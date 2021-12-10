https://tr.sputniknews.com/20211210/abdde-koronavirus-vaka-sayilari-bir-ayda-yuzde-62-yukseldi-1051657673.html

ABD'de koronavirüs vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi

ABD'de koronavirüs vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi

ABD’de Kovid-19 vakaları, yaz aylarındaki düşüşün ardından geçen ay yükselirken, ülkede hastaneye yatan hastaların yarısının Michigan ve Ohio gibi orta batı... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T21:51+0300

2021-12-10T21:51+0300

2021-12-10T21:52+0300

koronavirüs

abd

ohio

michigan

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, geçen ay günlük vaka ortalaması yaklaşık 120 bin olurken, bu rakamın bir önceki aya göre yüzde 62 yüksek olduğu belirlendi.Michigan Sağlık ve Hastaneler Birliği, eyalette Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların bir ay içinde yüzde 88 arttığını açıkladı.Amerikan CNN televizyonuna konuşan Michigan’daki Sparrow Hastanesi'nin başkanı Jim Dover, yıl başından beri 289 kişinin Kovid-19 sebebiyle öldüğünü, hayatını kaybeden hastaların yüzde 75'inin aşısız olduğunu söyledi.Dover, "Aşı olmasına rağmen hayatını kaybeden az sayıda kişi de son altı ay içinde aşı olmamıştı. Yani hatırlatma dozu aşısı olanlar arasında hiç kimse Kovid-19’dan hayatını kaybetmedi" diye konuştu.Michigan eyaletinde birçok hastanenin hasta transferlerini kabul etmediğini söyleyen Dover, hastanenin kapasitesinin tamamının kullanıldığını ve gelecek 2 haftanın zor geçmesini beklediğini belirtti.ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, ülkede hastaneye yatan Kovid-19 hastası sayısında yüzde 40 yükselme görüldüğünü açıkladı.Uzmanlar, bunun ülkede geçen yılkine göre çok daha bulaşıcı bir varyant olan Delta’nın yaygın olduğu ilk tatil sezonu olduğuna dikkati çekerken, nüfusun yalnızca 64.3’ünün iki doz aşı olduğunu vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden, 2 Aralık’ta duyurduğu kış aylarında Kovid-19 ile mücadele planı kapsamında, aşılanmayı hızlandırmayı, iki doz aşı olanları hatırlatma dozuna teşvik etmeyi ve evde yapılan Kovid-19 testlerini ücretsiz hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetmişti.​​​

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abd, ohio, michigan, vaka, koronavirüs, kovid-19