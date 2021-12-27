https://tr.sputniknews.com/20211227/ergun-penbe-fatih-terimin-yetistirdigi-hoca-var-mi-1052152742.html

Ergün Penbe: Fatih Terim'in yetiştirdiği hoca var mı?

Ergün Penbe: Fatih Terim'in yetiştirdiği hoca var mı?

Galatasaray'ın eski kaptanı Ergün Penbe, teknik direktör Fatih Terim'in Türkiye'ye teknik adam kazandırmadığını belirterek, " Fatih Terim hangi teknik... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T12:57+0300

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spor

fatih terim

ergün penbe

galatasaray

teknik direktör

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Galatasaray’ın eski yıldızı Ergün Penbe, NTV Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.Futbolculuk kariyerinden Galatasaray’a transferine kadar birçok konuda konuşan Penbe, eski teknik direktörü Fatih Terim'i eleştirerek, “Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik" dedi.Penbe şunları söyledi:"Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok"

https://tr.sputniknews.com/20211220/fatih-terim-mutlulugumuzu-alabilirler-umudumuzu-asla-1051920467.html

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fatih terim, ergün penbe, galatasaray, teknik direktör