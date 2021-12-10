https://tr.sputniknews.com/20211210/zaharova-abnin-ukraynayi-silahlandirma-karari-nedeniyle-baris-muzakereleri-cikmaza-girdi--1051646849.html

Zaharova: AB'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı nedeniyle barış müzakereleri çıkmaza girdi

Zaharova: AB'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı nedeniyle barış müzakereleri çıkmaza girdi

AB'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı aldığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Donbass'taki krize barışçıl çözüm bulunmasına yönelik... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T16:12+0300

2021-12-10T16:12+0300

2021-12-10T16:21+0300

rusya

donbass

ukrayna

mariya zaharova

kerç

silahlandırma

savunma

nato

vladimir putin

ab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051646945_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_b679ef98b65bff585aabba64af35acae.jpg

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "2 Aralık'ta AB, Ukrayna'ya askeri-teknik yardım olarak 31 milyon euro kaynak ayırma kararı aldı. Bu teknik yardım, Donbass'ta barışçıl çözüme hiçbir şekilde katkı sunmuyor. Bu bağlamda barışçıl çözüm müzakereleri fiilen çıkmaza girdi" dedi. 7-8 Aralık'ta yapılan Ukrayna Temas Grubu ve onun çalışma gruplarının toplantılarının bir kez daha sonuçsuz kaldığını kaydeden Zaharova, bölgedeki durumun Rusya'yı endişelendirmeye devam ettiğini vurguladı. Zaharova, Ukrayna'ya silah tedarik eden NATO ülkelerinin desteğiyle Kiev'in Donbass'taki temas hattında birliklerinin sayısını arttırdığının altını çizdi. 'Kiev, vergi mükelleflerinin paralarını kendi vatandaşlarını öldürmek için kullanıyor' Bu arada Zaharova, Kiev'in Ukraynalı vergi mükelleflerinin paralarıyla Batılı ülkelerden aldığı silahları ulusal güvenlik için değil, kendi topraklarındaki sivilleri öldürmek için kullandığını belirtti. Zaharova, "Barışçıl plan yerine, silah tedariki, kredi boyunduruğunu güçlendirme, silah alımı için sözde yasal mali sözleşmeler yapılması gibi barışçıl olmayan bir plan uygulanıyor. Bu büyük meblağları ödeyenler Ukraynalı vergi mükellefleri. Fakat bu ödemeler, kendi güvenlikleri için değil, kendi topraklarındaki sivillerin, kardeşlerinin bu silahlarla öldürülmesi için yapılıyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin Ukrayna'ya verilen silahların ulusal güvenliğin sağlanması için kullanılmasını umduğunu açıkladığını da anımsatan Zaharova, "Bu silahların Kiev'e Ukrayna'daki durum bağlamında verildiğini herkes net bir şekilde anlıyor. Bu durumdan yalnızca Minsk anlaşmalarına uyularak çıkılabilir. Ancak Kiev rejimi bunu istemiyor, Batı dünyasının bu konuda iki yüzlülük yapmayacağı konusunda da büyük şüpheler hakim" diye vurguladı.'Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı çevresindeki eylemleri provokasyon'Öte yandan Zaharova, Pervıy Kanal'a verdiği demeçte de, Ukrayna Donanması'nın dün akşam bölgedeki eylemlerini yorumladı. Rus güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamalardan herkesin her şeyi anladığını düşündüğünü kaydeden Zaharova, "Bence aşikar, bu yeni bir provokasyon. Bu tek değil, münferit değil. Sınırlarımız çevresinde gerçekleştirilen provokatif eylemler dizisi söz konusu" dedi. Peskov: Kerç Boğazı’ndaki gibi provokasyonlar çok ciddi sonuçlar doğurabilir Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da geminin eylemlerini 'provokasyon' olarak nitelendirdi ve bu gibi olayların çok ciddi sonuçları olabileceğini ifade etti. Peskov, “Yaşananlar bir kez daha potansiyel zarar ve tehlike olduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı. Bu tip her türlü provokasyonun çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Peskov, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu birçok kez söyledi” dedi.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna filosuna ait 'Donbass' adlı savaş gemisinin Kerç Boğazı’na doğru ilerlediğini ve yön değiştirme taleplerine uymadığını duyurmuştu. Daha sonra Kerç Boğazı’na yaklaşan geminin rotasını değiştirdiğini açıklayan FSB, "Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘Donbass’ (A-500) kontrol gemisi rotayı değiştirerek Kerç Boğazı’ndan uzaklaştı. Gemi mürettebatı, iletişim kurma girişimlerine yanıt vermiyor" bilgisini paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynanin-donbass-bolgesinde-36-kisinin-gomuldugu-bir-toplu-mezar-bulundu-1049234424.html

https://tr.sputniknews.com/20211210/zelenskiy-ile-biden-donbassi-gorustu-1051629153.html

https://tr.sputniknews.com/20211209/putin-donbassta-yasananlar-soykirimi-andiriyor-1051624117.html

rusya

donbass

ukrayna

kerç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, donbass, ukrayna, mariya zaharova, kerç, silahlandırma, nato, vladimir putin, ab, dmitriy peskov