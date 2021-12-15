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https://tr.sputniknews.com/20211215/antalya-limanini-2047ye-kadar-katar-isletecek-iddiasi-1051790944.html
'Antalya Limanı’nı 2047’ye kadar Katar işletecek' iddiası
'Antalya Limanı’nı 2047’ye kadar Katar işletecek' iddiası
AK Parti’nin daha önce geri çektiği ancak Meclis’e sunduğu 'torba teklife' göre, Antalya Limanı’nı 140 milyon dolar karşılığında devralan Katarlı QTerminals... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T13:34+0300
2021-12-15T13:34+0300
türkiye
katar
antalya
iddia
devir
liman
özelleştirme
satın alma
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İktidar, daha önce geri çektiği 'Katarlıların Antalya Limanı’nı 2047 yılına kadar işletebilmelerine olanak sağlayan' maddeyi yeniden 'torba teklife' ekledi. Teklifle ayrıca 2022 sonuna dek özelleştirilmesi öngörülen TEİAŞ’a 'mülk aktarımı' da yapılıyor. İddiaya göre, tapuda kapatılan Etibank ile Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) ait olan bazıları denize sıfır mülkler ve tesisler bedelsiz olarak TEİAŞ ve TEDAŞ’a devredilecek. TEİAŞ 'mülk yüklemesi' sonrasında özelleştirilecek.AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 'torba teklife' göre, özelleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) AŞ ile TCDD’ye ait limanların 30, 36 ve 39 yıl olan sözleşme süreleri 49 yıla tamamlanacak. Bunun için bu limanları alan şirketler Özelleştirme İdaresi, TDİ ve TCDD’ye açtıkları davaları geri çekecekler. Ayrıca şirketler ile ek sözleşme imzalanacak. Ancak yeni bir ihale yapılmayacak. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, ek sözleşme bedelinin tespitinde Sermaye Piyasası Yasası’na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilecek. Bu kapsamda Tekirdağ, Hopa, Giresun, Ordu, Sinop, Rize, Antalya, Marmaris, Alanya, Çeşme, Kuşadası, Trabzon, Dikili, Mersin, İskenderun, Derince, Samsun ve Bandırma’da toplam 18 liman bulunuyor. Bu limanlardan Antalya Limanı’nı 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals şirketi devralmıştı. Liman 2028 yılına kadar Katarlı şirket tarafından işletilecekti. Şimdi yasa ile bu süre 19 yıl daha uzatılmış olacak. Böylece şirket 2047 yılına kadar bu limanı işletebilecek.Deni̇ze sıfır arazi̇lerTeklifte yer alan bir başka madde ile kapatılan Etibank, TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim AŞ ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilmiş olan mülkler ve tesisler, faaliyet alanlarına göre TEİAŞ veya TEDAŞ’a bedelsiz devredilecek. Bu devir işlemleri harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulacak. Resmi Gazete’de 3 Temmuz’da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile TEİAŞ, özelleştirme kapsamına alınmıştı. Kararla birlikte halka arza yönelik özelleştirmeye hazırlık işlemleri başlatıldı. Bu işlemler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. TEİAŞ’ın özelleştirilmesine yönelik hazırlık işlemleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacak. Teklif ile özelleştirme öncesinde TEİAŞ’a yeni mülk kazandırılmış olacak. Ayrıca Etibank’ın denize sıfır noktalarda tesisleri de bulunuyor. Teklif ile bu tesisler de ya TEDAŞ’a ya da özelleştirilecek olan TEİAŞ’a devredilecek. AK Parti'nin teklifi ile stokçuluk yapanlara verilecek cezaların üst sınırı da 500 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarılacak. Teklif ile ayrıca rafineriler, rafineri sahası dışında da LPG depolayabilecek.
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katar, antalya, iddia, devir, liman, özelleştirme, satın alma

'Antalya Limanı’nı 2047’ye kadar Katar işletecek' iddiası

13:34 15.12.2021
© AAAntalya Limanı
Antalya Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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AK Parti’nin daha önce geri çektiği ancak Meclis’e sunduğu 'torba teklife' göre, Antalya Limanı’nı 140 milyon dolar karşılığında devralan Katarlı QTerminals şirketinin, değişen yükümlülüklerde 2047 yılına kadar limanı işletme hakkı elde ettiği iddia edildi.
İktidar, daha önce geri çektiği 'Katarlıların Antalya Limanı’nı 2047 yılına kadar işletebilmelerine olanak sağlayan' maddeyi yeniden 'torba teklife' ekledi. Teklifle ayrıca 2022 sonuna dek özelleştirilmesi öngörülen TEİAŞ’a 'mülk aktarımı' da yapılıyor.
İddiaya göre, tapuda kapatılan Etibank ile Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) ait olan bazıları denize sıfır mülkler ve tesisler bedelsiz olarak TEİAŞ ve TEDAŞ’a devredilecek. TEİAŞ 'mülk yüklemesi' sonrasında özelleştirilecek.
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 'torba teklife' göre, özelleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) AŞ ile TCDD’ye ait limanların 30, 36 ve 39 yıl olan sözleşme süreleri 49 yıla tamamlanacak. Bunun için bu limanları alan şirketler Özelleştirme İdaresi, TDİ ve TCDD’ye açtıkları davaları geri çekecekler. Ayrıca şirketler ile ek sözleşme imzalanacak. Ancak yeni bir ihale yapılmayacak.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, ek sözleşme bedelinin tespitinde Sermaye Piyasası Yasası’na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilecek. Bu kapsamda Tekirdağ, Hopa, Giresun, Ordu, Sinop, Rize, Antalya, Marmaris, Alanya, Çeşme, Kuşadası, Trabzon, Dikili, Mersin, İskenderun, Derince, Samsun ve Bandırma’da toplam 18 liman bulunuyor. Bu limanlardan Antalya Limanı’nı 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals şirketi devralmıştı. Liman 2028 yılına kadar Katarlı şirket tarafından işletilecekti. Şimdi yasa ile bu süre 19 yıl daha uzatılmış olacak. Böylece şirket 2047 yılına kadar bu limanı işletebilecek.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova Termal Otel'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi'nin İzmir Eğitim Programı'nda partililerle buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
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Bakan Pakdemirli: AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir, 2023 seçimleri çok önemli
11 Aralık, 21:12

Deni̇ze sıfır arazi̇ler

Teklifte yer alan bir başka madde ile kapatılan Etibank, TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim AŞ ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilmiş olan mülkler ve tesisler, faaliyet alanlarına göre TEİAŞ veya TEDAŞ’a bedelsiz devredilecek. Bu devir işlemleri harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulacak.
Resmi Gazete’de 3 Temmuz’da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile TEİAŞ, özelleştirme kapsamına alınmıştı. Kararla birlikte halka arza yönelik özelleştirmeye hazırlık işlemleri başlatıldı. Bu işlemler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.
TEİAŞ’ın özelleştirilmesine yönelik hazırlık işlemleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacak. Teklif ile özelleştirme öncesinde TEİAŞ’a yeni mülk kazandırılmış olacak.
Ayrıca Etibank’ın denize sıfır noktalarda tesisleri de bulunuyor. Teklif ile bu tesisler de ya TEDAŞ’a ya da özelleştirilecek olan TEİAŞ’a devredilecek. AK Parti'nin teklifi ile stokçuluk yapanlara verilecek cezaların üst sınırı da 500 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarılacak. Teklif ile ayrıca rafineriler, rafineri sahası dışında da LPG depolayabilecek.
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