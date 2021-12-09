https://tr.sputniknews.com/20211209/fransadan-pekin-karari-diplomatik-boykota-katilmayi-dusunmuyoruz-1051614865.html

Fransa’dan Pekin kararı: Diplomatik boykota katılmayı düşünmüyoruz

Fransa’dan Pekin kararı: Diplomatik boykota katılmayı düşünmüyoruz

Fransa, ABD’nin öncülük ettiği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na uygulanan diplomatik boykota katılmayı düşünmediklerini açıkladı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T17:31+0300

2021-12-09T17:31+0300

2021-12-09T17:33+0300

spor

abd

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pekin

boykot

pekin kış olimpiyatları

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ABD, Çin’de insan hakları ihlali yapıldığı gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na siyasi boykot kararı aldı.ABD’nin ardından İngiltere, Kanada ve Avustralya’da boykot kararına katılırken, Fransa ise aksi bir karar aldı.'Spor siyasetle karıştırılmamalı'Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa’nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na karşı başlatılan siyasi boykotlara dahil olmayacağını söyledi. Blanquer yaptığı açıklamada, azınlıklara uygulanan zulmü kınadıklarını dile getirdi.Çinli tenisçi için endişelerini aktardığını söyleyen Blanquer, “Olimpiyatları boykot etmek tamamen farklı bir hikaye. Spor, siyasete karıştırılmamalı, bu yüzden de Fransa, diplomatik boykota katılmayacak” dedi.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Pekin’deki 2022 Kış Olimpiyatları Oyunları’nın boykot edilmesi meselesinin Avrupa düzeyinde ele alınacağını söyledi.Pekin, ABD ve Olimpiyatları boykot eden diğer ülkeleri, diplomatik boykot çağrısında bulundukları için eleştirdi. Siyasilerin, Olimpiyat Tüzüğü’nün tarafsızlık ilkesini ihlal ettiklerini ve “kendi siyasi çıkar ve duruşları için” boykot başlattıklarını aktardı.2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

https://tr.sputniknews.com/20211207/abdnin-2022-pekin-kis-olimpiyatlari-kararina-cinden-yanit-1051515051.html

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