https://tr.sputniknews.com/20211219/abdde-omicron-onlemi-asi-durumuna-bakilmaksizin-pcr-testi-istenecek-1051908502.html

ABD'de 'Omicron' önlemi: Aşı durumuna bakılmaksızın PCR testi istenecek

ABD'de 'Omicron' önlemi: Aşı durumuna bakılmaksızın PCR testi istenecek

Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından bir dizi tedbir alan ABD, tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T13:32+0300

2021-12-19T13:32+0300

2021-12-19T13:32+0300

koronavirüs

abd

uçuş

aşı

salgın

kovid-19

pcr

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor. Yolcular, ellerindeki negatif PCR testi ibrazıyla birlikte seyahatlerini gerçekleştirebilecekler. Daha önce yolcular ABD'ye giden yolcular koronavirüs aşısı veya 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi ibraz ediyorlardı.

https://tr.sputniknews.com/20211212/deve-ve-esek-ile-pcr-protestosu-madem-otobuse-binemiyoruz-herkes-deve-sahibi-olsun-1051695106.html

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abd, uçuş, aşı, salgın, kovid-19, pcr