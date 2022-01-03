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https://tr.sputniknews.com/20220103/macronun-ab-kahramanligi-2-gun-surdu-asiri-sagcilarin-simseklerini-ceken-ab-bayragi-kaldirildi-1052348277.html
Macron'un AB kahramanlığı 2 gün sürdü: Aşırı sağcıların şimşeklerini çeken AB bayrağı kaldırıldı
Macron'un AB kahramanlığı 2 gün sürdü: Aşırı sağcıların şimşeklerini çeken AB bayrağı kaldırıldı
Almanya ile birlikte AB'nin lideri ve birliğin koruyucusu olma iddiasındaki Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AB bayrağı aşırı sağcılara feda edildi... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T12:37+0300
2022-01-03T13:08+0300
dünya
fransa
paris
zafer takı
ab
marine le pen
emmanuel macron
bayrak
ab dönem başkanlığı
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Fransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na cuma günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından pazar günü kaldırıldı. Cuma günü AB bayrağının Zafer Takı'nda birkaç gün dalgalanacağını söyleyen Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune pazar günü ise bayrağın planlandığı gibi indirildiği açıklamasını yaptı. Aşırı sağcı lider rest çekinceFrance Inter radyosuna, "Bayrağın bu pazar indirilmesi planlanmıştı, kesin bir zaman belirlememiştik" diye konuşan Beaune, AB bayrağının kalkması için Danıştay'a (Conseil d'État) başvuracağını söyleyen aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in baskısına hükümetin boyun eğdiği görüşünü reddetti. Le Pen: 2022'ye zafer kazanarak girdikLe Pen pazar günü "Hükümet, Zafer Takı'ndaki AB bayrağını kaldırmak zorunda kaldı., bu da 2022'nin başında güzel bir vatansever zafer oldu" dedi. Beaune: Geri adım atmadıkBeaune ise "Geri adım atmadık, planda bir değişiklik olmadı...Fransa'nın kaderinin Avrupa'da olduğu savını tamamen üstleniyorum" diye ısrar etti. Bakan, 'Zafer Takı'nda Fransız bayrağının kalıcı olarak asılı olmadığını, dolayısıyla AB bayrağının Fransız bayrağının yerini aldığını söyleyen Le Pen ve diğer liderlerin her şeyi yanlış anladıklarını' dile getirdi.Sandıkta Macron-Le Pen rövanşına doğru2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Le Pen'i yüzde 34'e karşı 66'yla yenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine Le Pen'le rakip olması ve daha düşük bir farkla da olsa tekrar kazanması bekleniyor.
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https://tr.sputniknews.com/20211115/macrondan-fransiz-bayraginda-devrimci-degisim-1050805168.html
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fransa, paris, zafer takı, ab, marine le pen, emmanuel macron, bayrak, ab dönem başkanlığı

Macron'un AB kahramanlığı 2 gün sürdü: Aşırı sağcıların şimşeklerini çeken AB bayrağı kaldırıldı

12:37 03.01.2022 (güncellendi: 13:08 03.01.2022)
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNFransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na 31 Aralık 2021 günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından 2 Ocak 2022 günü kaldırıldı.
Fransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na 31 Aralık 2021 günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından 2 Ocak 2022 günü kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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Almanya ile birlikte AB'nin lideri ve birliğin koruyucusu olma iddiasındaki Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AB bayrağı aşırı sağcılara feda edildi. AB Dönem Başkanlığı şerefine Paris'teki Zafer Takı'na asılan AB bayrağı, Le Pen'in başını çektiği tepkiler üzerine 2 gün sonra kaldırıldı.
Fransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını 6 aylığına devralması vesilesiyle Paris'teki Zafer Takı'na cuma günü asılan AB bayrağı, sağ ve aşırı sağ kanattan gelen tepkilerin ardından pazar günü kaldırıldı.
Cuma günü AB bayrağının Zafer Takı'nda birkaç gün dalgalanacağını söyleyen Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune pazar günü ise bayrağın planlandığı gibi indirildiği açıklamasını yaptı.

Aşırı sağcı lider rest çekince

France Inter radyosuna, "Bayrağın bu pazar indirilmesi planlanmıştı, kesin bir zaman belirlememiştik" diye konuşan Beaune, AB bayrağının kalkması için Danıştay'a (Conseil d'État) başvuracağını söyleyen aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in baskısına hükümetin boyun eğdiği görüşünü reddetti.

Le Pen: 2022'ye zafer kazanarak girdik

Le Pen pazar günü "Hükümet, Zafer Takı'ndaki AB bayrağını kaldırmak zorunda kaldı., bu da 2022'nin başında güzel bir vatansever zafer oldu" dedi.

Beaune: Geri adım atmadık

Beaune ise "Geri adım atmadık, planda bir değişiklik olmadı...Fransa'nın kaderinin Avrupa'da olduğu savını tamamen üstleniyorum" diye ısrar etti. Bakan, 'Zafer Takı'nda Fransız bayrağının kalıcı olarak asılı olmadığını, dolayısıyla AB bayrağının Fransız bayrağının yerini aldığını söyleyen Le Pen ve diğer liderlerin her şeyi yanlış anladıklarını' dile getirdi.
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Sandıkta Macron-Le Pen rövanşına doğru

2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Le Pen'i yüzde 34'e karşı 66'yla yenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine Le Pen'le rakip olması ve daha düşük bir farkla da olsa tekrar kazanması bekleniyor.
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