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Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu
Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu
Dünya futbolunun önemli isimlerinden Samuel Eto'o, Kamerun'da federasyon başkanlığına seçildi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T09:23+0300
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spor
başkan
kamerun
futbol
federasyon
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Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde federasyon başkanlığına seçildi.Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza attıktan sonra kariyerinin sonlarına doğru Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, ülkesinde futbol federasyonu başkanı oldu.Spor Arena'nın aktardığına göre, Kamerun Ulusal Futbol Federasyonu (FECAFOOT) seçimlerinde oyların 43'ünü alan Eto'o, yeni başkan oldu.Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'na bir ay sonra ev sahipliği yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20211015/el-clasico-heyecani-istanbulda-yasanacak-1049850005.html
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başkan, kamerun, futbol, federasyon

Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu

09:23 12.12.2021 (güncellendi: 09:25 12.12.2021)
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGOAtiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o
Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGO
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Dünya futbolunun önemli isimlerinden Samuel Eto'o, Kamerun'da federasyon başkanlığına seçildi.
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde federasyon başkanlığına seçildi.
Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza attıktan sonra kariyerinin sonlarına doğru Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, ülkesinde futbol federasyonu başkanı oldu.
Spor Arena'nın aktardığına göre, Kamerun Ulusal Futbol Federasyonu (FECAFOOT) seçimlerinde oyların 43'ünü alan Eto'o, yeni başkan oldu.
Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'na bir ay sonra ev sahipliği yapacak.
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