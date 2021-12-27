https://tr.sputniknews.com/20211227/gazprom-avrupaya-kasitli-olarak-yeterli-gaz-tedarik-edilmedigine-dair-iddialar-asilsiz-1052160796.html

Gazprom: Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik edilmediğine dair iddialar asılsız

Gazprom: Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik edilmediğine dair iddialar asılsız

Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Rusya'nın Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik etmediğine dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T15:56+0300

2021-12-27T15:56+0300

2021-12-27T15:56+0300

ekonomi

avrupa

rusya

gazprom

doğalgaz

açıklama

enerji

satış

petrol akışı

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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Kupriyanov, "Rusya ve Gazprom'a yöneltilen, Avrupa pazarına kasıtlı olarak yeterli miktarda gaz tedarik etmediklerine ilişkin tüm iddialar asılsız, kabul edilemez ve yalan. Diğer bir ifadeyle, bunlar bir çuval dolusu yalan" ifadelerini kullandı.Gazprom'un mevcut sözleşmelerin koşulları dahilinde Avrupa'ya ek gaz kapasiteleri sunmaya hazır olduğunun altını çizen Kupriyanov, bu tedariklerin maliyetlerinin spot pazar fiyatlarından düşük olacağını vurguladı.Batı Avrupa'daki tüm sorunların Avrupalılar tarafından çıkarıldığını ve onların bundan dolayı Gazprom'u suçlamaması gerektiğini kaydeden Kupriyanov, Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerin 2021 yılı sözleşmesinde öngörülen kapasiteleri aştığını ancak ek tedarik talebinde bulunmadığına dikkat çekti.Geçen hafta Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışını bir kez daha durdurmuş ve Avrupa'da gaz fiyatlarında yeni zirve yaşanmıştı.Yıllık basın toplantısında Gazprom'un geçen hafta Yamal-Avrupa boru hattında kapasite rezerv etmediğini, zira alıcılardan talep gelmediğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da, Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211226/almanyanin-kendi-depolarindan-gazi-geri-gondermesini-degerlendiren-gazprom-en-rasyonel-cozum-degil-1052120973.html

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avrupa, rusya, gazprom, doğalgaz, açıklama, enerji, satış, petrol akışı