https://tr.sputniknews.com/20220103/danimarkada-iltica-basvurusu-reddedilen-601-siginmaci-intihar-girisiminde-bulundu-1052352052.html
Danimarka'da iltica başvurusu reddedilen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu
Danimarka'da iltica başvurusu reddedilen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu
Danimarka'da 2010 ile 2019 yılları arasında iltica başvurusu reddedilen, aralarında refakatsiz çocukların da olduğu 601 sığınmacının intihar girişiminde... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:53+0300
2022-01-03T13:53+0300
2022-01-03T13:56+0300
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intihar
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Danimarka İntiharı Önleme Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı raporda, 2010-2019 yıllarında ülkeye sığınan 76 bin kişiden 601'inin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.İntihar girişiminde bulunan 601 kişiden 53'nün refakatsiz sığınmacı çocuk olduğu kaydedilen raporda, söz konusu sığınmacıların iltica talebelerinin reddedilmesinin intiharı tetiklediği değerlendirmesine yer verildi.Raporu hazırlayan araştırmacılardan Annette Erlangsen, Danimarka'daki sığınmacıların intihar oranında ilk kez artış görüldüğünü ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.'Bir sığınmacı bir ülkeye iltica ettiği zaman rahatlaması ve güvende olması lazım'Erlangsen, "İntihar girişimlerinin sığınmacılar arasında Danimarka kökenli nüfusa göre sekiz kattan daha sık olduğunu görüyoruz ve bu rakam çok fazla. Bir sığınmacı bir ülkeye iltica ettiği zaman rahatlaması ve güvende olması lazım, maalesef bu durum Danimarka'da pek öyle görünmüyor" ifadelerini kullandı.Raporu hazırlayan ekipten Daniel Khan Amiri, intihar edenlerin büyük çoğunluğunun Ortadoğu ülkelerinden geldiğini ve intihar oranının Ortadoğu ülkelerinde Danimarka'dan çok daha az olduğunu söyledi.'Oranların ciddi şekilde artması endişe verici'Amiri, "Orta Doğu ülkelerinde intihar oranı 100 bin kişide 6'dır. Danimarka vatandaşları arasında ise 100 binde 12'dir. Kültürel olarak Orta Doğu insanının Danimarkalılara göre daha az intihar etmesine rağmen, Danimarka'ya Orta Doğu ülkelerinden gelen sığınmacıların intihar oranlarının ciddi şekilde artması endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.Danimarka İnsan Hakları Dairesi Müdürü Louise Holck da çalışmanın sonuçlarının kendilerini son derece hayal kırklığına uğrattığını belirtirken, yetkililerden Danimarka'ya zorunlu sığınmış savunmasız insanlara karşı daha fazla özen göstermesini istedi.
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danimarka, sığınmacı, mülteci, iltica, ret, rapor, sığınma, sığınma talebi, intihar
Danimarka'da iltica başvurusu reddedilen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu
13:53 03.01.2022 (güncellendi: 13:56 03.01.2022)
Danimarka'da 2010 ile 2019 yılları arasında iltica başvurusu reddedilen, aralarında refakatsiz çocukların da olduğu 601 sığınmacının intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.
Danimarka İntiharı Önleme Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı raporda, 2010-2019 yıllarında ülkeye sığınan 76 bin kişiden 601'inin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
İntihar girişiminde bulunan 601 kişiden 53'nün refakatsiz sığınmacı çocuk olduğu kaydedilen raporda, söz konusu sığınmacıların iltica talebelerinin reddedilmesinin intiharı tetiklediği değerlendirmesine yer verildi.
Raporu hazırlayan araştırmacılardan Annette Erlangsen, Danimarka'daki sığınmacıların intihar oranında ilk kez artış görüldüğünü ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.
'Bir sığınmacı bir ülkeye iltica ettiği zaman rahatlaması ve güvende olması lazım'
Erlangsen, "İntihar girişimlerinin sığınmacılar arasında Danimarka kökenli nüfusa göre sekiz kattan daha sık olduğunu görüyoruz ve bu rakam çok fazla. Bir sığınmacı bir ülkeye iltica ettiği zaman rahatlaması ve güvende olması lazım, maalesef bu durum Danimarka'da pek öyle görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Raporu hazırlayan ekipten Daniel Khan Amiri, intihar edenlerin büyük çoğunluğunun Ortadoğu ülkelerinden geldiğini ve intihar oranının Ortadoğu ülkelerinde Danimarka'dan çok daha az olduğunu söyledi.
'Oranların ciddi şekilde artması endişe verici'
Amiri, "Orta Doğu ülkelerinde intihar oranı 100 bin kişide 6'dır. Danimarka vatandaşları arasında ise 100 binde 12'dir. Kültürel olarak Orta Doğu insanının Danimarkalılara göre daha az intihar etmesine rağmen, Danimarka'ya Orta Doğu ülkelerinden gelen sığınmacıların intihar oranlarının ciddi şekilde artması endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.
Danimarka İnsan Hakları Dairesi Müdürü Louise Holck da çalışmanın sonuçlarının kendilerini son derece hayal kırklığına uğrattığını belirtirken, yetkililerden Danimarka'ya zorunlu sığınmış savunmasız insanlara karşı daha fazla özen göstermesini istedi.