https://tr.sputniknews.com/20211214/ronaldo-kisisel-bakim-urunleri-satacak-1051748104.html

Cristiano Ronaldo kişisel bakım ürünleri satacak

Cristiano Ronaldo kişisel bakım ürünleri satacak

Ronaldo, CR7 markası altındaki yatırımlarını bir yenisini daha ekledi. Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı yeni aldığı patentle aralarında bronzlaştırıcının da... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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cristiano ronaldo

spor

makyaj

bronzlaşma

krem

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Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, futboldan kazandığı parayla yatırımlarına yenilerini eklemeyi ihmal etmiyor.CR7 markası altında, hotellerin yanında; parfüm, gözlük, iç çamaşırı, spor salonu, mobil uygulama, ayakkabı ve battaniye gibi yatırımları olan futbolcu yeni bir patent daha aldı.NTV’nin aktardığına göre Ronaldo, yeni markasıyla kişisel bakım malzemeleri satacak. Bunlar arasında bronzlaştırıcı, makyaj malzemesi, yaşlanma karşıtı krem, sabun gibi ürünler olacak.Ronaldo son olarak ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Lim ile Ronaldo ile ortaklığa imza attı. İkili ZujuGP adlı yeni sosyal medya girişimine yatırım yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211012/ronaldo-ile-valencianin-sahibi-lim-arasinda-is-birligi-1049751660.html

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cristiano ronaldo, makyaj, bronzlaşma, krem