Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211217/abdden-2020-terorizm-raporu-dunyada-teror-kaynakli-olum-orani-artti-1051853011.html
ABD'den 2020 terörizm raporu: Dünyada terör kaynaklı ölüm oranı arttı
ABD'den 2020 terörizm raporu: Dünyada terör kaynaklı ölüm oranı arttı
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Terörizm Ülkeler Raporu'nda, 2020 yılındaki terör saldırılarından kaynaklı ölü sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10'dan... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T04:08+0300
2021-12-17T04:08+0300
2021-12-17T04:08+0300
dünya
abd
işid
abd dışişleri bakanlığı
kongre
rapor
terörizm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102177/09/1021770998_25:0:1269:700_1920x0_80_0_0_2dac878eb400252973f3939e4fa80a71.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, yıllık olarak Kongre'ye sunmak üzere hazırladığı 2020 Terörizm Ülkeler Raporu'nu yayınlandı.Dünya ülkelerinde 2020 yılında yaşanan terör olaylarını ele alan raporda, IŞİD'in özellikle Afrika Kıtası'na yayılmasının terör olayları ve bunlarla bağlantılı ölümleri artırdığı kaydedildi.Raporda, dünya genelinde 2020'de terör olaylarından kaynaklı ölüm oranının 2019'a göre yüzde 10'dan fazla artığı kaydedildi.ABD'deki beyazların üstünlüğünü savunan gruplar dahil 'Irksal veya Etnik Motivasyonlu Şiddet İçeren Aşırılıkçı' gruplara da raporda ilk kez yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/abd-senatosu-768-milyon-dolarlik-savunma-harcamalari-tasarisini-onayladi-1051818077.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102177/09/1021770998_180:0:1113:700_1920x0_80_0_0_7b25274693789dfa634843f236048e91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, işid, abd dışişleri bakanlığı, kongre, rapor, terörizm
ABD'den 2020 terörizm raporu: Dünyada terör kaynaklı ölüm oranı arttı
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Terörizm Ülkeler Raporu'nda, 2020 yılındaki terör saldırılarından kaynaklı ölü sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10'dan fazla arttığı açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yıllık olarak Kongre'ye sunmak üzere hazırladığı 2020 Terörizm Ülkeler Raporu'nu yayınlandı.
Dünya ülkelerinde 2020 yılında yaşanan terör olaylarını ele alan raporda, IŞİD'in özellikle Afrika Kıtası'na yayılmasının terör olayları ve bunlarla bağlantılı ölümleri artırdığı kaydedildi.
Raporda, dünya genelinde 2020'de terör olaylarından kaynaklı ölüm oranının 2019'a göre yüzde 10'dan fazla artığı kaydedildi.
ABD'deki beyazların üstünlüğünü savunan gruplar dahil 'Irksal veya Etnik Motivasyonlu Şiddet İçeren Aşırılıkçı' gruplara da raporda ilk kez yer verildi.