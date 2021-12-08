https://tr.sputniknews.com/20211208/selvi-kilicdaroglu-imamoglu-ve-mansur-yavasin-ortak-cumhurbaskani-adayi-olmasina-karsi-1051554297.html

Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı

Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı

Hürriyet yazarı Selvi muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, 'hangi aday konusunda istekli ve isteksiz' olduğuna yönelik tablo hazırladı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T09:41+0300

2021-12-08T09:41+0300

2021-12-08T09:42+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

cumhurbaşkanlığı

mansur yavaş

muhalefet

ekrem imamoğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/49/1041404990_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4ed2dd27007a7e72a784f1f3440f296c.jpg

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tavrını ele aldı. Selvi, yazısının 'Kim kimi istemiyor' başlıklı kısmında, "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı. 'Ankara ve İstanbul’da, Belediye Meclisleri’nde çoğunluk değiliz. Belediye başkanlarımız aday olursa AK Parti onların yerine belediye başkanını seçer' demişti. Ekrem İmamoğlu ismi gündeme getirildiğinde ise, 'Cumhurbaşkanını bir kişiye endekslemek yanlış olur. Toplum bir popstar bekler' diye karşılık vermişti. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. En son İYİ Parti’nin güçlü isimlerinden Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’na, 'idealist davranmalı, nefis zamanı değil' diye mesaj verdi. Aydın, kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceklerini söyledi. Akşener, Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığı formülüne karşı" dedi.Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise kendisi dışındaki herkesin adaylığına karşı olduğunu öne sürdü ve "Ama özellikle de Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının, kendisinin aday olmayacağı anlamına geldiğinin farkında" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211207/selvi-kilicdaroglu-cumhurbaskani-adayligi-konusunda-artik-niyetini-gizleyemiyor-1051514930.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, mansur yavaş, muhalefet, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)