https://tr.sputniknews.com/20211213/rusya-devlet-dumasi-toplu-tasitlarda-qr-kodu-zorunlulugu-getiren-tasariyi-geri-cekti-1051737152.html

Rusya Devlet Duması, toplu taşıtlarda QR kodu zorunluluğu getiren tasarıyı geri çekti

Rusya Devlet Duması, toplu taşıtlarda QR kodu zorunluluğu getiren tasarıyı geri çekti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşıtlarda QR kodu zorunluluğu getiren yasa tasarısını değerlendirilen tasarıların... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T23:50+0300

2021-12-13T23:50+0300

2021-12-13T23:50+0300

koronavirüs

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

qr kodu

koronavirüs

kovid-19

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İlgili açıklamayı yapan Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Duma milletvekillerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu taşıtlarda QR kodu zorunluluğu getiren yasa tasarısını şimdilik tartışmayacaklarını belirtti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Volodin, "Bugün Duma Konseyi'nin toplantısında, Ulaştırma ve Ulaştırma Altyapısını Geliştirme Komitesi, Hava Kanunu ve Demiryolu Taşımacılığı Tüzüğü'nde değişiklik yapılmasına ilişkin 17358-8 sayılı yasa tasarısının değerlendirmeden çekilmesini önerdi. Bu öneri oybirliğiyle desteklendi" ifadelerini kullandı.Daha önce önerilen tasarının revizyon için geri gönderileceğini açıklayan Volodin, bu durumun Rusya’daki bölgelerin ve vatandaşların tutumu ile alakalı olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm riskleri dikkatle tartma çağrısında bulunarak ulaştırma alanındaki kısıtlamalara yönelik pervasız adımlardan kaçınılacağını umduğunu ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın bu konudaki tutumunu hatırlattıMilletvekillerinin tasarının değerlendirmeden çekilmesi kararı ile ilgili açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in bu konudaki tutumunun ‘önceliğin halkın çıkarları’ olduğunu hatırlatarak, Kovid’e karşı alınan önlemlerin vatandaşlar için ‘önemli rahatsızlık ve sıkıntı’ yaratmaması gerektiğini kaydederek, ‘insanlara kulak verildiğini’ de sözlerine ekledi.Yasa tasarısının şu anki haliyle olumsuz sonuçlara karşı tam garanti sağlamadığını vurgulayan Peskov, bu nedenle belgenin şimdilik değerlendirmeden çekilmesine karar verildiğini anlattı.“Bunun çok karmaşık bir tasarı olduğu netleşti. Mevcut aşamada olumsuz sonuçların olmayacağını garanti etmek çok zor. Bu nedenle, değerlendirmeden çekilmesine karar verildi” diyen Peskov, bununla birlikte belge üzerindeki çalışmaların ‘şöyle ya da böyle’ devam edeceğini, Birleşik Rusya partisinin ve hükümetin ileride de titiz bir çalışma yürütmeye hazır olduklarını vurguladı.Putin’in belgeye ilişkin değişiklik önerisinde bulunmayı planlayıp planlamadığı sorusuna Peskov, “Belge teknolojik, lojistik olarak çok karmaşık. Çok titiz bir çalışma gerektiriyor ve bu çalışmalar devam edecek. Önce uzmanların, branş komitelerinin, Birleşik Rusya grubunun, hükümetin çalışmalarını beklemek gerekiyor” yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211113/sputnik-vnin-gelistiricisi-gintsburg-qr-kodlari-kovid-19un-mutasyonlarinin-onlenmesini-saglayacak-1050771421.html

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