Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211216/antarktikadaki-kiyamet-buzulu-hizla-eriyor-deniz-seviyesinde-60-cm-yukselise-neden-olabilir-1051820846.html
Antarktika'daki 'kıyamet buzulu' hızla eriyor: Deniz seviyesi 60 santimetre yükselebilir
Antarktika'daki 'kıyamet buzulu' hızla eriyor: Deniz seviyesi 60 santimetre yükselebilir
Antarktika'daki 'kıyamet buzulu' olarak bilinen ve dünyanın en büyük buzulu olan Thwaites iklim krizinin neden olduğu sıcaklık artışından dolayı büyük bir... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T10:38+0300
2021-12-16T10:48+0300
dünya
antarktika
küresel ısınma
iklim değişikliği
buzul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/17/1042706629_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_664dfb01523cae6ce32b93c15e81946c.jpg
Dünyadaki en önemli ve en riskli buzul olarak tanımlanan Thwaites, aynı zamanda 'kıyamet buzulu' olarak da biliniyor. Devasa boyutlardaki Thwaites'in yüzölçümünün yaklaşık olarak Britanya adası kadar olduğu ölçülüyor. Küresel deniz suyu seviyesindeki yükselişin yüzde dördü bu buzuldan geliyor. Bilim insanları, tek bir buzul için bunun çok ciddi bir oran olduğu, erime hızının da giderek arttığı konusunda uyarıyor. Thwaites'in tamamen erimesi halinde, deniz seviyesinin yarım metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor.BBC'ye konuşan Uluslararası Thwaites Buzul Birliği ABD Koordinatörü Ted Scambos, "Muhtemelen on yıldan daha kısa bir süre içinde buzul dramatik bir değişiklikle karşı karşıya kalacak. Yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm çalışmalar buna işaret ediyor. Bu da Thwaites'in erime hızını arttıracak ve buzulun yok olma tehdidi altındaki kısmını ciddi bir oranda genişletecek" dedi.Bilim insanlarına göre Thwaites'in tamamen kırılması ve tüm suyunu okyanusa dökmesi durumunda küresel deniz seviyesinin 60 santimetreden fazla yükselmesi bekleniyor. Pazartesi günü Amerikan Jeofizik Birliği yıllık toplantısında konuşan Scambos, "Ve bu yükseliş, daha fazla deniz seviyesi yükselişine neden olabilir. Çevredeki buzulları kendine çekerse, deniz seviyesininn yükselişi 3 metreye kadar çıkabilir" ifadelerini kullandı.Oregon Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan jeofizik ve buzulbilim uzmanı Erin Pettit, buz kabuğunun devasa buzulun önündeki bir "baraj" gibi davrandığını, ancak altındaki suyun ısınmasıyla erimeye neden olduğunu söyledi. Pettit, "Bunu, arabanızın ön camında bulunan küçük bir çatlağın yavaş yavaş yayılmasına ve sonra arabanızın küçük bir kasiste zıplaması sonucu tüm camın bir anda paramparça olmasına benzetiyorum" dedi. Bilim insanlarının Thwaites konusunda kaygılı olmasının nedeni deniz tabanının aşağı doğru kayıyor olması. Bu da, buzulun iç kesimlere ilerledikçe giderek daha da kalınlaştığı anlamına geliyor. En derin noktada, buzulun tabanı, deniz seviyesinin yaklaşık 1,6 kilometre altında ve suyun üzerinde de yaklaşık bir bu kadarlık buz kütlesi bulunuyor.İlk tespitlere göre, buzulun denizin içine ileriye doğru uzanan uç kısmının altındaki boşluğa ılık okyanus suları ulaşıyor ve bu alttaki kısmı eriterek, oyulmasına neden oluyor. Buzulun altı eridikçe üstteki kütleyi tutan yapı da zayıflıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211214/rusya-uyardi-kuzeydeki-buzlarin-erimesi-uykudaki-virus-ve-bakterilerin-canlanmasina-neden-olacak-1051762350.html
https://tr.sputniknews.com/20211115/antarktikanin-en-hizli-eriyen-buzulu-pine-island-6-yillik-erime-sureci-uzaydan-goruntulendi-1050812978.html
antarktika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/17/1042706629_108:0:1811:1277_1920x0_80_0_0_35383b86acafe55140b54988b005113d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antarktika, küresel ısınma, iklim değişikliği, buzul

Antarktika'daki 'kıyamet buzulu' hızla eriyor: Deniz seviyesi 60 santimetre yükselebilir

10:38 16.12.2021 (güncellendi: 10:48 16.12.2021)
© Fotoğraf : PixabayAntarktika, buzul, buzulların erimesi
Antarktika, buzul, buzulların erimesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Antarktika'daki 'kıyamet buzulu' olarak bilinen ve dünyanın en büyük buzulu olan Thwaites iklim krizinin neden olduğu sıcaklık artışından dolayı büyük bir hızla erimeye devam ediyor. Bilim dünyası Thwaites'deki hızlı erime nedeniyle küresel deniz seviyesinde üç yıl içerisinde 60 santimetrelik bir yükseliş yaşanabileceğini kaydetti.
