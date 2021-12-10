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Kaşıkçı cinayetine ilişkin yanlışlıkla gözaltına alınan Suudi: Hayvanat bahçesinde gibiydim
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yanlışlıkla gözaltına alınan Suudi: Hayvanat bahçesinde gibiydim
Fransa'da yanlış kimlik teşhisi sonucu Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşı, gözaltında olduğu sürede kendini 'hayvanat... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T13:27+0300
2021-12-10T13:34+0300
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fransa
suudi arabistan
cemal kaşıkçı
cemal kaşıkçı cinayeti
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Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda salı günü gözaltına alınan 33 yaşındaki Halid el Uteybi gözaltında olduğu süreci anlattı. Suudi Arabistan'da devlet kanalı El-İhbariya'ya konuşan Uteybi, gözaltında tutulduğu yeri hayvanat bahçesine benzeterek şu ifadeleri kullandı:Sorgulama aşamasına dair "Sorunlardan kaçınmak istedim" diyen Uteybi, büyükelçilik yetkilileriyle konuşmasının başlangıçta Fransız yetkililerince engellendiğini dile getirdi:Halid el Uteybi, Suudi Arabistan'da sıkça rastlanan bir isim.Uteybi, Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından biri olduğu şüphesiyle salı günü başkent Paris'ten Riyad'a gidecek olan uçağa binmek üzereyken gözaltına alınmıştı. Fransız yetkililer, şüphelinin Türkiye tarafından 5 Kasım 2018 tarihinde çıkarılan uluslararası yakalama kararı ve kırmızı bülten temelinde gözaltına alındığını belirtmişti. Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçiliği, "Bu vatandaşın olayla bir bağlantısı bulunmamaktadır" açıklaması yaparak gözaltına alınan kişinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.Paris Başsavcılığı, Çarşamba günü söz konusu Suudi vatandaşının, hakkında yakalama emri çıkartılan kişi olmadığını tespit etmiş ve gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.Perşembe günü Riyad gazetesinde yayınlanan başyazıda Suudi vatandaşının serbest bırakılmasının yeterli olmadığının altı çizilerek, Fransız hükümetine özür dileme çağrısı yapılmıştı.Başyazıda, "Olay, Suudi vatandaşının uğradığı psikolojik ve manevi zararın tazmin edilmesi için adli işlem yapılmasını gerektiriyor" denilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/fransiz-basini-cemal-kasikci-cinayetinin-suphelilerinden-biri-pariste-yakalandi-1051537093.html
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fransa, suudi arabistan, cemal kaşıkçı, cemal kaşıkçı cinayeti

Kaşıkçı cinayetine ilişkin yanlışlıkla gözaltına alınan Suudi: Hayvanat bahçesinde gibiydim

13:27 10.12.2021 (güncellendi: 13:34 10.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter/AlEkhbariya NewsParis'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda salı günü gözaltına alınan 33 yaşındaki Halid el Uteybi
Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda salı günü gözaltına alınan 33 yaşındaki Halid el Uteybi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/AlEkhbariya News
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Fransa'da yanlış kimlik teşhisi sonucu Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşı, gözaltında olduğu sürede kendini 'hayvanat bahçesindeymiş gibi hissettiğini' söyledi.
Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda salı günü gözaltına alınan 33 yaşındaki Halid el Uteybi gözaltında olduğu süreci anlattı.
Suudi Arabistan'da devlet kanalı El-İhbariya'ya konuşan Uteybi, gözaltında tutulduğu yeri hayvanat bahçesine benzeterek şu ifadeleri kullandı:

"Beni suçlular için kullanılan, tamamen camdan yapılmış, havalandırması kötü bir odaya aldılar. Tüm gece uyumaya çalıştım ama uyuyamadım çünkü bulunduğum yer rahatsız ediciydi. Sanki hayvanat bahçesindeymişim gibi beni izliyorlardı. Yemek yemek isteyip istemediğimi sordular ve kirli bir kapta bana su verdiler."

Sorgulama aşamasına dair "Sorunlardan kaçınmak istedim" diyen Uteybi, büyükelçilik yetkilileriyle konuşmasının başlangıçta Fransız yetkililerince engellendiğini dile getirdi:
"Sabah olduğunda bir yetkili geldi ve iletişimim daha iyi oldu. Sonrasında büyükelçilik bir avukatla birlikte geldi ve beni çıkardılar."
Halid el Uteybi, Suudi Arabistan'da sıkça rastlanan bir isim.
Uteybi, Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından biri olduğu şüphesiyle salı günü başkent Paris'ten Riyad'a gidecek olan uçağa binmek üzereyken gözaltına alınmıştı. Fransız yetkililer, şüphelinin Türkiye tarafından 5 Kasım 2018 tarihinde çıkarılan uluslararası yakalama kararı ve kırmızı bülten temelinde gözaltına alındığını belirtmişti.
Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçiliği, "Bu vatandaşın olayla bir bağlantısı bulunmamaktadır" açıklaması yaparak gözaltına alınan kişinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
Paris Başsavcılığı, Çarşamba günü söz konusu Suudi vatandaşının, hakkında yakalama emri çıkartılan kişi olmadığını tespit etmiş ve gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Perşembe günü Riyad gazetesinde yayınlanan başyazıda Suudi vatandaşının serbest bırakılmasının yeterli olmadığının altı çizilerek, Fransız hükümetine özür dileme çağrısı yapılmıştı.
Başyazıda, "Olay, Suudi vatandaşının uğradığı psikolojik ve manevi zararın tazmin edilmesi için adli işlem yapılmasını gerektiriyor" denilmişti.
Cemal Kaşıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Cemal Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından biri Fransa'da gözaltına alındı
7 Aralık, 18:37
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