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https://tr.sputniknews.com/20211215/abdde-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-800-bini-gecti-1051778375.html
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini geçti
Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 800 bin 280'e ulaştığını duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T05:11+0300
2021-12-15T05:11+0300
2021-12-15T05:11+0300
dünya
abd
johns hopkins üniversitesi
can kaybı
vaka
koronavirüs
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Johns Hopkins Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'deki güncel seyrine ilişkin verileri paylaştı.Verilere göre ülkede, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bin 280 oldu.Toplam vaka sayısı ise 50 milyon 226 bin 706'ya ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/new-yorkta-maske-takma-zorunlulugu-geri-geldi-1051659415.html
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abd, johns hopkins üniversitesi, can kaybı, vaka, koronavirüs
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini geçti
Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 800 bin 280'e ulaştığını duyurdu.
Johns Hopkins Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'deki güncel seyrine ilişkin verileri paylaştı.
Verilere göre ülkede, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı
800 bin 280 oldu.
Toplam vaka sayısı ise 50 milyon 226 bin 706'ya ulaştı.