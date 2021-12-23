https://tr.sputniknews.com/20211223/biden-saglik-durumu-iyi-olursa-2024te-yeniden-aday-olacagini-soyledi-1052036407.html

Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını söyledi

Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını söyledi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T07:39+0300

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dünya

abd

joe biden

donald trump

abd başkanlık seçimleri

aday

başkan adayı

adaylık

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ABD Başkanı Joe Biden, ABC kanalına verdiği röportajda yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya, "Ben kadere son derece saygı duyan bir insanım. Kader benim hayatımda birçok kez tecelli etti. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum" yanıtını verdi.Sunucu David Moir'in eski ABD Başkanı Donald Trump ile tekrar yarışmak isteyip istemediğine ilişkin bir sorusunu ise Biden, "Neden aday olursa Trump'a karşı yarışmayayım ki. Bu yarışın beklentisini artırır" şeklinde yanıtladı.Beyaz Saray daha önce de 2024'te 81 yaşında olacak Biden'ın yeniden başkan adayı olma niyeti olduğunu açıklamıştı.

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abd, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, aday, başkan adayı, adaylık