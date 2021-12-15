https://tr.sputniknews.com/20211215/elysee-sarayi-macron-putin-ile-gorusmesinde-ukraynanin-egemenligine-olan-bagliligini-yineledi-1051776998.html
Elysee Sarayı: Macron, Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını yineledi
Elysee Sarayı: Macron, Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını yineledi
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını ve... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T02:39+0300
2021-12-15T02:39+0300
2021-12-15T02:42+0300
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rusya
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vladimir putin
ukrayna
minsk anlaşması
emmanuel macron
telefon görüşmesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Görüşmede Ukrayna, Belarus ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma ele alındı.Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Macron'un Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını ve Minsk Anlaşmalarının Fransa ve Almanya'nın arabuluculuğunda Normandiya Formatında uygulanmasını sürdürme kararlılığını yinelediği belirtildi.Açıklamaya göre Fransız lider, yeni yıl kutlamaları vesilesiyle alınabilecek, mahkumların serbest bırakılması, kontrol noktalarının açılması ve ateşkesin onaylanması gibi insani tedbirlere desteğini yineleyerek Putin'den de bu konuda desteğini sunmasını talep etti.Açıklamada, "Tüm bu konuları değerlendirmek üzere yıl sonundan önce tekrar görüşmeye karar verdiler" ifadelerine yer verildi.
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rusya, fransa, vladimir putin, ukrayna, minsk anlaşması, emmanuel macron, telefon görüşmesi
Elysee Sarayı: Macron, Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını yineledi
02:39 15.12.2021 (güncellendi: 02:42 15.12.2021)
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını ve Minsk Anlaşmalarının Normandiya Formatında uygulanmasını sürdürme kararlılığını yinelediğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmede Ukrayna, Belarus ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma ele alındı.
Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Macron'un Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını ve Minsk Anlaşmalarının Fransa ve Almanya'nın arabuluculuğunda Normandiya Formatında uygulanmasını sürdürme kararlılığını yinelediği belirtildi.
Açıklamaya göre Fransız lider, yeni yıl kutlamaları vesilesiyle alınabilecek, mahkumların serbest bırakılması, kontrol noktalarının açılması ve ateşkesin onaylanması gibi insani tedbirlere desteğini yineleyerek Putin'den de bu konuda desteğini sunmasını talep etti.
Açıklamada, "Tüm bu konuları değerlendirmek üzere yıl sonundan önce tekrar görüşmeye karar verdiler" ifadelerine yer verildi.