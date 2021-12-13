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https://tr.sputniknews.com/20211213/litvanyada-belarus-mallarinin-ithalatini-ve-transit-gecisini-yasaklamak-icin-yasa-tasarisi-1051734079.html
Litvanya'da Belarus mallarının ithalatını ve transit geçişini yasaklamak için yasa tasarısı
Litvanya'da Belarus mallarının ithalatını ve transit geçişini yasaklamak için yasa tasarısı
Belarus menşeili gübrelerin transitiyle ilgili yaşanan skandal yüzünden Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Marius Skuodis'in istifa ettiği Litvanya'da, ulusal... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T21:54+0300
2021-12-13T21:54+0300
dünya
abd
belarus
litvanya
yasa tasarısı
yaptırım
gübre
belaruskali
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Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın ülke hükümetine ve parlamentosuna sunduğu tasarıda, Belarus’tan ithal edilen, doğrudan veya dolaylı olarak bu ülkeden alınan ürünlere yaptırım uygulanması öneriliyor.BNS haber ajansının aktardığına göre bu yasağın, Belarus menşeili gübrelerin Litvanya üzerinden transitini de engellenmesi öngörülüyor.Bakanlığın iddiasına göre tasarı, Minsk'in gerçekleştirdiği iddia edilen 'hibrit saldırganlık' nedeniyle ihlal edilen Litvanya ulusal güvenlik çıkarlarını sağlamayı amaçlıyor.Litvanya Demiryolları (Lietuvos gelezinkeliai), ABD ve bazı diğer ülkeler tarafından yaptırım uygulanan Belaruslu gübre üreticisi Belaruskali ile yapılan gübre transiti sözleşmesinin feshinden sonra yüzlerce milyon euro'luk para cezası almaktan korkuyor.Bu durumda şirketin iflas etmesi söz konusu. Litvanya Demiryolları Başkanı Mantas Bartuşka, yaptığı açıklamada, sözleşmenin ancak devlet kurumlarının ilgili kararı nedeniyle tek taraflı feshedilebileceğini belirtti.ABD'nin Belaruskali şirketine dönük yaptırımın, Litvanya Demiryolları'nın bu sözleşmeyi feshetmesi için meşru sebep olmadığını kaydeden Bartuşka, bunun için ancak Litvanya devlet kurumlarının kararına ihtiyaç olduğunu belirterek "Bu konu devletin elinde" dedi.Öte yandan Litvanya Başbakanı İngrida Şimonite de Litvanya Demiryolları ve Belaruskali arasındaki sözleşmeyi, ülkeye zarar vermeyecek şekilde feshetme yollarını aramaya devam ettiklerini duyurdu.ABD'nin 9 Ağustos 2021 tarihinde Belaruskali şirketine yönelik aldığı yaptırım kararı 8 Aralık’ta yürürlüğe girmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/belarus-yaptirim-uygulayan-ulkelere-gida-ambargosu-ilan-etti-1051539274.html
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abd, belarus, litvanya, yasa tasarısı, yaptırım, gübre, belaruskali

Litvanya'da Belarus mallarının ithalatını ve transit geçişini yasaklamak için yasa tasarısı

21:54 13.12.2021
© REUTERS / Ints KalninsLitvanya bayrağı
Litvanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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Belarus menşeili gübrelerin transitiyle ilgili yaşanan skandal yüzünden Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Marius Skuodis'in istifa ettiği Litvanya'da, ulusal güvenlik gerekçesiyle Minsk'e ekonomik ve diğer yaptırımlar öngören yasa tasarısı sunuldu.
Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın ülke hükümetine ve parlamentosuna sunduğu tasarıda, Belarus’tan ithal edilen, doğrudan veya dolaylı olarak bu ülkeden alınan ürünlere yaptırım uygulanması öneriliyor.
BNS haber ajansının aktardığına göre bu yasağın, Belarus menşeili gübrelerin Litvanya üzerinden transitini de engellenmesi öngörülüyor.
Bakanlığın iddiasına göre tasarı, Minsk'in gerçekleştirdiği iddia edilen 'hibrit saldırganlık' nedeniyle ihlal edilen Litvanya ulusal güvenlik çıkarlarını sağlamayı amaçlıyor.
Litvanya Demiryolları (Lietuvos gelezinkeliai), ABD ve bazı diğer ülkeler tarafından yaptırım uygulanan Belaruslu gübre üreticisi Belaruskali ile yapılan gübre transiti sözleşmesinin feshinden sonra yüzlerce milyon euro'luk para cezası almaktan korkuyor.
Bu durumda şirketin iflas etmesi söz konusu. Litvanya Demiryolları Başkanı Mantas Bartuşka, yaptığı açıklamada, sözleşmenin ancak devlet kurumlarının ilgili kararı nedeniyle tek taraflı feshedilebileceğini belirtti.
ABD'nin Belaruskali şirketine dönük yaptırımın, Litvanya Demiryolları'nın bu sözleşmeyi feshetmesi için meşru sebep olmadığını kaydeden Bartuşka, bunun için ancak Litvanya devlet kurumlarının kararına ihtiyaç olduğunu belirterek "Bu konu devletin elinde" dedi.
Öte yandan Litvanya Başbakanı İngrida Şimonite de Litvanya Demiryolları ve Belaruskali arasındaki sözleşmeyi, ülkeye zarar vermeyecek şekilde feshetme yollarını aramaya devam ettiklerini duyurdu.
ABD'nin 9 Ağustos 2021 tarihinde Belaruskali şirketine yönelik aldığı yaptırım kararı 8 Aralık’ta yürürlüğe girmişti.
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