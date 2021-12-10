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https://tr.sputniknews.com/20211210/zaharova-abnin-ukraynayi-silahlandirma-karari-nedeniyle-baris-muzakereleri-cikmaza-girdi--1051646849.html
Zaharova: AB'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı nedeniyle barış müzakereleri çıkmaza girdi
Zaharova: AB'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı nedeniyle barış müzakereleri çıkmaza girdi
AB'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı aldığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Donbass'taki krize barışçıl çözüm bulunmasına yönelik... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T16:12+0300
2021-12-10T16:21+0300
rusya
donbass
ukrayna
mariya zaharova
kerç
silahlandırma
savunma
nato
vladimir putin
ab
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Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "2 Aralık'ta AB, Ukrayna'ya askeri-teknik yardım olarak 31 milyon euro kaynak ayırma kararı aldı. Bu teknik yardım, Donbass'ta barışçıl çözüme hiçbir şekilde katkı sunmuyor. Bu bağlamda barışçıl çözüm müzakereleri fiilen çıkmaza girdi" dedi. 7-8 Aralık'ta yapılan Ukrayna Temas Grubu ve onun çalışma gruplarının toplantılarının bir kez daha sonuçsuz kaldığını kaydeden Zaharova, bölgedeki durumun Rusya'yı endişelendirmeye devam ettiğini vurguladı. Zaharova, Ukrayna'ya silah tedarik eden NATO ülkelerinin desteğiyle Kiev'in Donbass'taki temas hattında birliklerinin sayısını arttırdığının altını çizdi. 'Kiev, vergi mükelleflerinin paralarını kendi vatandaşlarını öldürmek için kullanıyor' Bu arada Zaharova, Kiev'in Ukraynalı vergi mükelleflerinin paralarıyla Batılı ülkelerden aldığı silahları ulusal güvenlik için değil, kendi topraklarındaki sivilleri öldürmek için kullandığını belirtti. Zaharova, "Barışçıl plan yerine, silah tedariki, kredi boyunduruğunu güçlendirme, silah alımı için sözde yasal mali sözleşmeler yapılması gibi barışçıl olmayan bir plan uygulanıyor. Bu büyük meblağları ödeyenler Ukraynalı vergi mükellefleri. Fakat bu ödemeler, kendi güvenlikleri için değil, kendi topraklarındaki sivillerin, kardeşlerinin bu silahlarla öldürülmesi için yapılıyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin Ukrayna'ya verilen silahların ulusal güvenliğin sağlanması için kullanılmasını umduğunu açıkladığını da anımsatan Zaharova, "Bu silahların Kiev'e Ukrayna'daki durum bağlamında verildiğini herkes net bir şekilde anlıyor. Bu durumdan yalnızca Minsk anlaşmalarına uyularak çıkılabilir. Ancak Kiev rejimi bunu istemiyor, Batı dünyasının bu konuda iki yüzlülük yapmayacağı konusunda da büyük şüpheler hakim" diye vurguladı.'Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı çevresindeki eylemleri provokasyon'Öte yandan Zaharova, Pervıy Kanal'a verdiği demeçte de, Ukrayna Donanması'nın dün akşam bölgedeki eylemlerini yorumladı. Rus güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamalardan herkesin her şeyi anladığını düşündüğünü kaydeden Zaharova, "Bence aşikar, bu yeni bir provokasyon. Bu tek değil, münferit değil. Sınırlarımız çevresinde gerçekleştirilen provokatif eylemler dizisi söz konusu" dedi. Peskov: Kerç Boğazı’ndaki gibi provokasyonlar çok ciddi sonuçlar doğurabilir Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da geminin eylemlerini 'provokasyon' olarak nitelendirdi ve bu gibi olayların çok ciddi sonuçları olabileceğini ifade etti. Peskov, “Yaşananlar bir kez daha potansiyel zarar ve tehlike olduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı. Bu tip her türlü provokasyonun çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Peskov, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu birçok kez söyledi” dedi.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna filosuna ait 'Donbass' adlı savaş gemisinin Kerç Boğazı’na doğru ilerlediğini ve yön değiştirme taleplerine uymadığını duyurmuştu. Daha sonra Kerç Boğazı’na yaklaşan geminin rotasını değiştirdiğini açıklayan FSB, "Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘Donbass’ (A-500) kontrol gemisi rotayı değiştirerek Kerç Boğazı’ndan uzaklaştı. Gemi mürettebatı, iletişim kurma girişimlerine yanıt vermiyor" bilgisini paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210925/ukraynanin-donbass-bolgesinde-36-kisinin-gomuldugu-bir-toplu-mezar-bulundu-1049234424.html
https://tr.sputniknews.com/20211210/zelenskiy-ile-biden-donbassi-gorustu-1051629153.html
https://tr.sputniknews.com/20211209/putin-donbassta-yasananlar-soykirimi-andiriyor-1051624117.html
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rusya, donbass, ukrayna, mariya zaharova, kerç, silahlandırma, nato, vladimir putin, ab, dmitriy peskov

