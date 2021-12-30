https://tr.sputniknews.com/20211230/beyaz-saray-putin-biden-gorusmesi-0335te-tsi-2335-basladi-1052277357.html

Beyaz Saray: Putin-Biden görüşmesi 03.35'te (TSİ 23.35) başladı

Beyaz Saray: Putin-Biden görüşmesi 03.35'te (TSİ 23.35) başladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinin 03.35'te (TSİ 23.35) başladığı belirtildi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T23:48+0300

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abd

vladimir putin

joe biden

dünya

beyaz saray

telefon görüşmesi

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin 03.35'te (TSİ 23.35) başladığını bildirdi.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da görüşmenin başladığı bilgisini doğruladı.Rus basınına konuşan Peskov, ilgili soruya, "Evet, zamanında başladı" yanıtını verdi.Görüşmede NATO'nun doğuya genişlemesi ve Ukrayna krizi gibi gündemlerin ele alınması bekleniyor.Daha önce liderlerin telefon görüşmesi yapacağı ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından doğrulanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211230/peskov-rusya-abdyle-iliskilerde-hicbir-zaman-gerilimi-baslatan-taraf-olmadi-1052267738.html

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abd, vladimir putin, joe biden, beyaz saray, telefon görüşmesi