Dünyadaki en önemli ve en riskli buzul olarak tanımlanan Thwaites, aynı zamanda 'kıyamet buzulu' olarak da biliniyor. Devasa boyutlardaki Thwaites'in yüzölçümünün yaklaşık olarak Britanya adası kadar olduğu ölçülüyor.
Küresel deniz suyu seviyesindeki yükselişin yüzde dördü bu buzuldan geliyor. Bilim insanları, tek bir buzul için bunun çok ciddi bir oran olduğu, erime hızının da giderek arttığı konusunda uyarıyor. Thwaites'in tamamen erimesi halinde, deniz seviyesinin yarım metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor.
BBC'ye konuşan Uluslararası Thwaites Buzul Birliği ABD Koordinatörü Ted Scambos, "Muhtemelen on yıldan daha kısa bir süre içinde buzul dramatik bir değişiklikle karşı karşıya kalacak. Yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm çalışmalar buna işaret ediyor. Bu da Thwaites'in erime hızını arttıracak ve buzulun yok olma tehdidi altındaki kısmını ciddi bir oranda genişletecek" dedi.
Bilim insanlarına göre Thwaites'in tamamen kırılması ve tüm suyunu okyanusa dökmesi durumunda küresel deniz seviyesinin 60 santimetreden fazla yükselmesi bekleniyor. Pazartesi günü Amerikan Jeofizik Birliği yıllık toplantısında konuşan Scambos, "Ve bu yükseliş, daha fazla deniz seviyesi yükselişine neden olabilir. Çevredeki buzulları kendine çekerse, deniz seviyesininn yükselişi 3 metreye kadar çıkabilir" ifadelerini kullandı.
Alaska'daki buzullar eriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
DÜNYA
Rusya uyardı: Kuzeydeki buzların erimesi, uykudaki virüs ve bakterilerin canlanmasına neden olacak
14 Aralık, 18:31
Oregon Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan jeofizik ve buzulbilim uzmanı Erin Pettit, buz kabuğunun devasa buzulun önündeki bir "baraj" gibi davrandığını, ancak altındaki suyun ısınmasıyla erimeye neden olduğunu söyledi.
Pettit, "Bunu, arabanızın ön camında bulunan küçük bir çatlağın yavaş yavaş yayılmasına ve sonra arabanızın küçük bir kasiste zıplaması sonucu tüm camın bir anda paramparça olmasına benzetiyorum" dedi.
Bilim insanlarının Thwaites konusunda kaygılı olmasının nedeni deniz tabanının aşağı doğru kayıyor olması. Bu da, buzulun iç kesimlere ilerledikçe giderek daha da kalınlaştığı anlamına geliyor. En derin noktada, buzulun tabanı, deniz seviyesinin yaklaşık 1,6 kilometre altında ve suyun üzerinde de yaklaşık bir bu kadarlık buz kütlesi bulunuyor.
İlk tespitlere göre, buzulun denizin içine ileriye doğru uzanan uç kısmının altındaki boşluğa ılık okyanus suları ulaşıyor ve bu alttaki kısmı eriterek, oyulmasına neden oluyor. Buzulun altı eridikçe üstteki kütleyi tutan yapı da zayıflıyor.
Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
YAŞAM
Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island: 6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi
15 Kasım, 14:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:02Miçotakis: Türkiye'deki mali kriz tüm bölge için tehdit
10:55Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor
10:53Bloomberg: Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak
10:52Son üç günde sahte içkiden 24 kişi hayatını kaybetti
10:38Antarktika'daki 'kıyamet buzulu' hızla eriyor: Deniz seviyesi 60 santimetre yükselebilir
10:29Bakan Koca: Hukukun eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor
10:18Asansörde tecavüz girişiminde bulunan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Şeytana uydum'
10:16Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini yaparken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
10:01'Suratın koronavirüse benziyor' deyince mahkemelik oldu
09:59Parlamenter sistem çalışmalarında son konu siyasi etik: Aykırı davrananlara ömür boyu siyasi yasak
09:50İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı
09:43Ahmet Hakan'dan Nureddin Nebati'ye: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın
09:27İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun 'İttifak kabul ederse adayım' açıklamasını olumlu karşıladı
08:47Altında yükseliş sürüyor: Gram 849 TL
08:45Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak: Dolar 15 TL'yi aştı
08:31Yabancı uyruklu kadın, otel odasında ölü bulundu: Katil zanlısını annesi ele verdi
08:03New York borsası, Fed kararlarının ardından yükselişle kapandı
07:55Google, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarının işine son verebilecek
07:40AB'den dijital platformlara katı kurallar
07:35Bebeği ağlayınca ortaya çıktı: 36 yaşındaki kadın, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu