Babacan: Allah aşkına siz faizle mücadele falan etmeyin

Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.Babacan'ın paylaşımı şöyle:"Faizle mücadele dediniz, hazinenin borçlanma faizlerini yüzde 25’e fırlattınız. KOBİ'lerin kullandıkları kredinin faizini yüzde 30-35’lere çıkardınız. TL mevduat hesaplarını Amerikan dolarına bağlayıp kur farkını üstleniyorsunuz. Allah aşkına siz faizle mücadele falan etmeyin."
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kur korumalı TL vadeli mevduata ilişkin olarak "TL mevduat hesaplarını Amerikan dolarına bağlayıp kur farkını üstleniyorsunuz. Allah aşkına siz faizle mücadele falan etmeyin" dedi.
Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.
Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"Faizle mücadele dediniz, hazinenin borçlanma faizlerini yüzde 25’e fırlattınız. KOBİ'lerin kullandıkları kredinin faizini yüzde 30-35’lere çıkardınız. TL mevduat hesaplarını Amerikan dolarına bağlayıp kur farkını üstleniyorsunuz. Allah aşkına siz faizle mücadele falan etmeyin."