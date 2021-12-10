https://tr.sputniknews.com/20211210/rusya-avrupada-gerilimi-azaltma-onerimizle-ilgili-natodan-yanit-bekliyoruz-1051657164.html

Rusya: Avrupa’da gerilimi azaltma önerimizle ilgili NATO’dan yanıt bekliyoruz

Rusya: Avrupa’da gerilimi azaltma önerimizle ilgili NATO’dan yanıt bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya-ABD ve Rusya-NATO askerleri arasında düzenli diyalogu yeniden başlatma yönündeki önerilerine yanıt beklediklerini belirtti. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T21:29+0300

2021-12-10T21:29+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Avrupa’da gerilimi azaltmak için daha önce sunduğumuz önerilerimize NATO’da somut tepki alma konusunda ısrar ediyoruz” ifadesine yer verildi.Açıklamada şu öneriler sıralandı:- Tatbikat bölgelerinin, Rusya-NATO temas hattından onaylanan mesafeye taşınması;- Tehlikeli askeri eylemleri önlemek amacıyla, Başta Baltık Denizi ve Karadeniz olmak üzere, savaş gemilerinin ve uçaklarının birbirine maksimum yaklaşma mesafesinin belirlenmesi.Açıklamada ayrıca, “Rusya-ABD ve Rusya-NATO savunma bakanlıkları arasındaki düzenli diyalogun yeniden başlatılması” ile ilgili önerisine NATO’dan yanıt bekledikleri vurgulandı.

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