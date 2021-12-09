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Fransa’dan Pekin kararı: Diplomatik boykota katılmayı düşünmüyoruz
Fransa’dan Pekin kararı: Diplomatik boykota katılmayı düşünmüyoruz
Fransa, ABD’nin öncülük ettiği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na uygulanan diplomatik boykota katılmayı düşünmediklerini açıkladı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T17:31+0300
2021-12-09T17:33+0300
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ABD, Çin’de insan hakları ihlali yapıldığı gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na siyasi boykot kararı aldı.ABD’nin ardından İngiltere, Kanada ve Avustralya’da boykot kararına katılırken, Fransa ise aksi bir karar aldı.'Spor siyasetle karıştırılmamalı'Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa’nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na karşı başlatılan siyasi boykotlara dahil olmayacağını söyledi. Blanquer yaptığı açıklamada, azınlıklara uygulanan zulmü kınadıklarını dile getirdi.Çinli tenisçi için endişelerini aktardığını söyleyen Blanquer, “Olimpiyatları boykot etmek tamamen farklı bir hikaye. Spor, siyasete karıştırılmamalı, bu yüzden de Fransa, diplomatik boykota katılmayacak” dedi.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Pekin’deki 2022 Kış Olimpiyatları Oyunları’nın boykot edilmesi meselesinin Avrupa düzeyinde ele alınacağını söyledi.Pekin, ABD ve Olimpiyatları boykot eden diğer ülkeleri, diplomatik boykot çağrısında bulundukları için eleştirdi. Siyasilerin, Olimpiyat Tüzüğü’nün tarafsızlık ilkesini ihlal ettiklerini ve “kendi siyasi çıkar ve duruşları için” boykot başlattıklarını aktardı.2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20211207/abdnin-2022-pekin-kis-olimpiyatlari-kararina-cinden-yanit-1051515051.html
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abd, fransa, pekin, boykot, pekin kış olimpiyatları

Fransa’dan Pekin kararı: Diplomatik boykota katılmayı düşünmüyoruz

17:31 09.12.2021 (güncellendi: 17:33 09.12.2021)
© AP Photo / Ng Han Guan2022 Pekin Kış Olimpiyatları
2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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Fransa, ABD’nin öncülük ettiği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na uygulanan diplomatik boykota katılmayı düşünmediklerini açıkladı.
ABD, Çin’de insan hakları ihlali yapıldığı gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na siyasi boykot kararı aldı.
ABD’nin ardından İngiltere, Kanada ve Avustralya’da boykot kararına katılırken, Fransa ise aksi bir karar aldı.

'Spor siyasetle karıştırılmamalı'

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa’nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na karşı başlatılan siyasi boykotlara dahil olmayacağını söyledi. Blanquer yaptığı açıklamada, azınlıklara uygulanan zulmü kınadıklarını dile getirdi.
Çinli tenisçi için endişelerini aktardığını söyleyen Blanquer, “Olimpiyatları boykot etmek tamamen farklı bir hikaye. Spor, siyasete karıştırılmamalı, bu yüzden de Fransa, diplomatik boykota katılmayacak” dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Pekin’deki 2022 Kış Olimpiyatları Oyunları’nın boykot edilmesi meselesinin Avrupa düzeyinde ele alınacağını söyledi.

Pekin, ABD ve Olimpiyatları boykot eden diğer ülkeleri, diplomatik boykot çağrısında bulundukları için eleştirdi. Siyasilerin, Olimpiyat Tüzüğü’nün tarafsızlık ilkesini ihlal ettiklerini ve “kendi siyasi çıkar ve duruşları için” boykot başlattıklarını aktardı.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.
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