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ABD'de 'Omicron' önlemi: Aşı durumuna bakılmaksızın PCR testi istenecek
ABD'de 'Omicron' önlemi: Aşı durumuna bakılmaksızın PCR testi istenecek
Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından bir dizi tedbir alan ABD, tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T13:32+0300
2021-12-19T13:32+0300
2021-12-19T13:32+0300
koronavirüs
abd
uçuş
aşı
salgın
kovid-19
pcr
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor. Yolcular, ellerindeki negatif PCR testi ibrazıyla birlikte seyahatlerini gerçekleştirebilecekler. Daha önce yolcular ABD'ye giden yolcular koronavirüs aşısı veya 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi ibraz ediyorlardı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/deve-ve-esek-ile-pcr-protestosu-madem-otobuse-binemiyoruz-herkes-deve-sahibi-olsun-1051695106.html
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abd, uçuş, aşı, salgın, kovid-19, pcr
ABD'de 'Omicron' önlemi: Aşı durumuna bakılmaksızın PCR testi istenecek
Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından bir dizi tedbir alan ABD, tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi.
Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor.
Yolcular, ellerindeki negatif PCR testi ibrazıyla birlikte seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.
Daha önce yolcular ABD'ye giden yolcular koronavirüs aşısı veya 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi ibraz ediyorlardı.