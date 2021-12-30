Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/cinden-abdli-5-yetkiliye-yaptirim-karari-1052263367.html
Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı
Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı
Çin, ABD’nin Çinli yetkililere uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 5 ABD vatandaşına yaptırım kararı alındığını açıkladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T16:33+0300
2021-12-30T16:33+0300
dünya
abd
çin
ticaret
karar
önleme
yaptırım
çin halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049614286_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1caa73c0c3d0ef2aac4763aeef365d8b.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, basın toplantısında yaptığı açıklamada, aralarında eski ticaret bakanının da bulunduğu 5 kişinin Çin ana karasına, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne ve Makao’ya girmesine izin verilmeyeceğini belirtti.Cao, söz konusu 5 kişinin Çin’deki varlıklarının dondurulacağını, Çin vatandaşları ve kurumlarıyla ticaret yapmasının da yasaklanacağını kaydetti.Global Times'ın haberine göre de yaptırım uygulanan kişiler arasında eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu (USCC) Başkanı Carolyn Bartholomew yer alıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazinesi geçen hafta Hong Kong Özerklik Yasası kapsamında 5 Çinli yetkiliye yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu.Bu yaptırımları kınayan Cao​​​​​​​, ABD'nin bu hamlesini "yasa dışı ve geçersiz" olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211229/anket-cinlilerin-yuzde-55inden-fazlasi-cin-rusya-iliskilerini-en-onemli-konu-olarak-goruyor-1052237828.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049614286_124:0:1191:800_1920x0_80_0_0_d0ce74653ef7b1efdbced56e4d68ce58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, ticaret, karar, önleme, yaptırım, çin halk cumhuriyeti

Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı

16:33 30.12.2021
© REUTERS / Aly SongABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Aly Song
Abone ol
Çin, ABD’nin Çinli yetkililere uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 5 ABD vatandaşına yaptırım kararı alındığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, basın toplantısında yaptığı açıklamada, aralarında eski ticaret bakanının da bulunduğu 5 kişinin Çin ana karasına, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne ve Makao’ya girmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
Cao, söz konusu 5 kişinin Çin’deki varlıklarının dondurulacağını, Çin vatandaşları ve kurumlarıyla ticaret yapmasının da yasaklanacağını kaydetti.
Global Times'ın haberine göre de yaptırım uygulanan kişiler arasında eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu (USCC) Başkanı Carolyn Bartholomew yer alıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazinesi geçen hafta Hong Kong Özerklik Yasası kapsamında 5 Çinli yetkiliye yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu.
Bu yaptırımları kınayan Cao​​​​​​​, ABD'nin bu hamlesini "yasa dışı ve geçersiz" olarak nitelendirmişti.
Çin, Pekin, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
TÜRKİYE
Anket: Çinlilerin yüzde 55'inden fazlası, Çin-Rusya ilişkilerini en önemli konu olarak görüyor
Dün, 22:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:27Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti
17:22İspanyol banka, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı
17:15Lavrov, St. Petersburg'dan bir çocuğun yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
17:14Boşanma aşamasındaki eşinin aracını parçaladı
17:05Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor
17:03Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi, geç kalmışlık olabilir
16:56İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayı anlattı
16:38Kayseri'de 4 erik 48 TL, 5 kiraz 75 TL
16:35Tom Cruise ile evliliklerine dair 'cinsiyetçi' soruya Nicole Kidman'dan yanıt
16:33Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı
16:33İstanbul Valiliği, yılbaşında kapalı olacak yolları açıkladı
16:31Rus Dışişleri: IŞİD ve 'terör halifeliği 2.0' yeniden canlanabilir
16:20Fatih Altaylı: Bir BioNTech tüm ihracatımıza bedel
16:12THY'den Omicron açıklaması: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok
16:10Çin'de milli futbolculara dövme yasağı
15:58İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
15:51Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
15:49CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı
15:48CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İBB Başkanı'nı görevden alacak olanlar akıllarını peynir ekmekle yemiş
15:41Rus uzman: Putin'in Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri bu yılki ilişkilerin de sembolü