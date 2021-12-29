https://tr.sputniknews.com/20211229/abdnin-korkusu-rusya-fobisi-olmasa-avrupanin-kendisini-terk-edecegi-natonun-dagilacagi-1052275394.html

‘ABD'nin korkusu Rusya fobisi olmasa Avrupa'nın kendisini terk edeceği, NATO'nun dağılacağı'

‘ABD'nin korkusu Rusya fobisi olmasa Avrupa'nın kendisini terk edeceği, NATO'nun dağılacağı'

Prof. Hasan Köni'ye göre, Biden yönetimi Avrupa'nın ABD'yi terk edeceği ve NATO'nun dağılacağı korkusuyla 'Rusya tehdidini' kullanıyor. Köni, Türk dış... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T23:21+0300

2021-12-29T23:21+0300

2021-12-30T23:23+0300

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Uluslararası ilişkilerde 2021 yılına, ABD'de iktidar değişimiyle birlikte Batı'nın Afganistan'dan çekilmesi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin ve Rusya'ya yönelik tehditleri damgasını vurdu.Biden yönetimi selefi Donald Trump yönetiminin Transatlantik hattında yarattığı gerilimi tamire soyunurken, yıl boyunca 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı' teması canlandırıldı. Yine Biden yönetiminin Çin'le Tayvan ve Sincan Özerk Bölgesi dahil bir dizi konuda karşı karşıya gelmesine tanıklık edildi.Türk dış politikasında ise ABD'deki yönetim değişikliğinin tezahürleri görüldü. Ankara, Biden yönetimiyle taze başlangıç yapmaya çabalarken, Afganistan'dan Karadeniz'e uzanan coğrafyada 'görevler üstlenme' teması öne çıktı.Son yıllarda Doğu Akdeniz'den Ortadoğu'ya 'hırslı' dış politik retoriğin dizginlendiği Türk dış politikasında ekonomik krizle birlikte Körfez hattına yönelim görüldü.2021’de küresel gelişmeler ve Türk dış politikasına yansımalarını Prof. Hasan Köni ile konuştuk.‘Türkiye bölgesel hegemon rolüne geçti ama yalnız kaldığını gördü’Prof. Hasan Köni'ye göre Türkiye yönetimi, 2020'nin ortalarından itibaren 'bölgesel hegemon rolü' oynamaya soyundu ancak Batı ile çatıştığı anda Batı'nın karşısında yer aldığını gördü. Köni, bunun Ankara'nın pek çok konuda yalnızlaşmaya girdiği bir dönem olduğu değerlendirmesinde bulundu:'Ekonomik durum nedeniyle para getiren herkese çok olumlu yaklaşım sergilenmeye başlandı'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya üzerinden Mısır, İsrail ve Körfez hattıyla ayrı düştüğünü anımsatan Köni, ekonomik durumun iyice bozulmasının ise Ankara'yı normalleşmeye zorladığı görüşünde. Köni, Erdoğan yönetiminin bu sefer de 'para getiren herkese çok olumlu yaklaşım' sergilemeye başladığını dile getirdi. Karadeniz coğrafyasında ise bir yandan Uyum grubunda yer alan Ankara'nın ABD'nin hamleleri karşısında başka bir role büründüğünü belirten Köni, Ukrayna'yla savunma ilişkilerini örnek gösterdi:'1947’den beri emir-kumanda içinde Amerika’ya çalışan bir sistem birdenbire sizi demokrasi olarak görmüyor'Köni'ye göre, Ankara Trump'ın gitmesi sonrasında ABD'ye 'şirin görünme' çabalarına girişti. Biden ile telefon krizinin adeta bir 'psikolojik bunalıma' dönüştüğünü dile getiren Köni, Ankara'nın Afganistan'da rol üstlenme çabaları ve 'Biz de NATO ülkesiyiz' vurgularını anımsattı. Ancak Köni, Türkiye'nin 'demokrasi zirvesine' bile davet edilmediğini anımsatıp, "1947’den beri emir- kumanda içinde Amerika’ya çalışan bir sistem birdenbire sizi demokrasi olarak görmüyor" vurgusunu yaptı. Köni, bu sürecin sonunda 'bölgesel güç' rolünden çıkılarak 'Özellikle mali açıdan yatırım yapanlarla daha iyi anlaşırız’ modeline dönüldüğünü dile getirdi:'Siz NATO ülkesisiniz, bizim istediklerimizi yaparsanız yanımızdasınız deniliyor’Köni sene sonunda Ermenistan'a yönelik açılımın geldiğini anlatırken, bu hamleyle ABD'ye 'iyi görünmenin' bulunduğu görüşünde. Köni, Türkiye'nin jeopolitik durumun ortasında oturduğunu anımsatırken, Ankara'ya 'evde iyi çalışırsanız maaşınızı veririm' sistematiğinin işlediğini dile getirdi:'ABD, Avrupa kendisini terk edecek korkusuyla Rusya tehdidini kullanıyor'Prof. Köni, ABD'nin Rusya'yı sıkıştırma yaklaşımına dikkat çekerken, aksi halde NATO'nun dağılmasından korktuğu görüşünde. Avrupalıların Biden yönetimi başa gelmeden önce Rusya ve Çin'in kendilerine saldıracak hali olmamasından ve özellikle Rusya'nın coğrafyasının yarattığı ekonomik potansiyelden hareketle davrandıklarını anımsatan Köni, Biden'la birlikte ise ABD'nin Avrupa'nın kendisini terk edeceği korkusuyla Rusya'yı kullanmaya çalıştığını vurguladı:'Biz Ukrayna'yı koruyacağız imajı kuruyorlar'Avrupa kanadında ise kendi savunmalarını kurma yönünde eğilimlerin ortaya çıktığını anımsatan Köni, ancak bunun maliyetlerine katlanacak gibi durmadıkları görüşünde. Köni, Batı'nın 'korumak' teması geliştirdiği Ukrayna'nın Rusya açısından önemine de dikkat çekerken, ABD ve NATO'nun 1990'larda verdikleri sözleri tutmamış olmalarına işaret etti.

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abd, rusya, ukrayna, nato, doğu akdeniz, türkiye, yunanistan, libya