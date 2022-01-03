https://tr.sputniknews.com/20220103/israil-60-yas-ustu-ve-saglik-personeli-icin-dorduncu-doz-kovid-19-asisini-hizmete-sunacak-1052360743.html

İsrail'de 60 yaş üstü ve sağlık personeli için dördüncü doz aşıya onay

İsrail'de 60 yaş üstü ve sağlık personeli için dördüncü doz aşıya onay

İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına ve sağlık personeline yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamada dördüncü doz imkanı sunmaya hazırlanıyor. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T17:24+0300

2022-01-03T17:24+0300

2022-01-03T17:33+0300

koronavirüs

israil

yaşlı

aşı

kovid-19

koronavirüs

sürü bağışıklığı

omicron

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Başbakan Naftali Bennett, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Omicron varyantı vakalarında bir artışla karşı karşıya olduğu için 60 yaşın üzerindeki kişilere ve sağlık personeline dördüncü doz Kovid-19 aşısı sunacağını söyledi.Basın toplantısında konuşan Bennett, "Artık yeni bir savunma katmanımız var" diyerek, aşılama kampanyasını genişletmek için onayı gereken İsrail'in en üst düzey tıbbi yetkilisinin son aşamada gerekli imzayı attığını da sözlerine ekledi.Başbakan, gelişmeyi "İsrail bir kez daha küresel aşılama çabalarına öncülük edecek" diye duyurdu.'Omicron vakaları arttıkça sürü bağışıklığı sağlanabilir'Daha önce, Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash, İsrail'in Omicron enfeksiyonları arttıkça sürü bağışıklığına ulaşabileceğini ve Merck & Co'nun molnupiravir anti-viral hapının 18 yaşın üzerindeki Kovid-19 hastalarında kullanılmasının onaylandığını belirtti.Ash, daha önce 103 FM Radio'ya verdiği demeçte, "Sürü bağışıklığına ulaşmak için vaka sayılarının çok yüksek olması gerekecek. Bu mümkün ama biz bunun enfeksiyonlarla değil, aşılamalarla gerçekleşmesini istiyoruz” demişti.İsrail'deki günlük vakaların önümüzdeki üç hafta içinde rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Bennett, yakında her gün 50 bin kişiye bulaşabileceğini, test istasyonlarındaki uzun kuyrukların hafifletilmesine yardımcı olmak için test uygunluğunun sıkılaştırılabileceğini söyledi.Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs görev gücü başkanı Salman Zarka ise sürü bağışıklığının garanti edilmekten çok uzak olduğunu, çünkü son iki yıldaki deneyimlerin, iyileşen bazı Kovid-19 hastalarının daha sonra yeniden enfekte olduğunu gösterdiğini aktardı.İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede, 9.4 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının neredeyse tamamı Pfizer-BioNTech aşısı ile tam olarak aşılandı. Ancak üçüncü doz aşı için uygun olan yüz binlerce kişi şimdiye kadar üçüncü dozu olamadı.Ülkede Omicron varyantının etkisiyle son 10 gün içinde günlük vaka sayısı 4 kattan fazla arttı.

https://tr.sputniknews.com/20220103/israilde-ilk-flurona-vakasi-tespit-edildi-1052342159.html

https://tr.sputniknews.com/20211201/israil-mevcut-asilarin-omicrona-karsi-koruma-sagladigina-dair-ilk-isaretler-var-1051320145.html

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israil, yaşlı, aşı, kovid-19, koronavirüs, sürü bağışıklığı, omicron