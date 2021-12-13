https://tr.sputniknews.com/20211213/uluslararasi-doner-federasyonu-doneri-tescilletti-1051728951.html

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Ankara’da düzenlenen törenle dönerin tescil belgesini aldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T19:05+0300

2021-12-13T19:05+0300

2021-12-13T19:05+0300

türkiye

döner

patent

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Uluslararası Döner Federasyonu'nun dönerin tescili konusundaki çalışmaları resmiyet kazanarak, döner tescillendi. Tescil belgesi, Ankara’da Türk Patent ve Marka Kurumu’nda düzenlenen törenle federasyon yetkililerine takdim edildi. Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan, dönerin tescilini aldıkları için çok mutlu olduklarını ve böylece dönerin Türk ekonomisine katkısının çoğalacağını belirtti. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder de katıldı. Tören, hediye takdimiyle son buldu.

https://tr.sputniknews.com/20210918/tavuk-doner-almak-icin-karantina-ihlali-yapan-iki-ogrencinin-ailesine-4-bin-50ser-lira-ceza-kesildi-1049027988.html

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döner, patent