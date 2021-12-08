https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-biden-dunku-gorusmede-neler-konustu-1051566984.html

Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?

Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden dün video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Putin, görüşmede Biden’a Rusya’nın ‘kırmızı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T14:47+0300

2021-12-08T14:47+0300

2021-12-08T14:53+0300

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görüşme

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus lider ile Biden arasında dün gerçekleştirilen görüşmede ele alınan konular hakkında konuştu.Uşakov’a göre Putin, Biden’a Rusya’nın ‘kırmızı çizgilerine’, diğer bir deyişle NATO’nun doğuya doğru hareketi ve Rusya’ya sınırı olan diğer ülkeler ile Ukrayna’ya saldırı silahlarının konuşlandırılması konularına değindi.Putin ayrıca Washington’ın, Rusya topraklarındaki Rus askerleri, Moskova’nın ise küresel anlamda kendi güvenliği hakkında endişelendiğini vurguladı.Uşakov, Rus liderin ifadelerini “Putin, ‘Siz Amerikalıları ABD topraklarından binlerce kilometre uzaklıktaki bizim birliklerimiz endişelendirirken, biz de gerçekten güvenliğimiz, küresel anlamda Rusya’nın güvenliği konusunda endişe duyuyoruz’ dedi. Görüşmenin sonunda toparlayarak Putin’in dile getirdiği şey kabaca bu” sözleriyle aktardı.Uşakov, Putin’in Rus askerlerinin kendi topraklarında olduğunu ve kimse için bir tehlike teşkil etmediğini söylediğini ifade etti.Uşakov’a göre Putin, Biden’a Ukrayna ve NATO’nun askeri gücünü artırmasından duydukları endişelerinden de bahsetti. Uşakov, “Bununla ilgili Putin, güvenliğimizi sağlayan ve normal gelişimimiz için koşullar yaratan yasal nitelikli garantiler de dahil olmak üzere, belli başlı garantilere ihtiyacımız olduğu yönündeki görüşlerimizi ortaya koydu” dedi.Biden’dan Putin’e ‘endişelerini ABD’nin müttefikleri arasında görüşme sözü’Biden ise Putin’e Moskova’nın endişelerini ABD’nin müttefiklerinin arasında görüşme sözü verdi. Liderler sözcüleri ve yardımcılarını da dahil ederek bu konuda bir diyalog başlatmak üzerinde mutabık kaldı.Ukrayna konusu görüşmede büyük yer tuttu: Rusya’ya yaptırım uyarısıPutin ile Biden görüşmesinde Ukrayna konusuna çok fazla vakit ayrıldı. Putin, Biden’a Kiev’in Minsk anlaşmalarını yerine getirmediğini, anlaşmaları sabote ettiğini, aynı zamanda temas grubu kapsamındaki görüşme sürecini geciktirdiğini söyledi.Rus askerlerinin Ukrayna sınırları yakınlarına konuşlandırıldığını belirten Biden, bundan ABD ve NATO’nun endişe duyduğunu ifade etti.Biden ayrıca Putin’i Ukrayna’daki durumun daha da tırmanması ihtimaline karşı geniş çapta yaptırımların hazırlandığı konusunda uyardı.Hem ekonomik hem finansal hem de siyasi alanda yaptırımlardan bahsedildiğini belirten Uşakov, “Biden olası yaptırımlardan söz etti. Daha önce kamuoyu ve çeşitli kanallar üzerinden iletilenler dile getirildi, ancak devlet başkanlığı seviyesine yakışır, oldukça kabul edilebilir bir biçimde” dedi.Uşakov, Putin’in Biden’a Ukrayna’ya asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soru karşısında da, “Bu konudan bahsedilmedi. Ukrayna’ya nasıl asker gönderilecek? Bu nedir, işgal midir, nedir? Bu konuda hiçbir konuşma geçmedi” yanıtını verdi.‘Atılım olmadı, ancak liderler diyalogdan yana tavır sergiledi’Uşakov’a göre, internet üzerinden gerçekleştirilen zirvede herhangi bir atılım gerçekleşmedi, henüz bunu beklemek zor, ancak liderler çalışmak ve diyalogdan yana tutum sergiledi.Rusya ve ABD’nin ilişkilerindeki sorunları çözmek için çok zamana ihtiyacı olduğunu belirten Uşakov, “Çok fazla sorun birikti” dedi.Putin ve Biden, diyaloğa sırt çevrilmemesi gerektiğini, omuzlarında barış ve istikrarın sağlanması için özel bir sorumluluk taşıdıklarını anlıyor. Liderler ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda çaba göstermek gerektiği görüşünde. Uşakov, “Görüşmenin gerekçesi buydu” ifadesini kullandı.Diplomatik mülkler de masadaydıBiden, görüşme sırasında kendi arzusuyla diplomatik kuruluşların işleyişiyle ilgili sorunlar ve buralardaki personelin yetmediği konusuna değindi.Uşakov, “Biden, buradaki, Moskova’daki büyükelçinin çalışmanın kesinlikle mümkün olmadığından, yeterli sayıda personel ve diplomatın, kendisi ve büyükelçiliğin fiziksel korunması için hiçbir imkanın bulunmadığından şikayet ettiğini söyledi. Biz de bunun ABD’nin beş yıl önce başlattığı eylemlerinin, diplomatlarımıza karşı birtakım yasakların, kısıtlamaların getirilmesinin, Rus diplomatlarının toplu halde sınırdışı edilmesinin ve daha önemlisi diplomatik mülklerimize öylece el koyulmasının bir sonucu olduğunu belirttik” ifadelerini kullandı.Biden, bu anlamda ilk adım olarak durum değerlendirmesi için Rus diplomatların el konulan diplomatik mülklere kabul edilmesi olasılığını dışlamadı. Uşakov, “Diplomatların, mülklerimizin ne durumda olduğuna bakmaları için” dedi.Görüşme yaklaşık iki saat sürdüPutin ile Biden arasındaki video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşme yaklaşık iki saat sürdü.Görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan yapılan açıklamada da Biden’ın Putin’e Ukrayna ile ilgili endişelerini ifade ettiği, diplomatik yolla çözüm çağrısı yaptığı ve askeri bir gerginliğin tırmanması halinde Batı’nın ekonomik ve başka alanlarda adımlarla kolektif yanıt vereceğini belirttiği aktarıldı.Batı ve Ukrayna’nın ‘saldırgan eylemlerde bulunmakla’ suçladığı Rusya birçok kez bu iddiaları reddetti. Moskova kimse için bir tehdit oluşturmadığı, kimseye saldırmak gibi bir niyeti olmadığını, ‘saldırganlık’ söylemlerinin NATO’nun Rusya sınırları yakınlarına askeri teçhizat konuşlandırması için bahane olarak kullanıldığı açıklamasını yapıyor.

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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, görüşme