Zaharova: AB'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı nedeniyle barış müzakereleri çıkmaza girdi

16:12 10.12.2021 (güncellendi: 16:21 10.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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AB'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı aldığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Donbass'taki krize barışçıl çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin çıkmaza girdiğini söyledi. Zaharova bir kanala yaptığı açıklamalarda da dün akşam saatlerinde uyarılara rağmen Kerç Boğazı'na ilerleyen Ukrayna gemisinin eylemlerini değerlendirdi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "2 Aralık'ta AB, Ukrayna'ya askeri-teknik yardım olarak 31 milyon euro kaynak ayırma kararı aldı. Bu teknik yardım, Donbass'ta barışçıl çözüme hiçbir şekilde katkı sunmuyor. Bu bağlamda barışçıl çözüm müzakereleri fiilen çıkmaza girdi" dedi.
7-8 Aralık'ta yapılan Ukrayna Temas Grubu ve onun çalışma gruplarının toplantılarının bir kez daha sonuçsuz kaldığını kaydeden Zaharova, bölgedeki durumun Rusya'yı endişelendirmeye devam ettiğini vurguladı.
Zaharova, Ukrayna'ya silah tedarik eden NATO ülkelerinin desteğiyle Kiev'in Donbass'taki temas hattında birliklerinin sayısını arttırdığının altını çizdi.
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'Kiev, vergi mükelleflerinin paralarını kendi vatandaşlarını öldürmek için kullanıyor'

Bu arada Zaharova, Kiev'in Ukraynalı vergi mükelleflerinin paralarıyla Batılı ülkelerden aldığı silahları ulusal güvenlik için değil, kendi topraklarındaki sivilleri öldürmek için kullandığını belirtti.
Zaharova, "Barışçıl plan yerine, silah tedariki, kredi boyunduruğunu güçlendirme, silah alımı için sözde yasal mali sözleşmeler yapılması gibi barışçıl olmayan bir plan uygulanıyor. Bu büyük meblağları ödeyenler Ukraynalı vergi mükellefleri. Fakat bu ödemeler, kendi güvenlikleri için değil, kendi topraklarındaki sivillerin, kardeşlerinin bu silahlarla öldürülmesi için yapılıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ukrayna'ya verilen silahların ulusal güvenliğin sağlanması için kullanılmasını umduğunu açıkladığını da anımsatan Zaharova, "Bu silahların Kiev'e Ukrayna'daki durum bağlamında verildiğini herkes net bir şekilde anlıyor. Bu durumdan yalnızca Minsk anlaşmalarına uyularak çıkılabilir. Ancak Kiev rejimi bunu istemiyor, Batı dünyasının bu konuda iki yüzlülük yapmayacağı konusunda da büyük şüpheler hakim" diye vurguladı.
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'Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı çevresindeki eylemleri provokasyon'

Öte yandan Zaharova, Pervıy Kanal'a verdiği demeçte de, Ukrayna Donanması'nın dün akşam bölgedeki eylemlerini yorumladı.
Rus güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamalardan herkesin her şeyi anladığını düşündüğünü kaydeden Zaharova, "Bence aşikar, bu yeni bir provokasyon. Bu tek değil, münferit değil. Sınırlarımız çevresinde gerçekleştirilen provokatif eylemler dizisi söz konusu" dedi.

Peskov: Kerç Boğazı’ndaki gibi provokasyonlar çok ciddi sonuçlar doğurabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da geminin eylemlerini 'provokasyon' olarak nitelendirdi ve bu gibi olayların çok ciddi sonuçları olabileceğini ifade etti. Peskov, “Yaşananlar bir kez daha potansiyel zarar ve tehlike olduğunu bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı. Bu tip her türlü provokasyonun çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Peskov, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu birçok kez söyledi” dedi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna filosuna ait 'Donbass' adlı savaş gemisinin Kerç Boğazı’na doğru ilerlediğini ve yön değiştirme taleplerine uymadığını duyurmuştu. Daha sonra Kerç Boğazı’na yaklaşan geminin rotasını değiştirdiğini açıklayan FSB, "Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘Donbass’ (A-500) kontrol gemisi rotayı değiştirerek Kerç Boğazı’ndan uzaklaştı. Gemi mürettebatı, iletişim kurma girişimlerine yanıt vermiyor" bilgisini paylaşmıştı.
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