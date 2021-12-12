https://tr.sputniknews.com/20211212/samuel-etoo-kamerun-futbol-federasyonu-baskani-oldu-1051683890.html

Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu

Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Samuel Eto'o, Kamerun'da federasyon başkanlığına seçildi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T09:23+0300

2021-12-12T09:23+0300

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spor

başkan

kamerun

futbol

federasyon

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Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde federasyon başkanlığına seçildi.Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza attıktan sonra kariyerinin sonlarına doğru Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, ülkesinde futbol federasyonu başkanı oldu.Spor Arena'nın aktardığına göre, Kamerun Ulusal Futbol Federasyonu (FECAFOOT) seçimlerinde oyların 43'ünü alan Eto'o, yeni başkan oldu.Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'na bir ay sonra ev sahipliği yapacak.

https://tr.sputniknews.com/20211015/el-clasico-heyecani-istanbulda-yasanacak-1049850005.html

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başkan, kamerun, futbol, federasyon