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Türksat 5B için geri sayım: Fırlatma rampasında yerini aldı
Türksat 5B için geri sayım: Fırlatma rampasında yerini aldı
Türkiye uzaya 8'inci uydusunu göndermeye hazırlanıyor. Türksat 5B uydusu saatler sonra ABD'den uzaya fırlatılacak. Uydu, fırlatma rampasındaki yerini aldı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T03:12+0300
2021-12-19T03:12+0300
türkiye
spacex
türksat 5b
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Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden saat 06.58'de gerçekleşecek. Türksat 5B uydusu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak.42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydu, Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artıracak.Türksat 5B sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip.Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var. Uyduyla birlikte ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda "yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar" da uzaya gönderilecek.Yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A uydusu ise 2023'te uzayda yerini alcak.
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spacex, türksat 5b

Türksat 5B için geri sayım: Fırlatma rampasında yerini aldı

03:12 19.12.2021
© AA / Yasin ÖztürkTürksat 5B haberleşme uydusu Türkiye saatine göre 19 Aralık Pazar günü saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmak üzere hazırlandı.
Türksat 5B haberleşme uydusu Türkiye saatine göre 19 Aralık Pazar günü saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmak üzere hazırlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AA / Yasin Öztürk
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Türkiye uzaya 8'inci uydusunu göndermeye hazırlanıyor. Türksat 5B uydusu saatler sonra ABD'den uzaya fırlatılacak. Uydu, fırlatma rampasındaki yerini aldı.
Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden saat 06.58'de gerçekleşecek. Türksat 5B uydusu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak.

42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydu, Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artıracak.
Türksat 5B sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip.
Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var. Uyduyla birlikte ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda "yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar" da uzaya gönderilecek.

Yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A uydusu ise 2023'te uzayda yerini alcak.
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