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Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını söyledi
Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını söyledi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T07:39+0300
2021-12-23T07:41+0300
dünya
abd
joe biden
donald trump
abd başkanlık seçimleri
aday
başkan adayı
adaylık
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ABD Başkanı Joe Biden, ABC kanalına verdiği röportajda yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya, "Ben kadere son derece saygı duyan bir insanım. Kader benim hayatımda birçok kez tecelli etti. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum" yanıtını verdi.Sunucu David Moir'in eski ABD Başkanı Donald Trump ile tekrar yarışmak isteyip istemediğine ilişkin bir sorusunu ise Biden, "Neden aday olursa Trump'a karşı yarışmayayım ki. Bu yarışın beklentisini artırır" şeklinde yanıtladı.Beyaz Saray daha önce de 2024'te 81 yaşında olacak Biden'ın yeniden başkan adayı olma niyeti olduğunu açıklamıştı.
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abd, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, aday, başkan adayı, adaylık

Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını söyledi

07:39 23.12.2021 (güncellendi: 07:41 23.12.2021)
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Başkanı Joe Biden - koronavirüs aşısı
ABD Başkanı Joe Biden - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABC kanalına verdiği röportajda yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya, "Ben kadere son derece saygı duyan bir insanım. Kader benim hayatımda birçok kez tecelli etti. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum" yanıtını verdi.
Sunucu David Moir'in eski ABD Başkanı Donald Trump ile tekrar yarışmak isteyip istemediğine ilişkin bir sorusunu ise Biden, "Neden aday olursa Trump'a karşı yarışmayayım ki. Bu yarışın beklentisini artırır" şeklinde yanıtladı.
Beyaz Saray daha önce de 2024'te 81 yaşında olacak Biden'ın yeniden başkan adayı olma niyeti olduğunu açıklamıştı.
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