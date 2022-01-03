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Macron'un AB kahramanlığı 2 gün sürdü: Aşırı sağcıların şimşeklerini çeken AB bayrağı kaldırıldı
12:37 03.01.2022 (güncellendi: 13:08 03.01.2022)
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNFransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na 31 Aralık 2021 günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından 2 Ocak 2022 günü kaldırıldı.
Almanya ile birlikte AB'nin lideri ve birliğin koruyucusu olma iddiasındaki Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AB bayrağı aşırı sağcılara feda edildi. AB Dönem Başkanlığı şerefine Paris'teki Zafer Takı'na asılan AB bayrağı, Le Pen'in başını çektiği tepkiler üzerine 2 gün sonra kaldırıldı.
Fransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na cuma günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından pazar günü kaldırıldı.
Cuma günü AB bayrağının Zafer Takı'nda birkaç gün dalgalanacağını söyleyen Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune pazar günü ise bayrağın planlandığı gibi indirildiği açıklamasını yaptı.
Aşırı sağcı lider rest çekince
France Inter radyosuna, "Bayrağın bu pazar indirilmesi planlanmıştı, kesin bir zaman belirlememiştik" diye konuşan Beaune, AB bayrağının kalkması için Danıştay'a (Conseil d'État) başvuracağını söyleyen aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in baskısına hükümetin boyun eğdiği görüşünü reddetti.
A large European Union flag attached to the Arc de Triomphe to mark the start of France's six-month presidency of the bloc was removed after it drew outrage from far-right and right-wing leaders. https://t.co/WzZIjlHSNG— CNN International (@cnni) January 2, 2022
Le Pen: 2022'ye zafer kazanarak girdik
Le Pen pazar günü "Hükümet, Zafer Takı'ndaki AB bayrağını kaldırmak zorunda kaldı., bu da 2022'nin başında güzel bir vatansever zafer oldu" dedi.
Beaune: Geri adım atmadık
Beaune ise "Geri adım atmadık, planda bir değişiklik olmadı...Fransa'nın kaderinin Avrupa'da olduğu savını tamamen üstleniyorum" diye ısrar etti. Bakan, 'Zafer Takı'nda Fransız bayrağının kalıcı olarak asılı olmadığını, dolayısıyla AB bayrağının Fransız bayrağının yerini aldığını söyleyen Le Pen ve diğer liderlerin her şeyi yanlış anladıklarını' dile getirdi.
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