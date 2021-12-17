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https://tr.sputniknews.com/20211217/abdnin-ic-kesimlerinde-etkili-olan-firtina-yarim-milyondan-fazla-kisiyi-elektriksiz-birakti-1051853126.html
ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan fırtına yarım milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı
ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan fırtına yarım milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı
ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Colorado'dan Michigan'a yarım milyondan kişi elektriksiz kaldı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T04:30+0300
2021-12-17T04:30+0300
2021-12-17T04:30+0300
dünya
abd
minnesota
michigan
iowa
fırtına
hortum
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ABD'nin iç kesimlerinde görülen güçlü fırtına, toz fırtınasına dönüşerek elektrik hatlarının devrilmesine neden oldu.ABD basınında yer alan habere göre, Iowa eyaletinde bir kamyon sürücüsü şiddetli rüzgarın etkisiyle aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan rüzgar, çatıları uçururken, otoyollarda ise traktör römorkları devrildi.Aralık ayında bazı eyaletlerde ilk kez hortum oluştuABD Ulusal Haber Servisi ise Minnesota'nın güney doğusunda aralık ayında ilk kez bir hortum oluştuğunu bildirdi.Iowa'nın batısında ve iç kesimlerinde de aralık ayında ilk kez hortumlar oluştu.Kuru rüzgarlı hava ise Kansas eyaletinde orman yangınlarına neden oldu.Fırtınadan havalimanlarını da etkilendi ve Colorado'da yüzlerce uçuş iptal oldu.
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abd, minnesota, michigan, iowa, fırtına, hortum
ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan fırtına yarım milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı
ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Colorado'dan Michigan'a yarım milyondan kişi elektriksiz kaldı.
ABD'nin iç kesimlerinde görülen
güçlü fırtına, toz fırtınasına dönüşerek elektrik hatlarının devrilmesine neden oldu.
ABD basınında yer alan habere göre, Iowa eyaletinde bir kamyon sürücüsü şiddetli rüzgarın etkisiyle aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan rüzgar, çatıları uçururken, otoyollarda ise traktör römorkları devrildi.
Aralık ayında bazı eyaletlerde ilk kez hortum oluştu
ABD Ulusal Haber Servisi ise Minnesota'nın güney doğusunda aralık ayında
ilk kez bir hortum oluştuğunu bildirdi.
Iowa'nın batısında ve iç kesimlerinde de aralık ayında ilk kez hortumlar oluştu.
Kuru rüzgarlı hava ise Kansas eyaletinde orman yangınlarına neden oldu.
Fırtınadan havalimanlarını da etkilendi ve Colorado'da yüzlerce uçuş iptal oldu.