https://tr.sputniknews.com/20211226/susurluk-hukumlusu-bandirmalioglu-cinayetiyle-ilgili-yeni-detaylar--1052128771.html
Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar
Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar
Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Bandırmalıoğlu'nun silahlı çatışmada öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T13:29+0300
2021-12-26T13:29+0300
2021-12-26T13:34+0300
türkiye
kadıköy
susurluk
restoran
silahlı çatışma
ziya bandırmalıoğlu
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis memuru Şahin Aslan'ın Kadıköy'deki bir restoranda silahlı çatışmada öldürüldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayda çıkar amaçlı silahlı suç örgütü şüphesinin kuvvetli olduğunu belirledi. Olay yerinde 30 adet kovan, 13 mermi çekirdeği ve 3 tabanca bulunduğu tutanaklara geçirildi. Ayrıca olayda 3 adetten çok daha fazla silahın kullanıldığı tespiti de yapıldı. Soruşturmanın tek tutuklu şüphelisi olan Mert B.'nin ifadesinde olay günü Rumeli Hisarı'nda bir kafede Bandırmalıoğlu ve Aslan ile otururken, Caner Koç isimli bir kişinin aradığını anlattı. Bu kişinin Bandırmalıoğlu'nun arkadaşı olduğunu ve onları bir restorana davet ettiğini söyleyen Mert B., kendisinin ise sadece şoförlük yaptığını ileri sürdü. Bandırmalıoğlu'nu eniştesi Erkan A.'nın 30 yıllık arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını ifade eden Mert B. restorana gidip oturduklarını anlattı. Kısa süre sonra silah çekildiğini anladığı anda masadan kalkıp kaçtığını ve marinada bulunan bir teknede ertesi gün sabaha kadar gizlendiğini belirtti. Mert B. hakimlik sorgusunda ise masada bulunan Fuat Çakıroğlu isimli kişinin Bandırmalıoğlu ve Aslan'a hakaret etmesiyle gerginlik yaşandığını ileri sürdü. Mert B. masada bulunan kimseyi tanımadığını, olay anını hiç görmediğini söyleyerek kavga ve gürültüden hoşlanmadığı için kaçtığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Volkan A. ve Alper K.'nin olayınbir inşaat firmasının taşeronluğunu yapan İsmail A. ile Fuat Ç. arasında gayrimenkul satışı nedeniyle var olan alacak-verecek konusu nedeniyle yaşandığını anlattı. Volkan A. ifadesinde İsmail A.'ya ulaşılamayınca inşaat yerinin toprak sahibi ve kooperatif başkanının oğlu Alper K. aracılığıyla kendisine ulaştıklarını, restorana çağırdıklarını ve alacaklarını kendisinin ödemesini istediklerini anlattı. Fuat Ç.'nin hiçbir belge sunmadan İsmail A.'nın kendilerine borçlu olduğunu söylediğini anlatan Volkan A., sonrasında silahlı çatışma yaşandığını ancak kendisinin olayın mağduru olduğunu savundu.
https://tr.sputniknews.com/20211221/istanbulda-unlu-restoranda-catisma-susurluk-davasi-hukumlusu-ziya-bandirmalioglu-olduruldu-1051969684.html
https://tr.sputniknews.com/20211222/susurlukcu-polisin-olduruldugu-kavganin-goruntuleri-ortaya-cikti-1052003099.html
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kadıköy, susurluk, restoran, silahlı çatışma, ziya bandırmalıoğlu
Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar
13:29 26.12.2021 (güncellendi: 13:34 26.12.2021)
Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Bandırmalıoğlu'nun silahlı çatışmada öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis memuru Şahin Aslan'ın Kadıköy'deki bir restoranda silahlı çatışmada öldürüldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayda çıkar amaçlı silahlı suç örgütü şüphesinin kuvvetli olduğunu belirledi.
Olay yerinde 30 adet kovan, 13 mermi çekirdeği ve 3 tabanca bulunduğu tutanaklara geçirildi. Ayrıca olayda 3 adetten çok daha fazla silahın kullanıldığı tespiti de yapıldı.
Soruşturmanın tek tutuklu şüphelisi olan Mert B.'nin ifadesinde olay günü Rumeli Hisarı'nda bir kafede Bandırmalıoğlu ve Aslan ile otururken, Caner Koç isimli bir kişinin aradığını anlattı. Bu kişinin Bandırmalıoğlu'nun arkadaşı olduğunu ve onları bir restorana davet ettiğini söyleyen Mert B., kendisinin ise sadece şoförlük yaptığını ileri sürdü.
Bandırmalıoğlu'nu eniştesi Erkan A.'nın 30 yıllık arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını ifade eden Mert B. restorana gidip oturduklarını anlattı. Kısa süre sonra silah çekildiğini anladığı anda masadan kalkıp kaçtığını ve marinada bulunan bir teknede ertesi gün sabaha kadar gizlendiğini belirtti.
Mert B. hakimlik sorgusunda ise masada bulunan Fuat Çakıroğlu isimli kişinin Bandırmalıoğlu ve Aslan'a hakaret etmesiyle gerginlik yaşandığını ileri sürdü.
Mert B. masada bulunan kimseyi tanımadığını, olay anını hiç görmediğini söyleyerek kavga ve gürültüden hoşlanmadığı için kaçtığını ileri sürdü.
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Volkan A. ve Alper K.'nin olayınbir inşaat firmasının taşeronluğunu yapan İsmail A. ile Fuat Ç. arasında gayrimenkul satışı nedeniyle var olan alacak-verecek konusu nedeniyle yaşandığını anlattı.
Volkan A. ifadesinde İsmail A.'ya ulaşılamayınca inşaat yerinin toprak sahibi ve kooperatif başkanının oğlu Alper K. aracılığıyla kendisine ulaştıklarını, restorana çağırdıklarını ve alacaklarını kendisinin ödemesini istediklerini anlattı.
Fuat Ç.'nin hiçbir belge sunmadan İsmail A.'nın kendilerine borçlu olduğunu söylediğini anlatan Volkan A., sonrasında silahlı çatışma yaşandığını ancak kendisinin olayın mağduru olduğunu savundu.