https://tr.sputniknews.com/20211217/abdnin-ic-kesimlerinde-etkili-olan-firtina-yarim-milyondan-fazla-kisiyi-elektriksiz-birakti-1051853126.html

ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan fırtına yarım milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan fırtına yarım milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Colorado'dan Michigan'a yarım milyondan kişi elektriksiz kaldı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T04:30+0300

2021-12-17T04:30+0300

2021-12-17T04:30+0300

dünya

abd

minnesota

michigan

iowa

fırtına

hortum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048393997_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8cb0a6ffe165353c2bc0c3c5146019d0.jpg

ABD'nin iç kesimlerinde görülen güçlü fırtına, toz fırtınasına dönüşerek elektrik hatlarının devrilmesine neden oldu.ABD basınında yer alan habere göre, Iowa eyaletinde bir kamyon sürücüsü şiddetli rüzgarın etkisiyle aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan rüzgar, çatıları uçururken, otoyollarda ise traktör römorkları devrildi.Aralık ayında bazı eyaletlerde ilk kez hortum oluştuABD Ulusal Haber Servisi ise Minnesota'nın güney doğusunda aralık ayında ilk kez bir hortum oluştuğunu bildirdi.Iowa'nın batısında ve iç kesimlerinde de aralık ayında ilk kez hortumlar oluştu.Kuru rüzgarlı hava ise Kansas eyaletinde orman yangınlarına neden oldu.Fırtınadan havalimanlarını da etkilendi ve Colorado'da yüzlerce uçuş iptal oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211211/abdde-kasirga-felaketi-en-az-50-olu-1051668618.html

minnesota

michigan

iowa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, minnesota, michigan, iowa, fırtına, hortum