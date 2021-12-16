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https://tr.sputniknews.com/20211216/abd-senatosu-768-milyon-dolarlik-savunma-harcamalari-tasarisini-onayladi-1051818077.html
ABD Senatosu, 768 milyar dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı
ABD Senatosu, 768 milyar dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı
ABD Senatosu, daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen ve 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA)... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T05:37+0300
2021-12-16T06:12+0300
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ABD Kongresi'nde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde mutabakat sağladığı son haliyle Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da oylandı.740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27.8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0.4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere 768.2 milyar dolarlık NDAA, Senato Genel Kurulu'nda 10'a karşı 89 oyla kabul edildi.Tartışmalara neden olan birçok maddeyi içermeyen NDAA, nihai onay için Başkan Biden'ın masasına gönderildi.NDAA'da neler var?Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren tasarı, askeri personel maaşlarına yüzde 2.7 oranında zam öngörüyor.ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran tasarı, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7 yıla uzatıyor.Rusya ve ÇinUkrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran tasarı, Rusya'yı hedef alan Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.Tasarı, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 7.1 milyar dolar kaynak ayırırken; Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığı tarafından alınmasını yasaklıyor.Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören tasarı, Tayvan ile gerekli savunma işbirliğinin devam edilmesini ve Tayvan ordusunun 'modern kalmasının sağlanmasını' talep ediyor.Tasarı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesi'nin kurulmasını öngörüyor.Türkiye ve AzerbaycanNew Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.Yunanistan ile savunma işbirliği tasarısı eklendiMenendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan 'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası' başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.Tasarı, Yunanistan’ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.Yunanistan’ın ABD’den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda ABD Başkanı’nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da tasarıda yer alan maddeler arasında bulunuyor.Suriye bölümüIrak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği ve YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
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abd, rusya, suriye, çin, türkiye, yunanistan, joe biden, tasarı, senato, bütçe, ulusal savunma yetki yasası (ndaa)

ABD Senatosu, 768 milyar dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı

05:37 16.12.2021 (güncellendi: 06:12 16.12.2021)
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD Senatosu, daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen ve 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onaylayarak, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gönderdi.
ABD Kongresi'nde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde mutabakat sağladığı son haliyle Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da oylandı.
740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27.8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0.4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere 768.2 milyar dolarlık NDAA, Senato Genel Kurulu'nda 10'a karşı 89 oyla kabul edildi.
Tartışmalara neden olan birçok maddeyi içermeyen NDAA, nihai onay için Başkan Biden'ın masasına gönderildi.

NDAA'da neler var?

Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren tasarı, askeri personel maaşlarına yüzde 2.7 oranında zam öngörüyor.
ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran tasarı, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7 yıla uzatıyor.

Rusya ve Çin

Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran tasarı, Rusya'yı hedef alan Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.
Tasarı, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 7.1 milyar dolar kaynak ayırırken; Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığı tarafından alınmasını yasaklıyor.
Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören tasarı, Tayvan ile gerekli savunma işbirliğinin devam edilmesini ve Tayvan ordusunun 'modern kalmasının sağlanmasını' talep ediyor.
Tasarı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesi'nin kurulmasını öngörüyor.
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Türkiye ve Azerbaycan

New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.

Yunanistan ile savunma işbirliği tasarısı eklendi

Menendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan 'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası' başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.
Tasarı, Yunanistan’ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.
Yunanistan’ın ABD’den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda ABD Başkanı’nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da tasarıda yer alan maddeler arasında bulunuyor.

Suriye bölümü

Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği ve YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
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