https://tr.sputniknews.com/20211230/cinden-abdli-5-yetkiliye-yaptirim-karari-1052263367.html
Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı
Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı
Çin, ABD’nin Çinli yetkililere uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 5 ABD vatandaşına yaptırım kararı alındığını açıkladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T16:33+0300
2021-12-30T16:33+0300
2021-12-30T16:33+0300
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yaptırım
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, basın toplantısında yaptığı açıklamada, aralarında eski ticaret bakanının da bulunduğu 5 kişinin Çin ana karasına, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne ve Makao’ya girmesine izin verilmeyeceğini belirtti.Cao, söz konusu 5 kişinin Çin’deki varlıklarının dondurulacağını, Çin vatandaşları ve kurumlarıyla ticaret yapmasının da yasaklanacağını kaydetti.Global Times'ın haberine göre de yaptırım uygulanan kişiler arasında eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu (USCC) Başkanı Carolyn Bartholomew yer alıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazinesi geçen hafta Hong Kong Özerklik Yasası kapsamında 5 Çinli yetkiliye yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu.Bu yaptırımları kınayan Cao, ABD'nin bu hamlesini "yasa dışı ve geçersiz" olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211229/anket-cinlilerin-yuzde-55inden-fazlasi-cin-rusya-iliskilerini-en-onemli-konu-olarak-goruyor-1052237828.html
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abd, çin, ticaret, karar, önleme, yaptırım, çin halk cumhuriyeti
Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı
Çin, ABD’nin Çinli yetkililere uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 5 ABD vatandaşına yaptırım kararı alındığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, basın toplantısında yaptığı açıklamada, aralarında eski ticaret bakanının da bulunduğu 5 kişinin Çin ana karasına, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne ve Makao’ya girmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
Cao, söz konusu 5 kişinin Çin’deki varlıklarının dondurulacağını, Çin vatandaşları ve kurumlarıyla ticaret yapmasının da yasaklanacağını kaydetti.
Global Times'ın haberine göre de yaptırım uygulanan kişiler arasında eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu (USCC) Başkanı Carolyn Bartholomew yer alıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazinesi geçen hafta Hong Kong Özerklik Yasası kapsamında 5 Çinli yetkiliye yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu.
Bu yaptırımları kınayan Cao, ABD'nin bu hamlesini "yasa dışı ve geçersiz" olarak nitelendirmişti.