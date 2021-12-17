https://tr.sputniknews.com/20211217/abdden-2020-terorizm-raporu-dunyada-teror-kaynakli-olum-orani-artti-1051853011.html

ABD'den 2020 terörizm raporu: Dünyada terör kaynaklı ölüm oranı arttı

ABD'den 2020 terörizm raporu: Dünyada terör kaynaklı ölüm oranı arttı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Terörizm Ülkeler Raporu'nda, 2020 yılındaki terör saldırılarından kaynaklı ölü sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10'dan... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T04:08+0300

2021-12-17T04:08+0300

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dünya

abd

işid

abd dışişleri bakanlığı

kongre

rapor

terörizm

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ABD Dışişleri Bakanlığı, yıllık olarak Kongre'ye sunmak üzere hazırladığı 2020 Terörizm Ülkeler Raporu'nu yayınlandı.Dünya ülkelerinde 2020 yılında yaşanan terör olaylarını ele alan raporda, IŞİD'in özellikle Afrika Kıtası'na yayılmasının terör olayları ve bunlarla bağlantılı ölümleri artırdığı kaydedildi.Raporda, dünya genelinde 2020'de terör olaylarından kaynaklı ölüm oranının 2019'a göre yüzde 10'dan fazla artığı kaydedildi.ABD'deki beyazların üstünlüğünü savunan gruplar dahil 'Irksal veya Etnik Motivasyonlu Şiddet İçeren Aşırılıkçı' gruplara da raporda ilk kez yer verildi.

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abd, işid, abd dışişleri bakanlığı, kongre, rapor, terörizm