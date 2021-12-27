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Gazprom: Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik edilmediğine dair iddialar asılsız
Gazprom: Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik edilmediğine dair iddialar asılsız
Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Rusya'nın Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik etmediğine dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T15:56+0300
2021-12-27T15:56+0300
ekonomi
avrupa
rusya
gazprom
doğalgaz
açıklama
enerji
satış
petrol akışı
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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Kupriyanov, "Rusya ve Gazprom'a yöneltilen, Avrupa pazarına kasıtlı olarak yeterli miktarda gaz tedarik etmediklerine ilişkin tüm iddialar asılsız, kabul edilemez ve yalan. Diğer bir ifadeyle, bunlar bir çuval dolusu yalan" ifadelerini kullandı.Gazprom'un mevcut sözleşmelerin koşulları dahilinde Avrupa'ya ek gaz kapasiteleri sunmaya hazır olduğunun altını çizen Kupriyanov, bu tedariklerin maliyetlerinin spot pazar fiyatlarından düşük olacağını vurguladı.Batı Avrupa'daki tüm sorunların Avrupalılar tarafından çıkarıldığını ve onların bundan dolayı Gazprom'u suçlamaması gerektiğini kaydeden Kupriyanov, Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerin 2021 yılı sözleşmesinde öngörülen kapasiteleri aştığını ancak ek tedarik talebinde bulunmadığına dikkat çekti.Geçen hafta Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışını bir kez daha durdurmuş ve Avrupa'da gaz fiyatlarında yeni zirve yaşanmıştı.Yıllık basın toplantısında Gazprom'un geçen hafta Yamal-Avrupa boru hattında kapasite rezerv etmediğini, zira alıcılardan talep gelmediğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da, Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211226/almanyanin-kendi-depolarindan-gazi-geri-gondermesini-degerlendiren-gazprom-en-rasyonel-cozum-degil-1052120973.html
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avrupa, rusya, gazprom, doğalgaz, açıklama, enerji, satış, petrol akışı

Gazprom: Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik edilmediğine dair iddialar asılsız

15:56 27.12.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Rusya'nın Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik etmediğine dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Kupriyanov, "Rusya ve Gazprom'a yöneltilen, Avrupa pazarına kasıtlı olarak yeterli miktarda gaz tedarik etmediklerine ilişkin tüm iddialar asılsız, kabul edilemez ve yalan. Diğer bir ifadeyle, bunlar bir çuval dolusu yalan" ifadelerini kullandı.

Gazprom'un mevcut sözleşmelerin koşulları dahilinde Avrupa'ya ek gaz kapasiteleri sunmaya hazır olduğunun altını çizen Kupriyanov, bu tedariklerin maliyetlerinin spot pazar fiyatlarından düşük olacağını vurguladı.

Batı Avrupa'daki tüm sorunların Avrupalılar tarafından çıkarıldığını ve onların bundan dolayı Gazprom'u suçlamaması gerektiğini kaydeden Kupriyanov, Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerin 2021 yılı sözleşmesinde öngörülen kapasiteleri aştığını ancak ek tedarik talebinde bulunmadığına dikkat çekti.

Geçen hafta Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışını bir kez daha durdurmuş ve Avrupa'da gaz fiyatlarında yeni zirve yaşanmıştı.

Yıllık basın toplantısında Gazprom'un geçen hafta Yamal-Avrupa boru hattında kapasite rezerv etmediğini, zira alıcılardan talep gelmediğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da, Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
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