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Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı
Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı
Hürriyet yazarı Selvi muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, 'hangi aday konusunda istekli ve isteksiz' olduğuna yönelik tablo hazırladı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:41+0300
2021-12-08T09:42+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
mansur yavaş
muhalefet
ekrem imamoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tavrını ele aldı. Selvi, yazısının 'Kim kimi istemiyor' başlıklı kısmında, "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı. 'Ankara ve İstanbul’da, Belediye Meclisleri’nde çoğunluk değiliz. Belediye başkanlarımız aday olursa AK Parti onların yerine belediye başkanını seçer' demişti. Ekrem İmamoğlu ismi gündeme getirildiğinde ise, 'Cumhurbaşkanını bir kişiye endekslemek yanlış olur. Toplum bir popstar bekler' diye karşılık vermişti. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. En son İYİ Parti’nin güçlü isimlerinden Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’na, 'idealist davranmalı, nefis zamanı değil' diye mesaj verdi. Aydın, kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceklerini söyledi. Akşener, Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığı formülüne karşı" dedi.Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise kendisi dışındaki herkesin adaylığına karşı olduğunu öne sürdü ve "Ama özellikle de Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının, kendisinin aday olmayacağı anlamına geldiğinin farkında" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/selvi-kilicdaroglu-cumhurbaskani-adayligi-konusunda-artik-niyetini-gizleyemiyor-1051514930.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, mansur yavaş, muhalefet, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı

09:41 08.12.2021 (güncellendi: 09:42 08.12.2021)
© AA / Şebnem CoşkunTürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 16. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada) ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (sağda) katıldı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 16. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada) ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (sağda) katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA / Şebnem Coşkun
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Hürriyet yazarı Selvi muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, 'hangi aday konusunda istekli ve isteksiz' olduğuna yönelik tablo hazırladı. Selvi, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı olduğunu iddia etti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tavrını ele aldı.
Selvi, yazısının 'Kim kimi istemiyor' başlıklı kısmında, "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı. 'Ankara ve İstanbul’da, Belediye Meclisleri’nde çoğunluk değiliz. Belediye başkanlarımız aday olursa AK Parti onların yerine belediye başkanını seçer' demişti. Ekrem İmamoğlu ismi gündeme getirildiğinde ise, 'Cumhurbaşkanını bir kişiye endekslemek yanlış olur. Toplum bir popstar bekler' diye karşılık vermişti. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. En son İYİ Parti’nin güçlü isimlerinden Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’na, 'idealist davranmalı, nefis zamanı değil' diye mesaj verdi. Aydın, kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceklerini söyledi. Akşener, Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığı formülüne karşı" dedi.
Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise kendisi dışındaki herkesin adaylığına karşı olduğunu öne sürdü ve "Ama özellikle de Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının, kendisinin aday olmayacağı anlamına geldiğinin farkında" dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
POLİTİKA
Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor
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