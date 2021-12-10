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https://tr.sputniknews.com/20211210/rusya-avrupada-gerilimi-azaltma-onerimizle-ilgili-natodan-yanit-bekliyoruz-1051657164.html
Rusya: Avrupa’da gerilimi azaltma önerimizle ilgili NATO’dan yanıt bekliyoruz
Rusya: Avrupa’da gerilimi azaltma önerimizle ilgili NATO’dan yanıt bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya-ABD ve Rusya-NATO askerleri arasında düzenli diyalogu yeniden başlatma yönündeki önerilerine yanıt beklediklerini belirtti. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T21:29+0300
2021-12-10T21:29+0300
dünya
avrupa
rusya
nato
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Avrupa’da gerilimi azaltmak için daha önce sunduğumuz önerilerimize NATO’da somut tepki alma konusunda ısrar ediyoruz” ifadesine yer verildi.Açıklamada şu öneriler sıralandı:- Tatbikat bölgelerinin, Rusya-NATO temas hattından onaylanan mesafeye taşınması;- Tehlikeli askeri eylemleri önlemek amacıyla, Başta Baltık Denizi ve Karadeniz olmak üzere, savaş gemilerinin ve uçaklarının birbirine maksimum yaklaşma mesafesinin belirlenmesi.Açıklamada ayrıca, “Rusya-ABD ve Rusya-NATO savunma bakanlıkları arasındaki düzenli diyalogun yeniden başlatılması” ile ilgili önerisine NATO’dan yanıt bekledikleri vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/zaharova-abnin-ukraynayi-silahlandirma-karari-nedeniyle-baris-muzakereleri-cikmaza-girdi--1051646849.html
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avrupa, rusya, nato, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya: Avrupa’da gerilimi azaltma önerimizle ilgili NATO’dan yanıt bekliyoruz

21:29 10.12.2021
© AARusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya-ABD ve Rusya-NATO askerleri arasında düzenli diyalogu yeniden başlatma yönündeki önerilerine yanıt beklediklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Avrupa’da gerilimi azaltmak için daha önce sunduğumuz önerilerimize NATO’da somut tepki alma konusunda ısrar ediyoruz” ifadesine yer verildi.
Açıklamada şu öneriler sıralandı:
- Tatbikat bölgelerinin, Rusya-NATO temas hattından onaylanan mesafeye taşınması;
- Tehlikeli askeri eylemleri önlemek amacıyla, Başta Baltık Denizi ve Karadeniz olmak üzere, savaş gemilerinin ve uçaklarının birbirine maksimum yaklaşma mesafesinin belirlenmesi.
Açıklamada ayrıca, “Rusya-ABD ve Rusya-NATO savunma bakanlıkları arasındaki düzenli diyalogun yeniden başlatılması” ile ilgili önerisine NATO’dan yanıt bekledikleri vurgulandı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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