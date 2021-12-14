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https://tr.sputniknews.com/20211214/kremlin-putin-ve-si-nato-ve-abdnin-saldirgan-soylemleri-surerken-avrupadaki-durumu-gorusecek-1051759548.html
Kremlin: Putin ve Şi, NATO ve ABD'nin saldırgan söylemleri sürerken Avrupa'daki durumu görüşecek
Kremlin: Putin ve Şi, NATO ve ABD'nin saldırgan söylemleri sürerken Avrupa'daki durumu görüşecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin yarın video konferans yoluyla görüşeceklerini, konuşmaların bir kısmı basına açık olacak... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T17:02+0300
2021-12-14T17:06+0300
dünya
rusya
vladimir putin
çin
şi cinping
video konferans
avrupa
abd
nato
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının yarınki görüşme ile ilgili sorularını yanıtladığı basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yarın video konferans yoluyla görüşeceklerini, konuşmaların bir kısmı basına açık olacak liderlerin özellikle Avrupa kıtasındaki gergin durumu ele alacaklarını belirtti.Peskov, “Yarın Rusya-Çin zirvesi, Başkan Putin ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping arasında video konferans yapılacak, bu son derece önemli bir görüşme” açıklamasında bulundu.Görüşmenin geniş bir gündemi kapsayacağını ve oldukça uzun sürmesinin beklenebileceğini söyleyen Peskov, Putin ve Şi arasındaki temasların her zaman bu şekliyle öne çıktığını vurguladı.“Görüşmenin sonuçları ile ilgili olarak sanırım önceden yaptığımızı yapacağız ve meslektaşım (Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı) Yuriy Uşakov’a sizlerle telekonferans yapmasını rica edeceğiz” diyen Peskov, Uşakov’un basınla buluşmasının liderlerin görüşmesi tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti.Peskov ayrıca, “ABD Başkanı ile yapılan benzer görüşmeden farklı olarak, görüşmenin ilk bölümü basına açık yapılacak, ilk konuşmaları paylaşılacak, onları duyup görebileceksiniz” açıklamasında bulundu.Gazetecilerin ricası üzerine Rusya-Çin zirvesinin öncelikli konularını netleştiren Peskov, “Şüphesiz ikili ilişkiler, ikili ilişkilerin tüm yelpazesi en geniş gündemi oluşturacak. Enerji diyaloğu olacak, yüksek teknolojiler ve ticaret alanında işbirliği ele alınacak” ifadelerini kullandı.Buna ek olarak uluslararası meselelerdeki durumun, özellikle de Avrupa kıtasında hayli gergin olan durumun iki müttefik, Moskova ve Pekin arasında görüşme gerektirdiğine dikkat çeken Peskov, “Hem NATO, hem de ABD tarafından çok ama çok saldırgan söylemlere tanık oluyoruz. Bu, Çin ile görüşmemizi gerektiriyor. Ayrıca geleneksel olarak bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişi yapılacak” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211213/putin-ve-si-15-aralikta-video-konferans-yoluyla-gorusecek-1051716025.html
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rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, video konferans, avrupa, abd, nato

Kremlin: Putin ve Şi, NATO ve ABD'nin saldırgan söylemleri sürerken Avrupa'daki durumu görüşecek

17:02 14.12.2021 (güncellendi: 17:06 14.12.2021)
© AFP 2021Şi Cinping, Vladimir Putin
Şi Cinping, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin yarın video konferans yoluyla görüşeceklerini, konuşmaların bir kısmı basına açık olacak liderlerin özellikle Avrupa kıtasındaki gergin durumu ele alacaklarını bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının yarınki görüşme ile ilgili sorularını yanıtladığı basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yarın video konferans yoluyla görüşeceklerini, konuşmaların bir kısmı basına açık olacak liderlerin özellikle Avrupa kıtasındaki gergin durumu ele alacaklarını belirtti.
Peskov, “Yarın Rusya-Çin zirvesi, Başkan Putin ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping arasında video konferans yapılacak, bu son derece önemli bir görüşme” açıklamasında bulundu.
Görüşmenin geniş bir gündemi kapsayacağını ve oldukça uzun sürmesinin beklenebileceğini söyleyen Peskov, Putin ve Şi arasındaki temasların her zaman bu şekliyle öne çıktığını vurguladı.
“Görüşmenin sonuçları ile ilgili olarak sanırım önceden yaptığımızı yapacağız ve meslektaşım (Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı) Yuriy Uşakov’a sizlerle telekonferans yapmasını rica edeceğiz” diyen Peskov, Uşakov’un basınla buluşmasının liderlerin görüşmesi tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti.
Peskov ayrıca, “ABD Başkanı ile yapılan benzer görüşmeden farklı olarak, görüşmenin ilk bölümü basına açık yapılacak, ilk konuşmaları paylaşılacak, onları duyup görebileceksiniz” açıklamasında bulundu.
Gazetecilerin ricası üzerine Rusya-Çin zirvesinin öncelikli konularını netleştiren Peskov, “Şüphesiz ikili ilişkiler, ikili ilişkilerin tüm yelpazesi en geniş gündemi oluşturacak. Enerji diyaloğu olacak, yüksek teknolojiler ve ticaret alanında işbirliği ele alınacak” ifadelerini kullandı.
Buna ek olarak uluslararası meselelerdeki durumun, özellikle de Avrupa kıtasında hayli gergin olan durumun iki müttefik, Moskova ve Pekin arasında görüşme gerektirdiğine dikkat çeken Peskov, “Hem NATO, hem de ABD tarafından çok ama çok saldırgan söylemlere tanık oluyoruz. Bu, Çin ile görüşmemizi gerektiriyor. Ayrıca geleneksel olarak bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişi yapılacak” diye konuştu.
Vladimir Putin, Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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Putin ve Şi, 15 Aralık'ta video konferans yoluyla görüşecek
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