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https://tr.sputniknews.com/20211229/putin-ve-lukasenko-st-petersburgda-bir-araya-geldi--1052229408.html
Putin ve Lukaşenko, St. Petersburg'da bir araya geldi
Putin ve Lukaşenko, St. Petersburg'da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, St. Petersburg kentinde buluştu. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T16:41+0300
2021-12-29T17:06+0300
rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
görüşme
konstantinovskiy sarayı
dünya
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Konstantin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Belarus arasındaki entegrasyon sürecini ve bölgedeki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Liderlerin, savunma alanındaki işbirliği üzerinde özellikle duracağı da basına yansıdı. Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Lukaşenko'nun Aralık sonuna kadar bir görüşme yapma konusunda mutabakat sağladığını söylemişti. Putin ve Lukaşenko, son olarak 9 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmişti. Taraflar düzenli olarak telefon görüşmeleri de yapıyor.'Şubat veya Mart'ta ortak askeri tatbikat yapacağız'Görüşmenin başında ikili ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Putin, Şubat veya Mart ayında Rusya ve Belarus ordularının ortak tatbikat yapmasının planlandığını, kesin tarihin komutanlıklar tarafından belirleneceğini belirtti.'İkili ticaret hacmi yüzde 36 arttı'Rusya ve Belarus arasındaki ticaret hacminin bu yıl pandemiye rağmen yüzde 36 arttığını kaydeden Putin, "Maalesef 2020 yılında ticaret hacminde yüzde 17'lik düşüş olmuştu. Ancak bu yıl yüzde 36'lık artış kaydedildi. Yani kaybettiklerimizi telafi ettik ve iki kat fazlasını ekledik" dedi.Lukaşenko'ya iki ülke arasındaki süreçlere sürekli olarak destek vermesi nedeniyle teşekkür eden Putin, 2022 yılında da aynı şekilde verimli işbirliğine devam edeceklerini umduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/kremlin-putin-ve-lukasenko-yil-sonuna-kadar-bir-araya-gelecek-1051727858.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, görüşme, konstantinovskiy sarayı

Putin ve Lukaşenko, St. Petersburg'da bir araya geldi

16:41 29.12.2021 (güncellendi: 17:06 29.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girPutin ve Lukaşenko, St. Petersburg'da bir araya geldi
Putin ve Lukaşenko, St. Petersburg'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Sputnik
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, St. Petersburg kentinde buluştu.
Konstantin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Belarus arasındaki entegrasyon sürecini ve bölgedeki gelişmeleri ele alması bekleniyor.
Liderlerin, savunma alanındaki işbirliği üzerinde özellikle duracağı da basına yansıdı.
Vladimir Putin - Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
DÜNYA
Kremlin: Putin ve Lukaşenko, yıl sonuna kadar bir araya gelecek
13 Aralık, 18:38
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Lukaşenko'nun Aralık sonuna kadar bir görüşme yapma konusunda mutabakat sağladığını söylemişti. Putin ve Lukaşenko, son olarak 9 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmişti. Taraflar düzenli olarak telefon görüşmeleri de yapıyor.

'Şubat veya Mart'ta ortak askeri tatbikat yapacağız'

Görüşmenin başında ikili ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Putin, Şubat veya Mart ayında Rusya ve Belarus ordularının ortak tatbikat yapmasının planlandığını, kesin tarihin komutanlıklar tarafından belirleneceğini belirtti.

'İkili ticaret hacmi yüzde 36 arttı'

Rusya ve Belarus arasındaki ticaret hacminin bu yıl pandemiye rağmen yüzde 36 arttığını kaydeden Putin, "Maalesef 2020 yılında ticaret hacminde yüzde 17'lik düşüş olmuştu. Ancak bu yıl yüzde 36'lık artış kaydedildi. Yani kaybettiklerimizi telafi ettik ve iki kat fazlasını ekledik" dedi.

Lukaşenko'ya iki ülke arasındaki süreçlere sürekli olarak destek vermesi nedeniyle teşekkür eden Putin, 2022 yılında da aynı şekilde verimli işbirliğine devam edeceklerini umduğunu kaydetti.
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