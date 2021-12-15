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Elysee Sarayı: Macron, Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını yineledi
Elysee Sarayı: Macron, Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını yineledi
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını ve... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T02:39+0300
2021-12-15T02:42+0300
dünya
rusya
fransa
vladimir putin
ukrayna
minsk anlaşması
emmanuel macron
telefon görüşmesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Görüşmede Ukrayna, Belarus ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma ele alındı.Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Macron'un Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını ve Minsk Anlaşmalarının Fransa ve Almanya'nın arabuluculuğunda Normandiya Formatında uygulanmasını sürdürme kararlılığını yinelediği belirtildi.Açıklamaya göre Fransız lider, yeni yıl kutlamaları vesilesiyle alınabilecek, mahkumların serbest bırakılması, kontrol noktalarının açılması ve ateşkesin onaylanması gibi insani tedbirlere desteğini yineleyerek Putin'den de bu konuda desteğini sunmasını talep etti.Açıklamada, "Tüm bu konuları değerlendirmek üzere yıl sonundan önce tekrar görüşmeye karar verdiler" ifadelerine yer verildi.
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rusya, fransa, vladimir putin, ukrayna, minsk anlaşması, emmanuel macron, telefon görüşmesi

Elysee Sarayı: Macron, Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını yineledi

02:39 15.12.2021 (güncellendi: 02:42 15.12.2021)
© Sputnik / Alexei Nikolskiy / Fotoğraf bankasına girParis'te dün düzenlenen Donbass konulu 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinde Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderleri: Putin - Macron - Zelenskiy
Paris'te dün düzenlenen Donbass konulu 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinde Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderleri: Putin - Macron - Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Alexei Nikolskiy
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Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını ve Minsk Anlaşmalarının Normandiya Formatında uygulanmasını sürdürme kararlılığını yinelediğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmede Ukrayna, Belarus ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma ele alındı.
Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Macron'un Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını ve Minsk Anlaşmalarının Fransa ve Almanya'nın arabuluculuğunda Normandiya Formatında uygulanmasını sürdürme kararlılığını yinelediği belirtildi.
Açıklamaya göre Fransız lider, yeni yıl kutlamaları vesilesiyle alınabilecek, mahkumların serbest bırakılması, kontrol noktalarının açılması ve ateşkesin onaylanması gibi insani tedbirlere desteğini yineleyerek Putin'den de bu konuda desteğini sunmasını talep etti.
Açıklamada, "Tüm bu konuları değerlendirmek üzere yıl sonundan önce tekrar görüşmeye karar verdiler" ifadelerine yer verildi.
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