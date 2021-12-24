https://tr.sputniknews.com/20211224/avusturya-asi-kurulu-herkese-dorduncu-dozu-tavsiye-etmek-icin-elde-yeterli-veri-yok-1052091853.html

Avusturya Aşı Kurulu: Herkese dördüncü dozu tavsiye etmek için elde yeterli veri yok

Avusturya Aşı Kurulu: Herkese dördüncü dozu tavsiye etmek için elde yeterli veri yok

14 yaş üstü herkese Şubat 2022'den itibaren Kovid aşısı zorunluluğu getirmek için yasa tasarısı hazırlanan Avusturya'da, Ulusal Aşı Kurulu, dördüncü dozu... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T18:34+0300

2021-12-24T18:34+0300

2021-12-24T18:53+0300

koronavirüs

avusturya

dördüncü doz

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Kovid aşısı üreticilerinin 'bundan böyle yılda bir-iki kez aşı olmak gerekeceği' açıklamalarına koşut İsrail sağlık bakanlığı uzmanlar komisyonu destekleyici dördüncü doz aşılamaya geçilmesini tavsiye etti. Ardından Almanya ve Britanya da dördüncü dozu değerlendirmeye aldı. Şubat 2022'den itibaren aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanan Avusturya'dan ise 'herkese dördüncü dozu tavsiye etmek için elde yeterli veri olmadığı' itirafı geldi. Avusturya Ulusal Aşı Kurulu, sadece sağlık sektöründe çalışan profesyonellere dördüncü doz aşı uygulanmasını tavsiye etti.Kurulun güncellenen kılavuzunda Kovid-19'un Omicron varyantının sağlık profesyonellerinin ölümcül virüse daha fazla maruz kalmasına yol açtığı belirtilerek şöyle denildi:Dördüncü doz hangi alanlarda tavsiye edildi?"Omicron dalgasının gelmekte olduğu göz önüne alınarak, virüse maruz kalan sağlık çalışanları gibi yüksek riskli alanlarda ve sistematik olarak kritik alanlarda üçüncü dozdan altı ay sonra dördüncü doz sunulabilir."Kılavuzda, tıbbi konsültasyondan sonra sağlık çalışanlarına ve kritik sektörlerdeki diğerlerine düzenleyici onay çıkarmadan da dördüncü dozun yapılabileceği öne sürüldü.'Ağır hastalanmayı önleyebileceği varsayılabilir'Kanıt eksikliği olduğunu, önerilerini varsayım temelinde yaptığını belirten kurul, "Takviye aşının enfeksiyonları önleyebileceğine dair hala kanıt yok. Ancak ağır hastalanmayı önleyebileceği varsayılabilir” dedi.Kasım ayında dördüncü kez ulusal kapanmaya giden ve aşısızlar için kapanma uygulamasını devam ettiren Avusturya, bu hafta Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için 27 Aralık'tan itibaren kısıtlamaları sıkılaştıracağını duyurdu.

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avusturya, dördüncü doz