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https://tr.sputniknews.com/20211229/dr-mehmet-ozun-senator-adayligina-eski-hamisi-oprah-winfreyden-kupkuru-yorum-1052230958.html
Dr. Mehmet Öz'ün senatör adaylığına eski hamisi Oprah Winfrey’den kupkuru yorum
Dr. Mehmet Öz'ün senatör adaylığına eski hamisi Oprah Winfrey’den kupkuru yorum
Demokrat çizgideki talk şov kraliçesi Oprah Winfrey, 2000'li yıllarda sık sık görüşünü aldığı ve 'Amerika'nın doktoru' diye söz ettiği Dr. Mehmet Öz'ün senatör... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T17:22+0300
2021-12-29T17:31+0300
dünya
oprah winfrey
pennsylvania
mehmet öz
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ABD'de The Dr. Oz Show programıyla şöhretler alemi içindeki yerini almış bulunan Dr. Mehmet Öz'ün Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olmasına talk şov kraliçesi Oprah Winfrey’den nihayet tepki geldi. Öz'ün 2009'da kendi şovuna başlayana dek Winfrey’nin şovunun ayrılmaz parçası olmasından ötürü dikkatlerin çevrildiği eski hamisi, The New York Magazine'e yaptığı açıklamada, "Demokrasimizle ilgili en güzel şeylerden biri, her vatandaşın kamu görevine aday olmaya karar verebilmesidir" diyerek ekledi:"Mehmet Öz bu kararı verdi. Ve şimdi kendilerini kimin temsil edeceğine karar vermek Pennsylvania sakinlerine kalmış."Böylece Demokrat Parti çizgisindeki Winfrey, 2000'li yıllarda sık sık görüşünü aldığı ve 'Amerika'nın doktoru' diye söz ettiği Öz'e destek açıklamaktan geri durdu. Zira kalp cerrahı TV programcısı, adaylık açıklamasında kendini 'muhafazakar Cumhuriyetçi' olarak sunmuştu.Daily Beast'in görüşünü aldığı The Dr Oz Show'un yapımcılarından biri, Demokrat Parti'nin simgesi maviye karşı Cumhuriyetçi Parti'nin simgesinin kırmızı olmasına atıfla, “Oprah'ın Pennsylvania'yı kırmızıya döndürmeye yardım etmesi imkan ihtimal dahilinde değil. Oprah bunu yapmaz" dedi. Sony'nin Öz'ün ABD Senatosu'na adaylığı nedeniyle sonlandıracağını açıkladığı program, 13. sezonundayken 14 Ocak'ta yayımlanacak bölümle veda edecek.Öz'ün siyasi tecrübesinin olmamasına rağmen Pennsylvania'daki Senato yarışını değiştirebilecek bir profili var. Aynı zamanda uzmanlar tarafından gerçek bilime dayanmamakla eleştirilen tıbbi tavsiyeleri ve önceki Başkan Donald Trump'a Kovid pandemisi konusunda gayri resmi danışman olarak hizmet etmesi nedeniyle tartışmalı bir figür.Öte yandan, 2018 Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a karşı aday olacağı yönünde spekülasyonlara neden olan Winfrey, verdiği röportajlarda asla aday olmayacağı konusunda ısrar etti ve sözünü tuttu.
https://tr.sputniknews.com/20211130/dr-mehmet-oz-pensilvanyada-cumhuriyetci-partiden-senator-adayi-1051308126.html
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oprah winfrey, pennsylvania, mehmet öz

Dr. Mehmet Öz'ün senatör adaylığına eski hamisi Oprah Winfrey’den kupkuru yorum

17:22 29.12.2021 (güncellendi: 17:31 29.12.2021)
© REUTERS / Paul DrinkwaterOprah Winfrey
Oprah Winfrey - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Paul Drinkwater
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Demokrat çizgideki talk şov kraliçesi Oprah Winfrey, 2000'li yıllarda sık sık görüşünü aldığı ve 'Amerika'nın doktoru' diye söz ettiği Dr. Mehmet Öz'ün senatör adaylığına seçim komisyonu resmi açıklaması gibi yorum yaptı. Öz, adaylık açıklamasında "Washington'daki sorunu çözmek için Amerika'nın muhafazakar bir Cumhuriyetçiye ihtiyacı var" demişti.
ABD'de The Dr. Oz Show programıyla şöhretler alemi içindeki yerini almış bulunan Dr. Mehmet Öz'ün Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olmasına talk şov kraliçesi Oprah Winfrey’den nihayet tepki geldi.
Öz'ün 2009'da kendi şovuna başlayana dek Winfrey’nin şovunun ayrılmaz parçası olmasından ötürü dikkatlerin çevrildiği eski hamisi, The New York Magazine'e yaptığı açıklamada, "Demokrasimizle ilgili en güzel şeylerden biri, her vatandaşın kamu görevine aday olmaya karar verebilmesidir" diyerek ekledi:
"Mehmet Öz bu kararı verdi. Ve şimdi kendilerini kimin temsil edeceğine karar vermek Pennsylvania sakinlerine kalmış."
Böylece Demokrat Parti çizgisindeki Winfrey, 2000'li yıllarda sık sık görüşünü aldığı ve 'Amerika'nın doktoru' diye söz ettiği Öz'e destek açıklamaktan geri durdu. Zira kalp cerrahı TV programcısı, adaylık açıklamasında kendini 'muhafazakar Cumhuriyetçi' olarak sunmuştu.
Dr. Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
DÜNYA
Dr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı
30 Kasım, 23:00
Daily Beast'in görüşünü aldığı The Dr Oz Show'un yapımcılarından biri, Demokrat Parti'nin simgesi maviye karşı Cumhuriyetçi Parti'nin simgesinin kırmızı olmasına atıfla, “Oprah'ın Pennsylvania'yı kırmızıya döndürmeye yardım etmesi imkan ihtimal dahilinde değil. Oprah bunu yapmaz" dedi.
Sony'nin Öz'ün ABD Senatosu'na adaylığı nedeniyle sonlandıracağını açıkladığı program, 13. sezonundayken 14 Ocak'ta yayımlanacak bölümle veda edecek.
Öz'ün siyasi tecrübesinin olmamasına rağmen Pennsylvania'daki Senato yarışını değiştirebilecek bir profili var. Aynı zamanda uzmanlar tarafından gerçek bilime dayanmamakla eleştirilen tıbbi tavsiyeleri ve önceki Başkan Donald Trump'a Kovid pandemisi konusunda gayri resmi danışman olarak hizmet etmesi nedeniyle tartışmalı bir figür.
Öte yandan, 2018 Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a karşı aday olacağı yönünde spekülasyonlara neden olan Winfrey, verdiği röportajlarda asla aday olmayacağı konusunda ısrar etti ve sözünü tuttu.
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