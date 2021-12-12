Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde federasyon başkanlığına seçildi.Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza attıktan sonra kariyerinin sonlarına doğru Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, ülkesinde futbol federasyonu başkanı oldu.Spor Arena'nın aktardığına göre, Kamerun Ulusal Futbol Federasyonu (FECAFOOT) seçimlerinde oyların 43'ünü alan Eto'o, yeni başkan oldu.Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'na bir ay sonra ev sahipliği yapacak.
Dünya futbolunun önemli isimlerinden Samuel Eto'o, Kamerun'da federasyon başkanlığına seçildi.
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde federasyon başkanlığına seçildi.
Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza attıktan sonra kariyerinin sonlarına doğru Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, ülkesinde futbol federasyonu başkanı oldu.
Spor Arena'nın aktardığına göre, Kamerun Ulusal Futbol Federasyonu (FECAFOOT) seçimlerinde oyların 43'ünü alan Eto'o, yeni başkan oldu.
Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'na bir ay sonra ev sahipliği yapacak.