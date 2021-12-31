https://tr.sputniknews.com/20211231/fransa-kovid-19-onlemlerini-sikilastiriyor-pariste-acik-alanda-maske-zorunlulugu-yeniden-gelecek-1052286161.html
Fransa, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Paris'te açık alanda maske zorunluluğu yeniden gelecek
Fransa, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Paris'te açık alanda maske zorunluluğu yeniden gelecek
Fransız hükümeti, Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kısıtlamalar getirdi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T10:14+0300
2021-12-31T10:14+0300
2021-12-31T10:14+0300
koronavirüs
avrupa
fransa
önlem
maske
salgın
kovid-19
varyant
omicron
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Fransa'da Omicron varyantına karşı yeni önlemlerin getirilmesi hükümetin gündeminde.Paris Polisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 11 yaş ve üzeri kişilerin açık havada ve tüm ortak alanlarda maske takmasının zorunlu olacağını duyurdu. Açıklamada, sokaklarda ve parklarda egzersiz yapan kişiler de dahil olmak üzere bazı istisnalara izin verilebileceği belirtildi.Başbakan Jean Castex, Ocak ayının başından itibaren haftada en az 3 gün evden çalışma zorunluluğu da dahil olmak üzere bir dizi yeni kısıtlama hakkında detaylı açıklamada bulundu. Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, perşembe günü yaptığı açıklamada, bu kuralı ihlal ettiği tespit edilen şirketlere 50 bin euro'ya kadar para cezası verileceğini söyledi.Hükümetin yeni karantina kurallarını hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor.Fransa ayrıca Noel'den önce İngiltere'den seyahat edenlere yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdı. Ancak AB'de ikamet eden İngiliz vatandaşlarının Fransa üzerinden seyahat edip edemeyeceği konusunda kafa karışıklığı hüküm sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211231/avrupada-omicron-etkisini-gosteriyor-italya-portekiz-ve-yunanistanda-vakalarda-rekor-kirildi-1052278689.html
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avrupa, fransa, önlem, maske, salgın, kovid-19, varyant, omicron
Fransa, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Paris'te açık alanda maske zorunluluğu yeniden gelecek
Fransız hükümeti, Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kısıtlamalar getirdi.
Fransa'da Omicron varyantına karşı yeni önlemlerin getirilmesi hükümetin gündeminde.
Paris Polisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 11 yaş ve üzeri kişilerin açık havada ve tüm ortak alanlarda maske takmasının zorunlu olacağını duyurdu.
Açıklamada, sokaklarda ve parklarda egzersiz yapan kişiler de dahil olmak üzere bazı istisnalara izin verilebileceği belirtildi.
Başbakan Jean Castex, Ocak ayının başından itibaren haftada en az 3 gün evden çalışma zorunluluğu da dahil olmak üzere bir dizi yeni kısıtlama hakkında detaylı açıklamada bulundu. Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, perşembe günü yaptığı açıklamada, bu kuralı ihlal ettiği tespit edilen şirketlere 50 bin euro'ya kadar para cezası verileceğini söyledi.
Hükümetin yeni karantina kurallarını hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor.
Fransa ayrıca Noel'den önce İngiltere'den seyahat edenlere yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdı. Ancak AB'de ikamet eden İngiliz vatandaşlarının Fransa üzerinden seyahat edip edemeyeceği konusunda kafa karışıklığı hüküm sürüyor.