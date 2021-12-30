https://tr.sputniknews.com/20211230/mebden-kilicdaroglunun-danistayin-kararina-uyulmuyor-iddiasina-yonelik-aciklama-1052251567.html

MEB'den Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay'ın kararına uyulmuyor' iddiasına yanıt

MEB'den Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay'ın kararına uyulmuyor' iddiasına yanıt

Milli Eğitim Bakanlığı, "Kılıçdaroğlu'nu Danıştay'ın kararını açıklamaya davet ediyoruz. Kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir, atıfta bulunduğu gibi bir karar... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T11:27+0300

2021-12-30T11:27+0300

2021-12-30T11:43+0300

meb

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

kpss

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Mili Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun KPSS'ye ilişkin "Danıştay'ın kararına uyulmuyor" sözlerine yanıt geldi. MEB'den yapılan açıklamada, "Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" denildi. KPSS’de yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elenen adaylarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar" demişti. Kılıçdaroğlu ayrıca, konuyu görüşmek üzere MEB'den randevu talep ettiğini ancak geri dönüş alamadığını belirterek, bugün saat 13.30'da kuruma gideceğini açıklamıştı. MEB, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınavların, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapıldığını, herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulmasının söz konusu olmadığını bildirmişti.

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