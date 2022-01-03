https://tr.sputniknews.com/20220103/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-ve-abd-disisleri-bakani-antony-blinken-gorustu-1052367577.html

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T21:24+0300

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, " Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır" denildi

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2022

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abd, türkiye, dünya