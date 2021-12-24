https://tr.sputniknews.com/20211224/rus-vekil-putin-rusyanin-guvenligini-garanti-etmesi-gerekenin-nato-oldugu-sinyalini-verdi-1052068092.html
Rus vekil: Putin, Rusya'nın güvenliğini garanti etmesi gerekenin NATO olduğu sinyalini verdi
Rus vekil: Putin, Rusya'nın güvenliğini garanti etmesi gerekenin NATO olduğu sinyalini verdi
Rus vekil Leonid Slutskiy, Putin’in yıl sonu basın toplantısında, NATO'nun Rusya'nın güvenliğini garanti etmesi gerektiğinin sinyalini verdiğini söyledi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T01:01+0300
2021-12-24T01:01+0300
2021-12-24T01:01+0300
dünya
rusya
vladimir putin
nato
leonid slutskiy
güvenlik
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıl sonu basın toplantısında, Batı'ya 'Rusya'nın güvenliğini garanti etmesi gerekenin NATO olduğu' yönünde net mesajlar verdiğini kaydetti.Slutskiy, “Batılı ortaklarımıza bir kez daha çok net sinyaller gönderildi. Bunlardan en önemlisi, Rusya'ya güvenlik garantisi vermesi gerekenin NATO olduğu yönündeki mesajdır. Rus füzeleri ABD sınırları boyunca konuşlandırılmadı, evimizin eşiğinde silahlarıyla duranlar ittifak ülkeleridir. Dolayısıyla ne Washington ne de Brüksel bize şartlarını dayatamazlar” ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerle ilişkilerde yapıcı bir diyalog beklediklerini belirten Slutskiy, “Yılın başında Cenevre'de başlaması gereken müzakerelerin yapıcı olmasını bekliyoruz. Bizler, bu konu da dahil olmak üzere parlamentolar arası işbirliğine hazırız, ancak top da ABD'deki meslektaşlarımızda” değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/stoltenberg-nato-hicbir-zaman-genislemeyecegine-soz-vermedi-1052062448.html
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rusya, vladimir putin, nato, leonid slutskiy, güvenlik, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
Rus vekil: Putin, Rusya'nın güvenliğini garanti etmesi gerekenin NATO olduğu sinyalini verdi
Rus vekil Leonid Slutskiy, Putin’in yıl sonu basın toplantısında, NATO'nun Rusya'nın güvenliğini garanti etmesi gerektiğinin sinyalini verdiğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy
, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
’in yıl sonu basın toplantısında
, Batı'ya 'Rusya'nın güvenliğini garanti etmesi gerekenin NATO olduğu' yönünde net mesajlar verdiğini kaydetti.
Slutskiy, “Batılı ortaklarımıza bir kez daha çok net sinyaller gönderildi. Bunlardan en önemlisi, Rusya'ya güvenlik garantisi vermesi gerekenin NATO olduğu yönündeki mesajdır. Rus füzeleri ABD sınırları boyunca konuşlandırılmadı, evimizin eşiğinde silahlarıyla duranlar ittifak ülkeleridir. Dolayısıyla ne Washington ne de Brüksel bize şartlarını dayatamazlar” ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerle ilişkilerde yapıcı bir diyalog beklediklerini belirten Slutskiy, “Yılın başında Cenevre'de başlaması gereken müzakerelerin yapıcı olmasını bekliyoruz. Bizler, bu konu da dahil olmak üzere parlamentolar arası işbirliğine hazırız, ancak top da ABD'deki meslektaşlarımızda” değerlendirmesini yaptı.