk adım olarak durum değerlendirmesi için Rus diplomatların el konulan diplomatik mülklere kabul edilmesi olasılığını dışlamadı. Uşakov, “Diplomatların, mülklerimizin ne durumda olduğuna bakmaları için” dedi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız
Dün, 19:28

Görüşme yaklaşık iki saat sürdü

Putin ile Biden arasındaki video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşme yaklaşık iki saat sürdü.
Görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan yapılan açıklamada da Biden’ın Putin’e Ukrayna ile ilgili endişelerini ifade ettiği, diplomatik yolla çözüm çağrısı yaptığı ve askeri bir gerginliğin tırmanması halinde Batı’nın ekonomik ve başka alanlarda adımlarla kolektif yanıt vereceğini belirttiği aktarıldı.
Batı ve Ukrayna’nın ‘saldırgan eylemlerde bulunmakla’ suçladığı Rusya birçok kez bu iddiaları reddetti. Moskova kimse için bir tehdit oluşturmadığı, kimseye saldırmak gibi bir niyeti olmadığını, ‘saldırganlık’ söylemlerinin NATO’nun Rusya sınırları yakınlarına askeri teçhizat konuşlandırması için bahane olarak kullanıldığı açıklamasını yapıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:29UEFA'dan TFF'ye uyarı: Çok fazla Pro Lisans veriyorsunuz
15:23'Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi, pasaportu üzerinden teşhis edildi'
15:20Kremlin: Rusya ve ABD, stratejik sorunları ile ilgili görüşmelere hız vermeyi planlıyor
15:17Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru
15:16Meclis Başkanvekili Akar, bütçe görüşmeleri sırasında sinirlendi: Hay senin
15:09Rusya'da 13 Ekim'den bu yana en düşük günlük Kovid-19 vakası
15:08Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi
15:02İntihar eden 2 asker, yıllar sonra şehit sayıldı
15:02'Stokçuluk suçu' ceza yasasında nasıl geçiyor? Otomobil saklamak kapsama girer mi?
14:5921 yaşındaki genç, araba benzerliği sebebiyle yanlışlıkla öldürüldü
14:59900 çalışanı canlı yayında işten çıkartan patrona tepki: Şirketin üst düzey üç yetkilisi istifa etti
14:53Samsun ve Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
14:50Trabzon'da 4 noktada orman yangını
14:47Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?
14:46NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı
14:43Ticaret Bakanlığı duyurdu: Yazılım ve oyun ihracatına yönelik yeni destek paketi geliyor
14:41Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Bu bir dezenformasyonun parçası
14:39Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elinde ürün olduğu halde piyasaya sürmemek İslam'da yasaktır
14:37Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti
14:26Kovid-19 sebebiyle 4 günlükken apendiksi patlayan bebek, tıp literatürüne girecek