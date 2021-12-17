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ABD'nin terörizm raporuna ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Eksik ve önyargılı
ABD'nin terörizm raporuna ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Eksik ve önyargılı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin terörizm raporuna ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Raporu hakkındaki soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç şu ifadeleri kullandı:'Örgütün gerçek niyetlerini örtbas etme çabası''ABD’den beklentimiz Türkiye ile somut işbirliği yapması'
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ABD'nin terörizm raporuna ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Eksik ve önyargılı

13:55 17.12.2021 (güncellendi: 14:04 17.12.2021)
© AA / Mustafa KamacıTanju Bilgiç
Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin terörizm raporuna ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle değerlendirilmediği rapor eksik ve önyargılı. PKK iltisaklı grupların Suriye’de sivilleri hedef alan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Raporu hakkındaki soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç şu ifadeleri kullandı:
ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporunda Türkiye’nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediği; raporun bu konuda eksik ve önyargılı bir yaklaşımı yansıttığı görülmektedir.
Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez.

'Örgütün gerçek niyetlerini örtbas etme çabası'

Raporun Suriye bölümünde, PKK iltisaklı grupların ülkemizin Suriye’deki öncelikli terörle mücadele kaygısı olduğunun belirtilmesi, bu gruplar ismen zikredilmese dahi, SDG/PYD/YPG’nin PKK ile aynı olduğunun ikrarıdır. ABD’nin DEAŞ ile mücadele kisvesi altında destek verdiği sözde “SDG”nin PKK’nın güdümünde olduğunu ABD’li muhataplarımız da gayet iyi bilmektedir. Bu nedenle, PKK iltisaklı grupların Suriye’de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120’den fazla masumun ölümüne yol açan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez. Diğer yandan, sözde “SDG”nin YTS’leri Suriye’de gözetim altında tutmasına atıf yapılan bölümde, uluslararası basınca da belirtildiği üzere örgütün YTS’leri rüşvet karşılığında serbest bırakmasına değinilmemiş olmasını da örgütün gerçek niyetlerini örtbas etme çabası olarak değerlendiriyoruz.

'ABD’den beklentimiz Türkiye ile somut işbirliği yapması'

Raporda, Türkiye’nin hain terör örgütü FETÖ’ye karşı haklı ve meşru mücadelesinin, bu sinsi örgütün giriştiği kanlı darbe girişimi ve örgütlü suç faaliyetleri dikkate alınmadan önyargıyla değerlendirildiği görülmektedir. FETÖ’nün acımasız bir terör örgütü ve suç şebekesi olduğu somut delillerle ve yargı kararlarıyla ortaya koyulmuştur. FETÖ, sadece ülkemiz bakımından değil, faal olduğu her ülkenin güvenlik ve istikrarı için de bir tehdittir. ABD’den beklentimiz, daha fazla gecikmeden ülkesindeki FETÖ mevcudiyetine ve faaliyetlerine son vermesi, FETÖ elebaşı dahil FETÖ mensuplarına melce sağlamaması, bu alanda Türkiye ile somut işbirliği yapmasıdır.
Türkiye, ABD ve müttefiklerinden terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım beklentisini muhafaza etmektedir. Bunun dışında kalan tutum ve söylemler, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi çabaları ve müttefiklik ilişkisinin ruhuyla bağdaşmamaktadır.
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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ABD'den 2020 terörizm raporu: Dünyada terör kaynaklı ölüm oranı arttı
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