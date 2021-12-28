https://tr.sputniknews.com/20211228/israilde-kus-gribi-alarmi-5-bin-gocmen-turna-oldu-1052187297.html

İsrail’de kuş gribi alarmı: En az 5 bin göçmen turna öldü

İsrail’de kuş gribi alarmı: En az 5 bin göçmen turna öldü

İsrail’de baş gösteren kuş gribi (H5N1) sebebiyle 5 binden fazla turna öldü. İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg yaptığı açıklamada salgını "Ülkenin... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T13:09+0300

2021-12-28T13:09+0300

2021-12-28T13:31+0300

dünya

ortadoğu

israil

kuş gribi

hastalık

salgın

pandemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052187272_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_8f1ec530eaaf55064df4c1bcb27d351f.jpg

İsrail’de ortaya çıkan kuş gribi nedeniyle göçmen kuşların doğal uğrak yeri olduğu ifade edilen Hola Gölü’nde, yaklaşık 5 bin bin turna salgın sebebiyle öldü. Konu hakkında açıklama yapan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg “Ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar. Hasta sazlıkta kuş gribinden 5000 turna öldü ve hasarın boyutu hala belirsiz” dedi. Bakan Zandberg salgının devam ettiği tabiat parkında incelemelerde bulunduğunu ve kuş gribinin turnaların yanı sıra yüzbinlerce tavuğu da öldürdüğünü belirtti.'Ölü kuşlara dokunmayın'İsrail Tabiat ve Parklar Kurumu yaptığı açıklamada Hola Tabiat Parkı’ndaki kuş gribi salgınının sürdüğü ve Hola Gölü çevresinde 5 bin ölü kuş bulunduğunu belirtti. etkililer, göl ve çevresinde ölü kuşların temizlenme çalışmalarının yapıldığını ve parkın 1 Ocak’a kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını ifade etti. Yetkililer ayrıca halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğini belirtti.Uzmanlardan uyarı: Kitlesel bir felakete dönüşebilirİsrail'in en ünlü kuşbilimcilerinden biri olan Yossi Leshem, The Daily Beast'e verdiği demeçte, koronavirüste görüldüğü gibi, yeni varyanta dönüşme yeteneğinin bu virüste de etkili olduğunu belirtti.Tel Aviv Üniversitesi'nden zoolog Leshem, “İnsanları da enfekte eden ve kitlesel bir felakete dönüşebilir” dedi.Tel Aviv Üniversitesi Zooloji Profesörü Noga Kronfeld Shor, "Dünyanın önde gelen kuş koruma alanlarından biri olan Hula Doğa Koruma Alanı'ndaki binlerce yabani kuşun ölümü, 'küresel sonuçları olan olağanüstü bir olay" diyerek uyarıda bulundu.Aynı zamanda İsrail Çevre Bakanlığı'nda baş bilim insanı olan Shor, pelikan ve ak balıkçıl gibi diğer su kuşlarının ölülerinin de alanda daha önce bulunduğunu kaydetti.İsrail Tarım Bakanlığı'nda omurgalılar ve çekirge uzmanı olan Yoav Motro, şimdilik H5N1'in 'Kovid'in tam tersi gibi' olduğunu söyledi. Motro, şu ifadeleri kullandı:Motro, "Ne olacağını bilmenin hiçbir yolu yok. Tavuk kümeslerinde kuş gribi tespit ettiğinizde tüm tavukları öldürüyor ve kümesleri dezenfekte ediyorsunuz. Vahşi doğada bu enfeksiyonun nereye varacağını bilmiyorum. Endişeliyim" açıklamasında bulundu.Deneyimli bir vahşi yaşam fotoğrafçısı olan Shalom Bar Tal ise “Koronavirüs salgınından daha az önemli olmayan bir ekolojik felakete dönüşebilir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/cinin-guangdong-eyaletinde-h5n6-tipi-kus-gribi-vakasi-goruldu-1051723811.html

https://tr.sputniknews.com/20211221/fransanin-guneyinde-bir-kaz-ciftliginde-kus-gribi-salgini-goruldu-1051959908.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ortadoğu, israil, kuş gribi, hastalık, salgın, pandemi