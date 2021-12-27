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Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör teftişi' başlatmasına tepki gösterdi, "Asılsız... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T16:08+0300
2021-12-27T16:19+0300
politika
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kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
mansur yavaş
belediye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör teftişi' başlatmasına tepki göstererek "Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz" dedi.Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
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chp, kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, mansur yavaş, belediye, ekrem imamoğlu

Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz

16:08 27.12.2021 (güncellendi: 16:19 27.12.2021)
© Fotoğraf : ABB mansur yavaş
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Fotoğraf : ABB
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör teftişi' başlatmasına tepki gösterdi, "Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör teftişi' başlatmasına tepki göstererek "Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz" dedi.
Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Kentlerimizde sağlanan bu güven duygusu ve huzur iklimine rağmen, Belediye Başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda detaylı açıklamamızı yarın ki deklarasyonumuzda detaylı olarak vurgulayacağız ancak burada altını çizerek vurgulamak isterim ki, bizler Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız. Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz. Ülkemizin yegâne temel taşı millet iradesi ve demokrasidir. Millet iradesi ve demokrasinin olduğu yerde bu iradeye karşı yapılan haksızlıkların ve yanlış uygulamaların karşısında yer alacağımızı peşinen beyan ediyoruz."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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