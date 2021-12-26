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https://tr.sputniknews.com/20211226/turkiye-ile-katara-havaalani-isletmesi-verme-anlasmasina-talibandan-yalanlama-1052131621.html
Türkiye ile Katar'a havaalanı işletmesi verme anlaşmasına Taliban'dan yalanlama
Türkiye ile Katar'a havaalanı işletmesi verme anlaşmasına Taliban'dan yalanlama
Taliban, iki ülkenin başkent Kabil ve diğer kentlerdeki havaalanlarını ortak işletmesi için Türkiye ve Katar'la anlaşmaya vardığını yalanladı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T15:08+0300
2021-12-26T15:37+0300
dünya
afganistan
türkiye
katar
taliban
kabil
anadolu ajansı (aa)
havaalanı
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Anadolu Ajansı'nın (AA), ilkin Türkiye ile Katar'ın Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığı, ardından Türkiye ile Katar'ın Kabil Uluslararası Havaalanı ve diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda Taliban'la önanlaşmaya vardığı haberlerinin ardından İslamcı örgütten açıklama geldi.ABD'nin çekilmesine koşut ağustosta Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, iki ülkenin başkent Kabil ve diğer kentlerdeki havaalanlarını ortak işletmesi için Türkiye ve Katar'la anlaşmaya vardığını yalanladı. Tolo haber ajansına göre Taliban'ın Ulaşım Bakanlığı Sözcüsü İmamuddin Ahmedi, Türkiye ve Katar'ın temsilcilerinin perşembe günü Taliban yetkilileriyle görüştüğünü, ancak nihai anlaşmaya varılmadığını söyledi. 'Görüşmeler devam edecek'Sözcü Ahmedi “Türk-Katar ortak teknik ekibi perşembe günü Kabil'e geldi ve İslam Emirliği'nin teknik ekipleriyle görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler devam edecek ve yakın gelecekte ülkenin ulusal çıkarları ışığında bir anlaşmaya varılacaktır" dedi. Tolo'nun haberinde yer verdiği siyasi analistler, Katar ile Türkiye'nin havalimanı operasyonlarının kontrolünü devralması durumunda, Kabil'e uluslararası uçuşların yeniden başlayacağını belirttiAfganistan'da çoğu iç hat uçuşları için tasarlanmış yaklaşık 24 havalimanı var.
https://tr.sputniknews.com/20211223/aa-turkiye-ile-katar-kabil-uluslararasi-havaalaninin-ortak-isletilmesi-konusunda-anlasti-1052044335.html
https://tr.sputniknews.com/20211225/aa-turkiye-ve-katar-kabil-havalimani-konusunda-talibanla-prensipte-anlasti-1052099915.html
afganistan
katar
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, türkiye, katar, taliban, kabil, anadolu ajansı (aa), havaalanı, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Türkiye ile Katar'a havaalanı işletmesi verme anlaşmasına Taliban'dan yalanlama

15:08 26.12.2021 (güncellendi: 15:37 26.12.2021)
© İHAKabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları
Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA
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Taliban, iki ülkenin başkent Kabil ve diğer kentlerdeki havaalanlarını ortak işletmesi için Türkiye ve Katar'la anlaşmaya vardığını yalanladı.
Anadolu Ajansı'nın (AA), ilkin Türkiye ile Katar'ın Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığı, ardından Türkiye ile Katar'ın Kabil Uluslararası Havaalanı ve diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda Taliban'la önanlaşmaya vardığı haberlerinin ardından İslamcı örgütten açıklama geldi.
ABD'nin çekilmesine koşut ağustosta Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, iki ülkenin başkent Kabil ve diğer kentlerdeki havaalanlarını ortak işletmesi için Türkiye ve Katar'la anlaşmaya vardığını yalanladı.
Kabil - Hamid Karzai Havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
TÜRKİYE
AA: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı
23 Aralık, 13:02
Tolo haber ajansına göre Taliban'ın Ulaşım Bakanlığı Sözcüsü İmamuddin Ahmedi, Türkiye ve Katar'ın temsilcilerinin perşembe günü Taliban yetkilileriyle görüştüğünü, ancak nihai anlaşmaya varılmadığını söyledi.

'Görüşmeler devam edecek'

Sözcü Ahmedi “Türk-Katar ortak teknik ekibi perşembe günü Kabil'e geldi ve İslam Emirliği'nin teknik ekipleriyle görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler devam edecek ve yakın gelecekte ülkenin ulusal çıkarları ışığında bir anlaşmaya varılacaktır" dedi.
Kabil Havaalanı' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
DÜNYA
AA: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı konusunda Taliban'la prensipte anlaştı
Dün, 00:03
Tolo'nun haberinde yer verdiği siyasi analistler, Katar ile Türkiye'nin havalimanı operasyonlarının kontrolünü devralması durumunda, Kabil'e uluslararası uçuşların yeniden başlayacağını belirtti
Afganistan'da çoğu iç hat uçuşları için tasarlanmış yaklaşık 24 havalimanı var.
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